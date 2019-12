El desorden de ¨los macos con cacata¨, afuera están y ahí se quedaran

Si alguien quería un ejemplo del desorden y el caos que caracteriza a la oposición política en la República Dominicana, solo tiene que observar lo que esta ocurriendo con la inscripción de las candidaturas para las elecciones municipales a celebrarse el próximo 16 de febrero del próximo año, donde absolutamente todos los partidos que no son parte de la alianza alrededor del PLD, tuvieron que pedir a la Junta Central Electoral que les alargara el plazo, ante la imposibilidad de presentar una lista que cumpliera con los requisitos de ley.

Mientras el PLD, el PRD y las demás fuerzas que coaligadas son el soporte político del actual gobierno tienen completas, como lo haría cualquier partido organizado, las listas de los mas de 3 mil candidatos a alcaldes, directores de distrito y ediles que competirán por las posiciones electivas a nivel local, para esto se necesita realizar una carpintería política que incluye decisiones en todos los municipios del país, es decir que esto es una labor muy trabajosa y delicada, la oposición en pleno no esta lista para la competencia.

Esto lo deja en evidencia la resolución de la JCE donde se extiende el plazo de entrega de propuestas en 72 horas mas, se cumple el próximo viernes 06 del presente mes de diciembre, que resulta de una petición formulada por los partidos de los ¨macos y las cacatas¨, pues según el organismo que organiza las elecciones se tomó esta decisión a partir de una petición firmada por los que hasta hace un tiempo andaban ¨guapeando¨ y pretendiendo que eran representantes de la voluntad del pueblo, mientras que parecer que ni pueblo tienen para llenar los espacios con los nombres de los candidatos a las posiciones electivas.

Es decir, mientras se dedicaron chismear, inventar y propagar noticias falsas por medio de las redes sociales, estos genios de los oposición se consideraban dueños de la opinión publica y hasta ganadores de unas elecciones que estaban a meses de realizarse pero que se acercan indefectiblemente a cumplir con un estricto calendario electoral, pero cuando se trata de transparentar sus fuerzas y poner en blanco y negro en un documento con nombres y apellidos quienes son los que los representaran en esas elecciones, entonces el desorden y el caos que los caracteriza sale inmediatamente a flote.

Y es que en muchos lugares ni siquiera tienen personas para llenar una planilla de candidatos, y esa es la pura verdad, inventaron en sus cabezas que iban a dividir el PLD en mitades, que serían capaces de construir un proyecto de poder en días basados en un nombre que perdió todo cuando abandonó la que había sido su casa por mas de 40 años, que una alianza entre contrarios construiría la puerta de salida del actual gobierno, y ahora parece que resulta todo lo contrario, a la llamada alianza de ¨macos con cacata¨ parece que le falta gente para algo tan simple como presentar candidaturas.

La lectura que da por ejemplo que se presente al merenguero Jhonny Ventura como candidato en la actual coyuntura, da a entender la debilidad que tiene una parte de la oposición política, en una actividad lastimosa realizada en una azotea de un centro comercial de la capital, fue ¨proclamado¨ como candidato de urgencia, pues parece que a nadie le interesó asumir una candidatura que no esta en capacidad de alcanzar una cuota mínima de votos que garantice siquiera posibilidades de competir decentemente por la alcaldía de la ciudad capital, es decir, ponemos a cualquiera porque eso esta perdido.

Es que simplemente en política los inventos salen muy caros, y esta candidatura en la principal plaza política del país, lo único que significa es que estamos en presencia de la hora de la verdad para muchos que se fueron detrás de los ¨cantos de sirena¨ de los que ellos mismos fueron compositores y arreglistas, pero que estos cantores de programas de televisión ahora ni siquiera aparecen cuando hay que construir proyectos creíbles de gobernabilidad a nivel municipal, los que andaban mordiendo a todo el que se le oponía de repente están callados al enfrentarse a la evidencia de que sus proyectos ¨e pa bajo que van¨.

Cualquier novicio en política sabe que el secreto de ganar unas elecciones, de cualquier tipo, consiste en transformar lo que podría ser una simpatía de un elector, algo totalmente inmaterial y subjetivo, en el ejercicio objetivo y material del voto, que al final es lo que se cuenta y entrega un numero tangible que es el resultado electoral y declara un ganador, esto se logra a partir de complejos procesos de organización electoral que parten de la estructura de los partidos políticos, y si a eso vamos, muy pocas de las siglas que así son llamadas en nuestro país, cumplen con los requisitos de tener esa maquinaria que transforma la simpatía en votos.

Porque donde está la estructura política del PRM, PRSC, BIS, PQDC, FNP, PDI, PTD, y de mas siglas?…..en ningún lado, todo estos se dedicaron durante meses a construir su discurso fundamentado en el uso de las redes sociales, declaraciones de prensa, división en el congreso nacional, obstrucción de las labores legislativas, defensa de una constitución que nunca estuvo amenazada, contratación de motoristas para hacer ruido en el centro de los héroes y hasta encabezaron micromítines luchando contra un fantasma llamado reelección, algo que solo dependía de la voluntad de una sola persona y debió ser discutido por quienes tenían autoridad para ello, mientras se les olvidó que son las estructuras políticas las que ganan elecciones.

Discutiendo un tema en el terreno ajeno, cantaron victoria muy anticipadamente, y ahora parecen comenzar a darse cuenta de que lo que les espera en el mes de febrero es una ¨pela de calzón quitao y falda alza¨, pues mientras ellos se dedicaron a chismear e inventar tonterías, pero ademas planteando alianzas entre contrarios creyendo que alguien iba a comprar ese imposible, el PLD y sus partidos aliados frente a los renegados se plantearon inmediatamente restañar las heridas, reconstruir sus estructuras, abrir los espacios a todo el que quisiera volver al redil y profundizar lo que es el aspecto organizativo, de modo que sus boletas municipales están mas que listas para dar la batalla electoral el próximo mes de febrero.

Este es un excelente ejemplo del peligro que significa para la estabilidad política, social y económica de la República Dominicana este proyecto de ¨macos con catatas¨ que se planteó como la salvación electoral de los renegados hace pocos días, y que ahora ¨hace aguas¨ por todos lados pues es algo tan irracional, que solo puede ser comprado por el grupito de fanáticos que se planteó un Frankestein político que, en caso de salir ganancioso en un proceso electoral, llevaría al país a la misma situación de inestabilidad por el que pasan la mayoría de los países que nos rodean.

Los ¨macos con cacata¨, que tanto señalan en forma injusta a las autoridades electorales, tuvieron que irse con la cabeza abajo a pedir ayuda a los miembros de la JCE porque no han sido capaces ni siquiera de presentar sus candidaturas en forma organizada y de acuerdo a la ley, cuando pierdan que no vengan con historias de algoritmos, ¨métodos de ritmo¨, hackers rusos, indios, códigos fuente, análisis forense, denuncias de fraude y todo el griterío a que ya nos tienen acostumbrados, simplemente es que no tienen el pueblo que dicen tener y sus partidos son inexistentes, por eso es que ¨afuera están y ahí mismo se quedaran.

Por Humberto Salazar

Anuncios

Relacionado