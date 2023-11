El desorden en la Ciudad Colonial: Más allá de la Punta de Iceberg

Lo ocurrido pocos dias en la Ciudad Colonial, sector que estuvo protegido por una muralla en los tiempos en que se fundó la ciudad de Santo Domingo, fue objeto de un desorden provocados por turbas desde sectores o barrios marginados que acudieron allí la noche del sábado 28 de noviembre, los cuales actuaron como verdaderos vándalos. Sin embargo, el problema de esa zona de la ciudad que presentaba ciertos atractivos por las casas coloniales construidas de piedras o rocas, lo que las haces menos calientes que la del hormigón convencional, pero además porque es considerada la primera ciudad construida en América por ser el primer asentamiento urbano permanente de pobladores europeos en la Isla y no así la ciudad de La Isabela. Primero se fundó en la Ribera oriental del rio Ozama, pero pocos tiempos después fueron trasladados a la margen oriental donde hoy se haya ubicado el sector de la Ciudad Colonial. ¿Qué ha pasado con esa zona de la urbe de Santo Domingo? Lo que pasa es parte de todo lo pasa con la forma de dirigir el Estado que padecemos, que bien se le puede llamar Estado de Malestar.

Oui mercier, yes sir, sí señor, vivimos desde mucho un gran malestar, pero más grande resulta ser el malestar con este gobierno, representante fiel de la gran burguesía y el capital financiero, con el insaciable afán de lucro de esas fracciones de la clase dominante y que ahora está detentando el poder para pretender hacer lo que le venga en gana. Siguen creyendo esas fracciones de clase en la economía de servicio cimentada en el crecimiento del turismo y las construcciones, estimulando las inversiones que a veces resultan muy fugaces en el mercado de capitales; esto último es alimentado por el capital financiero.

Es sabido que el malestar tuvo en parte su génesis en la crisis petrolera que se inició en el 1973, no es un malestar exclusivo de la República Dominicana y casi todo el mundo subdesarrollado, porque estos no podían pagar sus deudas públicas a los bancos de países industrializados, pero en aquel tiempo estos últimos tenían sus problemas porque no podían exportar todo lo que querían vender a los primeros porque había límites para las importaciones en la mayoría de los países. La modernidad líquida no llegó de una vez y ni tampoco el neoliberalismo con su capitalismo salvaje o flexible. Seguimos viendo una década más de regulaciones en el economía dominicana y en otros países un poco menos, en otros más o igual, en fin unos años más bajo la modernidad dura, pero poco más tarde llegó a su fin, cambiamos para lo peor.

Las protestas del Mayo Francés del 68 lograron algunas tímidas reformas en Francia y el Movimiento Hippies frenó un poco el armamentismo pese a que la Guerra de Vietnam continuó hasta 1975. Bajo dictaduras militares, el neoliberalismo llegó primero a Brasil (1964), mucho antes de la crisis petrolera del 1973, a Chile en ese último año y a la Argentina más o menos hacia finales de 70. Ahora bien, ya en la literatura sociológica se presentía el cambio de valores que era como el preludio del final de la modernidad dura, pese a que la rebelión juvenil de los años 60 contra el autoritarismo académico en las universidades y contra el servicio militar y la guerra parecía tener presente la mejores causas pronto se desvirtuó.

Entre otros un ejemplo es La sociedad del Espectáculo de Guy Debord, la que presenta la satisfacción del morbo de los sujetos, como lo predominante, en vez de la sana diversión y es algo pasa con la pena de muerte en muchos países donde se aplica, lo que algunos de los llamados posmodernos o posestructuralistas como Michel Foucault han planteado, o como se hacía en otros tiempos también aun antes de la modernidad líquida. Los jóvenes que desde las barriadas marginadas y arrabalizadas se desplazaron a la Ciudad Colonial.

La sociedad se volvió inestable, no sin la situación economía condicionar esos cambios que no tienen nada de revolucion social, por el contrario ha aumentado la desigualdad social de manera criminal en la social. Ahora bien, en toda sociedad tiene que haber algún orden, porque de lo contrario nadie podría sobrevivir. Nadie tiene porque armar un desorden así, como lo hicieron así, sobre todo cuando no se trataba de un reclamo de justicia ante la indignación por la injusticia. Por ese derrotero, lo que se expresa como lo que Emile Durkheim llamó anomia, que se la define como el estado de abandono total de las pautas de comportamiento consideradas como esperadas o normales en los sujetos sociales o personas.

Lo grave del caso es que no se trata de un individuo o de un grupo insignificante de individuos. Un caso semejante ocurrió cuando comenzó la pandemia de Covid-19, aunque en un escenario diferente; en los alrededores del Parque Enriquillo, en Borojol, un grupo de mujeres dedicadas a la prostitución o trabajo sexual y hombres lúmpenes enfrentaron con casco de botellas a las autoridades policiales que fueron a impedir el teteo que tenían. ¿Qué significa todo esto? Significa que la sociedad tiene que cambiar, pero eso no lo van propiciar los grandes ricos. No señor ese cambio social, esa revolucion social que urge su realización, jamás podrá hacerla el gran capital como ha pretendido vender Abanador.

Muy por el contrario ese cambio revolucionario no favorece el interés de esa fracción de clase dominante, porque por el contrario los extinguiría. Para salvar el planeta y salvar la vida y con ello lograr la felicidad de la humanidad deben ser extinguidas las grandes fortunas, las cuales siempre existen por las iniquidades. El neoliberalismo debe ser sepultado y es necesario que el Estado recupere funciones en la sociedad. ¿Cuál es la raigambre de ese estado de anomia que protagonizaron en la Ciudad Colonial jóvenes de los barrios de zonas periféricas al casco urbano y las urbanizaciones de lujosas residencias y apartamentos? Pues bien, la realidad que la pobreza es muy vieja, porque desde siglos atrás los barrios que se fueron formando fuera de la muralla de la ciudad se arrabalizaban, como era el caso de San Miguel. Sin embargo, ese no era el caso de San Carlos que era una villa de emigrantes canarios agricultores desde los primeros tiempos de la colonia, hasta que se unió a Santo Domingo, cuando esta última ciudad creció.

Durante la Era de Trujillo, pese a que muchas gentes vivía en la inopia y respiraba lo que era la pobreza en zonas urbanas y rurales, la dictadura tratando de dar otras apariencias trataba por todos los de empujar a los desarrapados urbanos alejándolos del casco urbano. Fue así como surgirían en la ciudad de Santo Domingo sectores o barrios como Las Cañitas, Borojol, Gualey, La Ciénaga y otros. En estos barrios marginados había pobreza hace mucho tiempo y esa pobreza era caldo de cultivo para la violencia, la aparición de pandillas, sobre todo, integradas por jóvenes. Pandillerismo barrial se puede decir que hizo eclosion aproximadamente hacia 1982, recordemos los que ya teníamos más que uso de razón el caso del pandillero Fidel García. Entre 1982 y 1986 se registran aproximadamente unas 20 pandillas barriales algunas de las cuales acosaban o agredían a los jóvenes de los clubes juveniles populares, pero hacia el 2012 o 2013 ya sonaban unas 105 y precisamente los nombres no coincidían con las de los años 80.

Noticias Aparecidas en los Primeros Tiempos en la Prensa Escrita sobre Pandillas o Bandas Barriales.-

Bandas Juveniles o Pandillas Barriales y sus Ubicaciones

Existentes entre 1982 y 1986

“Los Macheteros” y “Los Apaches”; Bs. 24 de Abril y Espaillat, S. D. (El Sol 28/06/1986 P. 6). “Los Dioses” y “Los Aviones” (rivales); B. Gualey, S. D. (L. N. 23/11/1982 P. 2). “Los Necios” (le mataron miembro); B. Capotillo, S. D. (L. N. 13/11/82 P. 1, Rafael Cruz de 17 años (muerto). Las bandas: “Los Toros”, “Los Necios”, “Los Con Banderas”, “ Los Sin Banderas”, “Los Mau Mau”, “Los Macheteros”, “Los Acaba Rápido”, “Los Chivos”, “Los Guerreros”, “ Los Doble Camisa” y “Los Rápidos”; Existía en diferentes barrios o sectores de La Capital en el 1982. O sea, cada una de estas bandas o pandillas operaba en más de un barrio o sector de la ciudad de Santo Domingo, por lo menos en el año de 1982. Pandilla “Los Jazmines” (un muerto); B. Los Jazmines, Santiago (L. N. 21/03/83 P. 1-2). Bandas “Los Zapaticos” y “Los Kenton”, Bs. Villas Juana y Consuelo, S. D. (L. N. 05/03/84 P. 3). Existían las bandas: “Los Macheteros” y “Los Saca Hígados”; Las formaban jóvenes de19-24 años. Zona Oriental, S. D. (L. N. 28/02/1983 P. 18). Banda “Los Cacú”, Banda B. Los Guandules y Guachupita, S. D. (L. N. 15/03/1983 P. 3). “Los Toros” ND 19/11/89 P 19.

Bandas Juveniles o Pandillas Barriales

Existentes hacia los Años 2012-2013

Los Nike, Los Cunta, Los Menores, Los Piedras, Las Naciones, La Secreta Villa, Los Negros, Los Chonchones, Los Rebeldes, Los Blood, Los Melenitas, Los Intocables, Los Ranquireos, Los Mau Mau, Los Sin Sangre, Los Super Sayons, Los Cucuyos, Los Niquingos, Los Queen o Los King, Los Topos, Los Manolos, Los Barberos, Los 70, La Senda, Los Sanguinarios, Pandilla Los Morenitos, Shampoo, Los Saca Hígados, Los Saca Tripa, Amor a Mi Arroz, Los 42, Los Metálicos, Los Cuateros, Mercenario, Sangre y Patria, Los Moloquitos, Los Piripiaos, Los 14, Amor a la Sangre, Los Mariachis, Los Drinki, Los Satánicos, Drácula, La Secta, Los Latin King, Los Ñeta, La Sangre, Amor y Paz, La Pandilla de Alimentos, La Pandilla los Pinos, Los Cacos, Los Collares, Los Trinitarios, Los Chetus, Los Sayayines, Cara Pinta, Los Unidos, Los Matatanes, El Don, Luis Quita Tenis, Los Pelú, Los Necios, Los Hacha y Machete, Los Mercaderos, Los Iracundos, Los Maras, Los Delfines, Los Jevitos, Satvatrucha, La Zorrilla, Los 75, Los Beduinos, Los Pepes, Los 38, Los Pañuelos, Los Negrones, Los Dorados, MK3, Los Brenqui, Los Escorpiones, Los Invisibles, Los Destructibles, Los Macheteros, Los Pepe Gorra, Los Mocos, Los Yori, Los Coyori, Los Discípulos, Los Patriotas, Los Joe, Los Rabiosos, Los Teke Teke, Los Jimmy, Los Chichiguaos, Tierra Santa, El Mellizo, Los Power Ranyer, Cielo Blanco, La Rusia, Los Bikingos, Por el Amor de Buena Vista, Los Restituyos, La Pandilla del Muerto, La Pandilla de Sigrillín (ladrones) y Los Divinos.

Nótese más de 100 pandillas en fecha recientes y llegaron para no irse mientras la sociedad no siga con la gran desigualdad en que se vive, mientras no produzca un gran cambio social, sin el gran capital. Tiene que terminar la era del neoliberalismo y el capitalismo salvaje y entonces podremos tener un mundo basado en valores. Esos jóvenes, lamentablemente están alienados los que hicieron el desorden, por la oferta de 200,000 que supuestamente había escondido el señor que lo ofertó, pero la otra parte que no se dice es todo es privaciones para esos jóvenes de los barrios marginados, lo que lo ubica dentro de la exclusión social.

Otra cosa que pretenden ocultar los funcionarios y los empresarios vinculados al turismo, viene a ser el daño que el desarrollo de este está provocando a la Ciudad Colonial con los centros nocturnos. El sector está perdiendo su atractivo para vivir, muchos otrora residentes han optado por mudarse del mismo, pues con el bullicio de los centros nocturnos vivieron noches de desasosiegos. Es necesario que esta sociedad de capitalismo salvaje y neoliberal, a que una sociedad tan líquida, sea más sólida, y menos desigual. Los pobres tienen derecho a superar la exclusión social y los grandes ricos dejen de serlo. Debemos aspirar a un retorno a los valores y poner un stop a lo que no anda bien, pero sin justicia distributiva no será posible.

Por Francisco Rafael Guzmán F.