El dilema de la deuda externa3

A través de los años los trabajadores y los sectores populares de la clase media han intentado sonar con grandes rasgos que nuestro país sea soberano, justo e igualitario. En esa larga lucha, se enfrentan a minorías nativas aliadas a intereses extra-nacionales, y viven jornadas jubilosas y victorias como por ejemplo la revolución de abril, así como tristes momentos de derrotas. El recuerdo vale no como nostalgia sino como profundización del conocimiento de nosotros mismos, robusteciendo nuestra conciencia social y política, como rica enseñanza que puede iluminar los futuros caminos a recorrer.

No obstante, junto al rescate de ese pasado es preciso también acercarnos al hoy y aquí, resultante de aquel ayer. Para dar el salto hacia un futuro mejor, es preciso conocer hondamente el terreno actual desde donde tomar impulso. De ahí estas reflexiones ligadas a la deuda externa y a otros mecanismos de sometimiento y expoliación, como así también a sus consecuencias sociales, políticas y culturales. Por lo tanto, la deuda externa resulta ser un personaje permanente en nuestra historia.

A escala internacional existen dos grandes escuelas de ciencias políticas: la estadounidense y la francesa. Se diferencian en que la primera estudia de manera exhaustiva y con rigor metodológico problemas de escasa importancia que les interesan a muy pocos; la escuela francesa por el contrario, analiza con profundidad temas fundamentales. Esta es una verdad que es perfectamente aplicable a la historia de nuestros estudios económicos, sociales y políticos.

El escaso conocimiento de nuestra intelectualidad y opinión pública, obedece no sólo a la ausencia de la investigación, sino también al mundo de tinieblas en que se mueven generalmente las tratativas, decisiones y negociaciones relacionadas con la deuda externa. En nuestro país, las finanzas significan un misterio. Asimismo, pretender conocer un balance de la situación financiera del país resulta imposible y las cuentas son poco claras. Esa falta de transparencia trae a la memoria, que la cuestión de la deuda externa aparece envuelta en una nebulosa, por supuesto nada inocente.

Los Bancos Centrales siempre tratran de escamotear la balanza de pagos y si se analiza el endeudamiento en un período determinado en base al comercio exterior, balanza de pagos y existencia de reservas, encontrarán el déficit real acumulado, cifra que en el terreno macroeconómico resulta no sólo importante sino que tienen que ser verídicas.

A un ciudadano de la calle, confiado en la sabiduría técnica de los gobiernos, esto debe parecerle increíble. Sería inverosimil, que un país durante un período determinado, no pueda percibir la discrepancia entre los gastos registrados en divisas y el balance final deducido en base al endeudamiento. Esto así, porque los países se rigen por recetas del intercambio internacional, diseñadas por los sectores financieros internacionales, interesados más que nada en no perturbar el movimiento de capitales compensatorios puesto que su objetivo básico es no alarmar y no despertar desconfianza, aún si para ello hace falta dejar de ver una parte de la realidad.

Hasta el día de hoy, no se tiene conocimiento a ciencia cierta cúal es el volumen de la deuda externa. El ministro de Finanzas dice una cifra y el Fondo Monetario Internacional dice otra. Más oscuro aún es el tema de lo efectivamente pagado. Por lo tanto, puede ser que la deuda sea mayor que lo que dice el ministro de Finanzas o que fue más lo que se pagó. Nos preguntamos si ambas cantidades son mayores o si las reservas son menores.

No existe información oficial sobre la deuda externa total del país, Se desconocen las razones de esta omisión. No obstante, cabe conjeturar que una de ellas es quizás la dificultad de precisar el concepto. Asimismo, de que modo la convertibilidad de un peso por un dólar permite presentar el monto de la deuda como alcanzando apenas un porcentaje del Producto Interno Bruto, pues al valorizarse este porcentaje en dólares equivalente a pesos, queda inflado en dólares bajando así la importancia de la deuda.

Los empréstitos están ligados a la corrupción. Es una rutina que a los negociadores del país deudor se les ofrezca un porcentaje del empréstito, tomando en cuenta los montos que se manejan. Ese ofrecimiento resulta ser muy lucrativo. A este respecto, una simple crónica de los negocios vinculados a la deuda externa ocuparían varios volumenes y se podría explicar con ejemplos como se vinculan la deuda externa y las propinas que reciben los negociadores.

Una deuda de 1 millón de dólares, pero colocada al 70% serían 700,000.00 de los que se resta un 12% de pagos de intereses adelantados 120,000.00 y un año de amortización adelantada 10,000.00 a estos se deducen las comisiones de gestores y gastos 17,300.00. En consecuencia, el millón de dólares se reduce a 552,000.00 dólares, es decir, el 55%, suma por la cual se endeuda el país y los negociadores se llevan el 15% la diferencia entre el 85% de su valor y el 70% 150,000.00 dólares. En definitiva, esta cifra restante se la reparten entre los negociadores del país y el Banco que presta el dinero.

Nuestro país se ha apresurado en tomar prestado en los mercados financieros internacionales, sin tener la paciencia de esperar el programa de estímulos, preparado por el Fondo Monetario Internacional que no se pudo materializar por el veto de la delegación de los Estados Unidos en el Directorio del FMI. Sin embargo, ahora con el nuevo gobierno de Biden podría aprobarse.

Por Guillermo A. Rivera R.