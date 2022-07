El día mundial del mejor amigo de los humanos: el perro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde el 2004 cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha escogida como forma de agradecimiento y concientización sobre la adopción y tenencia responsable de la especie considerada como el mejor amigo de los humanos.

Sin duda alguna, el can es amoroso, fiel y muy útil, tal es el caso de los perros que son utilizados para la caza, para detectar bombas, estupefacientes y hasta enfermedades. También son guías para personas que padecen una condición física o mental; son cuidadores por excelencia y muy buena compañía, tanto para adultos como para niños.

Otras fechas para celebrar a los perros

De acuerdo al periódico “Ámbito Jurídico”, el 21 de julio no es la única fecha para celebrar al citado animal, de hecho, varios países coinciden en celebrar el Día del Perro el 26 de agosto.

Otras efemérides asociadas con la celebración son:

Día del Perro Sin Raza (28 de mayo).

Día de llevar al Perro a la Oficina (21 de junio).

Día Internacional del Perro Callejero (último domingo de julio).

Día del Perro Adoptado (23 de septiembre).

Sin embargo, no todos los perros tienen hogar ni son bien cuidados, según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70 % de los perros en el mundo no tienen un hogar, lo que significa que de los 800 millones de perros contabilizados en todo el planeta, unos 500 viven abandonados.

Para nadie es un secreto que en las calles de la República Dominicana hay una considerable cantidad de cuadrúpedos que no gozan de atenciones por parte de las autoridades. Por suerte y por la voluntad de buenas personas, existen organizaciones y fundaciones sin fines de lucro que se encargan de rescatarlos, atenderlos y conseguirles un hogar apropiado que les de una vida digna llena de amor.

¿Sabías que los taínos tenían perros mudos?

Según detalla un documental de “Kiskeya Life” que recoge informaciones del diario de Cristóbal Colón, junto a los taínos habían perros que no ladraban y eran llamados ‘Aon’. Esta especie se caracterizaba por tener orejas cortas, puntiagudas y levantadas, ojos pequeños y pelaje áspero, con una variación de colores de perro en perro, muy parecido a un chiguagua grande.

Los Aon eran utilizados para la caza y una teoría de que esos perros no ladraban se pudo deber a que fueran entrenados para que no lo hiciera y no espantaran a las presas, como fue el caso de los perros africanos llamados Basenji, que hace cientos de años fueron entrenados y en la actualidad es parte de su genética, lo cual no significa que no puedan ladrar sino que no acostumbran a hacerlo, aunque pueden aprender.

Sin dudas, el origen del perro es muy extenso y en la historia existieron canes que hicieron hazañas muy importantes, por lo que son dignos de ser tratados con amor y respeto.

