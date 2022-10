El día después de mañana

La consulta del PLD (cosa que no está estipulada en la martillada ley de partidos) generó la suficiente expectativa como para captar la atención de la clase política nacional.

En primer orden porque octubre no es un buen mes para el PLD, pues en el 2019 fue el inicio de su salida del poder. En segundo lugar, porque se comprobaría que tanto control tiene Danilo de la dirigencia media y baja de los morados.

Abel Martínez, es justo reconocer, levantó los ánimos del PLD, en momentos de que la embestida judicial y mediática estaba encima de ellos. Luego salieron al ruedo otros aspirantes a la presidencia del país en representación de los morados. Pero quien más llamaba la atención era la Doctora Margarita Cedeño, por su labor social, su cercanía con la cúpula del PLD y por la tesis de que ella ganaría por la decisión de Danilo.

En esa consulta de forma holgada (dentro de los que fueron a votar por el PLD) venció Abel Martínez. He notado un nivel de euforia en esa victoria, que parecería que ganaron las elecciones presidenciales y ya Luis no es presidente, entiendo que ese triunfalismo más que hacer bien hace mucho mal, pues aleja a quienes le adversaron, para que le continúen adversando.

Además, no se trata de ganar la consulta, la cual tendrá que ser ratificada en octubre del año venidero (2023), pues así está establecido en la ley de partidos y de régimen electoral, cuando verdaderamente se elija el candidato/a del PLD, en verdad se trata de ver si se unifica la oposición, ya que dicho de forma simple y clara: si la oposición no se unifica Luis se queda en el poder de forma fácil, es más me atrevo a decir que hasta para poder competir se debe unificar la oposición, de lo contrario barre el PRM.

Ahora el trabajo es consolidar una propuesta opositora que conquiste al otro PLD, me refiero a los verdes (FP) que ya tienen su candidato: Leonel Fernández.

Por Daygorod Fabián Sánchez

