“El diablo quiere que te quedes en el pasado”, asegura pastor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Anderson Núñez manifestó que las personas que guardan rencores no pueden alcanzar el propósito de Dios para sus vidas.

“Si no olvidas cosas pequeñas, no alcanzarás cosas grandes”, argumentando que, para pasar al siguiente nivel, es imprescindible aprender a cerrar ciclos, porque para el diablo es más conveniente que las personas se mantengan en un eterno pasado para que no puedan ver la gloria de Dios.

“No acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas”, dijo el ministro de la fe al citar el libro de Isaías capítulo 43:18.

“Si quieres cosas diferentes no puedes estar recordando tu pasado, hay gente que el rencor no le permite que su vida sea diferente. Aunque tengas millones, si eres un rencoroso, si eres una persona que no tiene la capacidad de perdonar a aquellos que te hicieron daño, no estarás en paz”, señaló.

“Si el Padre que es Dios, no edifica la casa, no hay psicólogos, no hay doctor, no hay científico que pueda cambiar tu corazón”, expresó Núñez durante la conducción del programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Para ver lo de Dios quiere en tu vida y ver cambios en tu hogar, en tu profesión, en tu negocio, tienes que cambiar tu corazón. Yo no puedo alcanzar nuevos niveles sociales, económicos, si no cambio”, indicó

