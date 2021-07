“El Diablón”, narra cómo vengó la muerte de su hermanito tras padrastro quemarlo vivo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven Luis Gatón Sánchez, mejor conocido como “El Diablón”, narró cómo un fatídico sábado antes del “Día de las Madres” del año 2014, un incendio que dijo fue provocado por su padrastro, terminó con la vida de su hermanito menor en el sector de Tamayo, en Enriquillo, en la provincia Barahona.

“Ese sábado a mí me mandaron para Pedernales, ese día el tipo, su padrastro, y ella, su madre, tuvieron un choque, pelearon y salieron en discusión. Mi madre se fue rulin a beber y el tipo bajó al parque central del campo, vio a un motorista y le pidió gasolina en un pote, chorreó la cama por la ventana y le prendió fuego, y se fue inocentemente”, narró El Diablón.

Asimismo, cuenta que dentro de la vivienda que fue incendiada por su padrastro, habían dos hermanos más “Fernando” y “El Chino”, quienes estaban dormidos en otra habitación.

“El más grande vio la cama prendía, vio el fuego, pero no tuvo tiempo de apagarla, ahí el niño se quemó boca abajo”, continuó narrando el joven, durante una entrevista realizada por el youtuber Capricornio, en su programa digital CapricornioTV.

El Diablón, rememoró que mientras sus hermanos se quemaban en la vivienda “yo estaba en la playa, real manito, escucharon los gritos pero yo estaba en la playa. Cuando me dijeron eso yo me sorprendí, sentí como que un lado del alma se me había ido”.

Tras ser preguntado si hubo tiempo de llevar a su hermanito al médico, este respondió que “no”, dijo que este había muerto acurrucado pegado a la pared “buscando escapársele al fuego” el cual devoró la cama donde dormía.

“Cuando vi eso, rebosado y lleno de odio, prendo un motor, un 115, que me prestó un pana, cogí para donde la mamá de mi padrastro, cogí gasolina y le prendí la casa a la mamá”, continuó rememorando El Diablón.

Igualmente, expresó que la madre del victimario salió inmediatamente de la vivienda y le expresó “mijo no tengo culpa de lo que haya pasado, tu sabes que él es un delincuente de la calle”.

Remordimiento de conciencia

Tras ir narrando cómo sucedieron los hechos, El Diablón dijo que llegó a tener un sentimiento de culpa por lo que hizo, expresando que “en verdad me sentí mal en el momento, por prenderle su casa a ella, porque real, ella no tiene razón de lo que él estaba haciendo”.

El caso

La madrugada del domingo 26 de mayo del año 2014, medios locales se hicieron eco de la muerte del niño Ángel María Gatón Sánchez, de 5 años de edad, quien perdió la vida en un incendio provocado por su padrastro identificado como Yoryi Segura.

En tanto, la madre fue identificada como Erika Sánchez, de 27 años de edad, quien según dijo la Policía, había salido de la vivienda a celebrar por el Día de las Madres.

El informe de la Policía Nacional emitido en aquel entonces, establece que el autor del incendio fue Yoryi Segura Rebí, de 36 años de edad, quien fue denunciado por las constantes amenazas que hacia a la progenitora del menor.

Padre biológico

Sócrates Gatón Hernández, doctor y cirujano, oriundo de la provincia de Barahona, era el padre biológico del pequeño Ángel y quien según las informaciones vertidas en aquel entonces en torno al caso, detallaron que se había suicidado de un balazo en el año 2012, por razones que no se lograron identificar.

Gatón Hernández, se quitó la vida utilizando un revólver calibre 38, el cual según se informó, portaba de manera legal.

El suicidio se produjo pasada la 1:00 de la madrugada del día 12 de septiembre del año 2012.

El doctor laboraba en el Hospital Elio Fiallo en Pedernales, donde por varios años fungió como director.

Además, el galeno también realizó una vida política llegando a militar en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para después pasar a las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

