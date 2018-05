El desvelo del relevo

Durante décadas los distintos partidos políticos del sistema de la República Dominicana, afrontan una problemática común; la exigencia de la renovación de sus estructuras partidarias y el cambio de visión y de la forma de ejercer la actividad política.

Según estudios realizados, el promedio de edad de los actores políticos en la Republica Dominicana rondan los 60 años, permaneciendo esta generación en un esquema del quehacer político que ya no responden a las necesidades reales y sentidas de una nueva generación tecnológicamente activa. Decía el Dr. Carlos Matus, padre de la Planificación Estratégica Situacional, que nuestros políticos no saben que no saben, de allí la desconexión de sus acciones, que seguramente son direccionadas al bien común pero en el momento indicado y su ejercicio político no son asimiladas por una gran parte de la juventud.

La actividad política cambio para siempre, ya no basta con los políticos tradicionales de discursos conservadores, hablándoles a un solo sector partidista y sin interactuar con los conciudadanos. Hoy la política exige lideres innovadores, que rompan los esquemas de la política y conecten de con las personas de forma inmediata, sensata y ética. ¡Los partidos políticos deben reinventarse! Son organizaciones que dan vida a la democracia, no pueden solamente clubes electorales. Los partido renovadores o reformistas, son partidos de IV generación que articulan las necesidades de las personas con las instituciones del Estado y así, propiciar espacios de entendimiento y convivencia.

Las nuevas generaciones deben despertar e involucrarse en los temas políticos, económicos y sociales del País, comenzar a soñar despiertos, incursionando en la política o la cosa publica, a través de las TICS, los políticos modernos deben inspirar mas que aspirar meramente a posiciones partidarias o públicas.

Juventud, que no se desvelen tus sueños en construir una Republica de grandes oportunidades para todos, donde la unidad de la familia, sea la unidad de la sociedad y por ende la de una Patria que cada día quiere la felicidad de todos los dominicanos.

Lic. Hernani A. Aquino

Abogado

