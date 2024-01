El descalabro cívico se tragó la solemnidad patriótica

1.- Decir lo que está a la vista de todas las personas sensatas, ser realista, es poner la realidad tal como es, ver las cosas y los hechos como son, libre de idealismo.

2.- Dar a conocer algo secreto o ignorado, es informar, difundir. Lo contrario sería esconder, silenciar para que se mantenga tapado, al margen del conocimiento público.

3.- El día 13 del mes de noviembre del año 2015, en un periódico de circulación nacional, bajo estado de gran admiración, escribí lo siguiente:

4.- El viernes, 6 de noviembre de 2015, en un desfile de niñas estudiantes, efectuado con motivo de las festividades del día de la Constitución, quedé atónito con lo que presencié; por un instante permanecí estupefacto con lo que contemplaba por televisión.

5.- Las niñas estudiantes que vi desfilando en San Cristóbal, me causaron asombro por el movimiento cadencioso de sus caderas. Aquello me impactó porque nunca había visto en público, en mi país, semejante espectáculo.

6.- No soy ni pretendo ser mojigato, ni un hipócrita santurrón. Soy un hombre nacido aquí, que ha corrido la vida, y no procuro presentarme como beato, falso puritano, ni nada por el estilo, pero la verdad es que lo que vi me llenó de asombro.

7.- La forma armoniosa que las niñas estudiantes ejecutaban el movimiento de sus glúteos, hacia adelante y atrás, evidencia que han recibido un adiestramiento especial de parte de verdaderos maestros en el arte de como una mujer debe comportarse para demostrar su destreza en erotismo.

8.- El hecho de ver niñitas con las palmas de sus manitas apoyadas en el pavimento, y en forma acelerada accionar sus cinturitas, en lugar de divertirme, me causó pena e indignación; nostalgia por las niñitas, enfado con sus padres e irritación con las autoridades del Ministerio de Educación.

9.- Para colmo, como si no hubiera bastado la obscenidad en el baile estimulante de lujuria de las impúberes, las mismas se exhibieron uniformadas con los colores de la bandera nacional, el mismo lienzo que en los libros de cívica se define como el símbolo que representa el alma de la patria.

10.- Al ver las niñas ejecutando movimientos propios de trabajadoras sexuales desesperadas por concluir sus labores, confirmé la creencia que tengo de que la sociedad dominicana está averiada, enferma, y que lo peor es que todavía no ha tocado fondo. [i]

11.- Lo anteriormente expuesto fue con motivo de lo que, en aquel momento, asombrado, pude ver el día de la Constitución, ahora copio parte de la noticia publicada con relación a lo que sucedió en el desfile del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Veamos.

12.- “Hoy, día en que se conmemora el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, los centros educativos rindieron tributo al prócer de la independencia dominicana con diversos actos, entre los cuales incluyen marchas con ofrendas florales en lugares que honran su memoria como parques, bustos, calles o avenidas”.

13.- “Sin embargo, ha indignado a usuarios de las redes sociales un video que se ha viralizado de una marcha realizada por los estudiantes y maestros del Colegio Los Mellizos, de Mao, provincia Valverde, quienes a ritmo de los redoblantes de los tambores gritan a viva voz y con mucho ímpetu la consigna: ¿Qué tú quieres que te dé, un apartamento o una CRV? Los niños, uniformados con pantalones verdes y camisetas blancas, identificados con el logo del centro educativo, formados en filas organizadas por orden de tamaño y divididas por género, marchaban por las calles de ese municipio, dirigidos por sus maestros, quienes caminaban a la par con los pelotones mientras vociferaban la famosa consigna sin reaccionar ante la referida acción”. [ii]

14.- No es cuestión de querer exagerar el medio donde estamos viviendo. Hechos ocurridos en diferentes épocas prueban que el cuerpo social dominicano está para avergonzarse.

15.- El descalabro ético y moral de la sociedad dominicana, está ahí. No hay nada que conjeturar, ni hacer suposiciones. Basta con actuar apegado a la objetividad.

16.- Lo sucedido en San Cristóbal en el 2015, con motivo del día de la Constitución, y ahora en Valverde, Mao, en ocasión de la fecha que nació Juan Pablo Duarte, nos enseña qué tan profunda es la indisciplina en las escuelas del país, como penetrante el relajamiento de la autoridad en esos centros donde se están formando las mujeres y hombres del futuro.

Por: Ramón Antonio Veras.