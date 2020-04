El director de la OMS revela que ha sufrido ataques y amenazas de muerte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló este miércoles que en los últimos tres meses, periodo durante el cual su entidad ha liderado la lucha global contra el coronavirus, ha recibido amenazas de muertes y ataques de distintos tipos, entre ellos de carácter racista.

“Hace tres meses que recibo ataques personales, algunos racistas y para ser honesto estoy orgulloso de mi color. He recibido incluso amenazas de muerte, pero no me importa en lo absoluto ¿Por qué me importaría ser atacado si la gente está muriendo, estamos perdiendo vidas cada minuto”, dijo el responsable de origen etíope.

