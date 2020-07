El destino de los peloteros de Ligas Menores que no fueron protegidos en roster de 60

El inicio del mes de julio vino acompañado de una noticia que, aunque la mayoría esperaba nos impresiono a todos, la suspensión de la temporada de las Ligas Menores. Lo que más preocupa de este tema es que pasaría con los peloteros que no fueron convocados para entrenar con el equipo grande en el roster de 60, el cual se dio a conocer posteriormente al anuncio de la realización de una temporada recortada (60 partidos) de Grandes Ligas.

El roster de 60 es donde cada equipo puede establecer un grupo máximo de jugadores de 60 hombres. No es obligatorio que los equipos llenen los sesenta espacios. Comenzarán con 30 peloteros, se reducirán a 18 después de la segunda semana de temporada y a 26 antes de acabar el mes.

Los jugadores que no fueron protegidos en esta lista tienen varias opciones.. Bueno no tantas..

Algunos equipos decidieron aprobar que esos peloteros restantes pudieran accionar con ligas independientes no afiliadas. Aunque siendo realistas sería muy riesgoso no solo por el tema de la pandemia, sino también que el control del organismo mayor, MLB, no existiría sobre ellos.

Si un jugador decide accionar en una liga independiente puede poner en riesgo su regreso a MILB, si surgen problemas de lesión, Grandes Ligas no sería responsable afectando lo que podría ser el futuro de su carrera en la gran carpa.

Honestamente, hablando es difícil decirle a un pelotero que se quede de brazos cruzados sin producir dinero hasta la próxima temporada donde por cierto mejorarán las condiciones económicas. MLB informó que los sueldos de salario mínimo mejorarían en un porcentaje que variará entre 38% y 72%. Los jugadores en nivel novato y temporada corta verán aumentar su paga mínima semanal de $290 a $400, y los jugadores en Clase A pasarán de $290 a $500. Los de Doble-A saltarán de $350 a $600, y los de Triple-A de $502 a $700.

La razón principal de la cancelación también fue por el tema económico y el hecho de que una realización de la temporada fuera sin público, el 85-90% de los ingresos están relacionados con la venta de boletos, concesiones o publicidad en los campos de juego.

Hace mucho sentido cuando vemos que las ligas menores atrajeron a 41,5 millones de aficionados el año pasado, con un promedio de 4 mil 44 aficionados por partido.

Otra opción viable aun no confirmada es la posibilidad de una extensión de la American Fall League o Liga de Desarrollo, iniciando antes de su fecha regular hasta finales del mes de octubre. Los 30 equipos seleccionarían un listado de jugadores para enviar allí y un segundo equipo de jugadores de nivel más bajo.

Las opciones que tienen son reducidas, se ven afectados económicamente, además de prácticamente un año perdido en el aspecto de su desarrollo como atleta. Al menos el 2021 pinta mejor con lo del aumento de salario más que necesario.

Los salarios de las ligas menores han sido cuestionados desde hace años. Algunos jugadores viven en apartamentos superpoblados, duermen en colchones de aire, subsisten con comida necesaria, y sacrifican posibles horas de entrenamiento para trabajar en empleos mejor remunerados en la temporada baja. Una descripción nada halagüeña

La división de las ligas menores y sus afiliados

Triple A. Aquí juegan los peloteros más desarrollados, que en teoría están preparados para ser llamados a las Grandes Ligas. Las ligas de nivel AAA son: International League / Pacific Coast League / Liga Mexicana

Doble A. Las ligas de este nivel son: Eastern League / Southern League / Texas League

Clase A avanzada or “High A”. Las ligas de este nivel son: California League / Carolina League / Florida State League

Clase A o “Low A”. Las ligas de este nivel son: Midwest League / South Atlantic League

Clase A short season. Las ligas de este nivel son: New York – Penn League / Northwest League

Rookie. Aquí es donde usualmente juegan los peloteros nuevos que acaban de ser elegidos en el draft para empezar sus carreras. Las ligas de este nivel son: Appalachian League / Arizona League / Dominican Summer League / Gulf Coast League / Pioneer League / Venezuelan Summer League

