El dilema de la economía o la salud primero

Estamos en medio de una crisis de salud pública mundial donde los gobiernos y la gente enfrentan un virus gripal de tintes mortífero.

Estamos hablando que desde diciembre del año pasado existe esta enfermedad viral por lo menos hasta que se conozca, originaria de China donde causa estragos humanos.

Luego gran parte de la humanidad ha sentido las causas de esta gripe pandémica que va matando cada día más personas en cada país que llega.

La República Dominicana no ha sido la excepción de tal manera que los fallecidos alarman y porque no se dice sus nombres el miedo no es peor.

Los infectados cada día son más, los que se curan también aunque lo que se desea es que haya menos contaminados cada día.

Lamentablemente eso no está pasando, por una serie de razones más gente es víctima del virus por contagio lo que origina más muertes y problemas de salud a todo el que tiene la mala suerte de infectarse.

Dentro de esta problemática está la situación económica que crea la pandemia de tal manera que se ha originado una crisis mundial paralizando todo el sistema de producción industrial y comercial.

Esto como es lógico contrae la macro y microeconomías trayendo pobreza individual y colectiva en toda la humanidad.

Por demás en el solar criollo estamos envueltos en un proceso electoral de por sí contradictorio y que llevará a las presidenciales y congresionales de julio venidero.

En fin todos los problemas juntos.

Demás está decir la situación genérica interna que esto ha originado de tal manera que tanto el gobierno, partidos políticos, empresarios y población se enfrascan en discusiones temáticas sobre qué debe ser primero.

Entiendo que la salud pública está primero, que el dinero siempre aparecerá, las economías volverán a florecer pero para eso tiene que haber personas que produzcan y consuman.

Cada gobierno tiene su librito, los empresarios piensan en sus ganancias, la población quiere aire puro al margen de que puedan infectarse todos.

Es un grave dilema que debe ser manejado con cuidado dejando de lado intereses particulares, siempre no se debe hacer lo que digan los sectores involucrados sino ver la sabiduría de la realidad, por lo que toca al gobierno ver como abrir la economía, cuidar la salud de su pueblo y realizar elecciones, al final todos debemos sacar provecho positivo a la parte negativa que nos envuelve la hora.

Por Marino Ramírez Grullón

Anuncios

Relacionado