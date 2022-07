El lujo artístico de Jean Alain: un tesoro millonario no declarado, según la enorme acusación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jean Alain Rodríguez, exprocurador general y cabeza del sonado caso ‘Medusa’, seriamente acusado por el Ministerio Público, tenía un gusto artístico tan exquisito que le permitió adquirir obras pictóricas de alta gama y excelso valor, y lo peor fue que no incluyó esos bienes culturales en su relación jurada de bienes en el 2020, cuando salió del cargo.

En efecto, según el enorme expediente preparado por el órgano acusador, Jean Alain adquirió y ocultó toda una galería de arte, formada por estas obras deslumbrantes:

-“Pintura del artista José García Cordero, de nombre la Huida, 2012, vendida el 15 de octubre de 2016, por un valor de US$32 mil dólares estadounidenses”.

-“Pintura del artista Cruz Azaceta, titulada Swimming to Havana, del año 2009, vendida el 5 de abril por un valor de US$60 mil dólares”.

-“Pintura del artista Bedía, titulada Simba del año 2013, vendida el 18 de mayo de 2021 por un valor US$14,400 dólares”.

-“Pintura del artista José García Cordero, titulada Nonourus Poliptico, vendida el 10 de abril del 2018, por un valor de US$7,000 dólares”.

-“Pintura del artista Ellis, titulada I want to see from the, del año 2017, vendida el 28 de mayo del 2018, por un valor de US$12,000.00 dólares”.

-“Pintura del artista Monestier, titulada Idole a la Perle, 2018, vendida el 7 de abril 2021 por un monto de US$1,530 dólares”.

-“Pintura del artista Iturria, titulada Untitled, 2018, vendida el 7 de abril 2021 por un valor de US$3,8250 dólares”.

-“Pintura del artista García Cordero, titulada Encargó Playa Popa, vendida el 15 de diciembre 2018 por un valor de US$4,0500 dólares”.

-“Pintura del artista Peña, de nombre Big Grenn Geometry, 2020, vendida el 28 de Julio 2020 por un valor de

US$12,000.00 dólares”.

“Todo esto a la tasa cambiaria de hoy a 54 por 1, se calcula la adquisición de obras en esa galería de arte por la cantidad de once millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos veinte pesos (RD$11,754.720.00) que omitió en sus declaraciones juradas”, reza la acusación.

“Se pudo detectar el inmueble con la matrícula 0100135289 en la parcela 102-A-3-A1-6REFUND. DC03, Local NO. 104 en “Galerías Residenciales” a nombre de Jean Alain Rodríguez & Asociados S.R.L., sustentado el derecho de propiedad a través de una compra realizada por el acusado Jean Alain Rodríguez como su representante en fecha 5 de abril del año 2010”.

Un yate suntuoso

Siguiendo al Ministerio Público, Jean Alain también compró y no declaró el yate lujoso y deslumbrante llamado “Carpe Diem”, anclado en Las Calderas de Baní.

Hay una foto de esa enorme embarcación, “modelo 50.0 del año 2016, licencia número DL4152AL, sitio XAX2DO28J516 adquirida a través de la compañía Jurinvest S.R.L. en el año 2017 a la compañía Bastilla, fondos erogados con la cuenta del Banco BHD de Jurinvest hacia el Popular Bank de Panamá”.

Así, “las transferencias fueron realizadas a la empresa Inversiones Bastilla Internacional, ubicada en Panamá y las mismas se componen de 7 transacciones: US$140,000.00 en fecha 07 de noviembre de 2017; US$360,000.00 en fecha 10 de noviembre de 2017; US$80,000.00 en fecha 16 de noviembre de 2017; US$70,200.00 en fecha 21 de noviembre de 2017; US$20,000.00 en fecha 04 de diciembre de 2017; US$30,000.00 en fecha 11 de diciembre 2017 y US$21,070.74 en fecha 22 de marzo 2018, cuyos conceptos hacen referencia a “/RFB/Anticipo Préstamo Bote” y

“/RFB/SALDO” de la cuenta bancaria de Jurinvest”.

Esos siete pagos suman un total de US$721,270.74, es decir, RD$38,948,619.96.-

