El deseo de John Collins es continuar en Atlanta Hawks

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- A pesar de no ser traspasado, John Collins fue uno de los grandes protagonistas del cierre de mercado de traspasos del pasado curso. El ala-pívot fue entonces blanco de mil rumores que situaban su futuro lejos de los Atlanta Hawks.

La franquicia llegó a ponerle precio y equipos como Celtics o Timberwolves no tardaron en tantearle. Finalmente Collins no salió, y ese alivio ayudó a firmar una segunda parte de temporada y playoffs que le servirían para, al fin, firmar su extensión de contrato el pasado agosto. Esto parecía poner punto y final a su inestabilidad, pero los rumores, para hartazgo de Collins, han vuelto.

«La ‘máquina de los traspasos’ en la NBA se ha vuelto loca. Pero ya me he acostumbrado a ese ruido. Yo ya he declarado mi fidelidad a Atlanta» declara Collins en una entrevista concedida a The Athletic hablando del posible traspaso por Ben Simmons.

Collins muestra su descontento con respecto a la malinterpretación de algunas de sus declaraciones por parte de Shams Charania. El ala-pívot está a disgusto con su reducido papel en la parcela ofensiva de los Hawks, pero asegura que eso no quiere decir que tenga la más mínima intención de salir de allí. En todo caso, el mercado es soberano, y debería saber de sobra que su destino no está en sus manos.

Atlanta pasa por un momento de enorme decepción en una temporada que se las prometía felices. Los de Nate McMillan han sufrido una increíble regresión de juego que les tiene duodécimos en el Este. Durante gran parte de la charla el tono imperante es la frustración. Tanto colectiva como individual. Lo cual entronca con las opiniones que se filtran desde la gerencia.

Travis Schlenk, general manager de la franquicia, dejó caer hace poco que quizás tocaba replantearse movimientos a corto plazo. Llegó a plantear que quizás no había sido buena idea apostar por la continuidad del proyecto después de alcanzar las Finales de Conferencia el curso pasado. Algo que apunta directamente a Collins y sus 125 millones de dólares en cinco años. Esto puede ser real o solo una forma de la gerencia de meter presión a sus jugadores en busca de recuperar la senda de la victoria. Sea como fuere, la máquina de los rumores no parece que vaya a parar durante el próximo mes en Georgia.

