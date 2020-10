El dilema de hacer leyes para no cumplirlas

“Un dominicano me dijo que la única ley que se cumple aquí es la ley de la gravedad.” Anónimo

Es común escuchar decir a los dominicanos, sobre todo a los que tienen experiencia en formulación de políticas públicas, que somos muy buenos haciendo leyes, lo mejores, pero en contraste con esto, somos pésimos implementándolas, y este, lamentablemente, es un estigma por el que nos auto reconocemos y nos reconocen otros externos, pero no tiene que ser así para siempre.

Pero ¿por qué diseñamos tan buenas leyes y posteriormente las implementamos tan mal? Las razones pueden ser muchas, desde un mal diagnóstico inicial que derive en un mal diseño, hasta por haber obviado realidades socioeconómicas que hacían inviable aplicar la regulación en cuestión, sin embargo, en mi humilde opinión, lo peor es que realmente no sabemos con exactitud, y ese es el problema.

Precisamente, las instancias del Estado no practican lo que la OECD denomina como evaluación ex –post, la cual se considera fundamental en el ciclo político-regulatorio, pues tiene como meta “determinar si el marco regulatorio vigente ha cumplido con los objetivos deseados, si la ley o la regulación fue suficientemente eficiente y eficaz en su implementación”.

Es decir, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo carecen de departamentos especializados cuya única misión sea analizar en que medida se cumplieron o no los resultados esperados de un instrumento regulatorio y porqué. Sin embargo, las debilidades en esta materia son tan enormes que muchas instituciones públicas dominicanas ni siquiera se enteran cuando en el congreso se conoce un proyecto de ley que les afecta directa o indirectamente.

En responsabilidades públicas pasadas he tenido la oportunidad de ir al Congreso Nacional a tratar de evitar que se modifiquen leyes de reciente promulgación que no han tenido el tiempo suficiente para ser implementadas o evaluadas, pero que, sin embargo, ya procuraban cambiar sin que mediara un diagnóstico profundo que lo justificara, como fue el caso de Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Peor aún, hemos visto pactos sociales y políticos donde se busca el consenso por meses, y hasta años, para posteriormente aprobar leyes como la de partidos y la de régimen electoral, para ver después -post﷽﷽﷽﷽iento, evaluaciblicas, lo virtuoso en ciclo de e requieren los hacedores de poln constantemente de evaluar la eficienc como son declarados inconstitucionales varios de sus artículos, viéndose sus resultados esperados comprometidos, como fue el caso con respecto a los esfuerzos bien intencionados de establecer mecanismos que limiten el traumático transfuguismo que destruye la confianza en el sistema de partidos.

Pero repito, no tenemos instancias especializadas dentro de los poderes del Estado que se encarguen constantemente de evaluar la eficacia y eficiencia de las regulaciones existentes y provea el feedback que requieren los hacedores de políticas públicas, de manera que se pueda crear un círculo virtuoso en el ciclo político-regulatorio: evaluación ex–ante, adopción, implementación, evaluación ex–post.

Juan Bosch decía que los países alcanzaban el desarrollo porque definían reglas claras para todos y respetaban esas reglas, y esto es algo que posteriormente han confirmado economistas que estudiaron siglos de datos socioeconómicos de las naciones del mundo, determinando que precisamente el secreto radica en la construcción y fortalecimiento de una institucionalidad inclusiva.

Más aún, en nuestro país nos damos cuenta que un determinado marco regulatorio es obsoleto después de décadas de forzarlo en una sociedad que ya no responde al viejo paradigma con el que fueron diseñados, traduciéndose esto también en décadas de pérdidas económicas por ineficiencia de la política pública, pero coincidirán conmigo que todo esto se puede evitar.

Por lo menos la gravedad es una ley de la física que cumplimos religiosamente todos los dominicanos, al menos por el momento, pero quiera Dios que no encontremos alguna manera de declararla inconstitucional.

Por Hernán Paredes