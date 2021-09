El Derecho Penal no es una ciencia

En el escrito anterior que publiqué, titulado “Derecho Penal y Geometría“, hicimos tres citas del famoso ensayo “Relatividad y abuso de los derechos“ de Louis Josserand en que se hace algunas alusiones al Derecho como una expresión de las matemáticas, al expresar:

1.- “Los artículos del Código (Civil.GC) -escribía Louis Liard- son otros tantos teoremas, cuyo enlace se trata de demostrar y sus consecuencias deducir.“ (Josserand, Louis: “Relatividad y abuso de los derechos“ en Del abuso de los derechos y otros ensayos; Editorial TEMIS Librería, Bogotá, Colombia, 1982, página No. 2)

2.- “El jurista puro es un geómetra;…“ (Josserand, Louis: “Relatividad y abuso de los derechos“ en Del abuso de los derechos y otros ensayos; Editorial TEMIS Librería, Bogotá, Colombia, 1982, página No. 2)

3.- “¿Quién, en nuestra época, pensaría ver en el derecho una rama de las matemáticas?“ (Josserand, Louis: “Relatividad y abuso de los derechos“ en Del abuso de los derechos y otros ensayos; Editorial TEMIS Librería, Bogotá, Colombia, 1982, página No. 2)

Pero el mismo Josserand, no obstante expresar lo que expresa a través de dichas tres citas ut-supra que de él hacemos, le pone una especie de freno a dichas tres exageradas consideraciones, pues él también expresa: “…al considerar al derecho como una ciencia exacta, (quienes así lo consideran.GC) no pueden resignarse a reconocer que, en el curso de los siglos, ha tenido que sufrir modificaciones en sus tendencias y en su espíritu“ (Josserand, Louis: “Relatividad y abuso de los derechos“ en Del abuso de los derechos y otros ensayos; Editorial TEMIS Librería, Bogotá, Colombia, 1982, página No. 2)

Ninguna rama del Derecho, ninguna, es una expresión de las matemáticas. Por ello el Derecho Penal no es una expresión de las matemáticas. Si el Derecho Penal fuera una expresión de las matemáticas el Derecho Penal sería una ciencia y eso satisfaría el ego y la vanidad de la clase de los abogados que cree que ostentar su toga negra es sinónimo de ser “científicos“ porque éstos últimos también usan algo parecido, pero de color blanco.

La `exactitud` es una característica de toda ciencia. Si el Derecho Penal fuera una ciencia el mismo sería `idéntico`, `exacto`, `sin la más mínima diferencia` en todos los países del mundo. Eso en cuanto al aspecto “espacio“ o geográfico.

Y en cuanto al aspecto `tiempo`: si el Derecho Penal fuera una ciencia el mismo sería `idéntico`, `exacto`, sin la más mínima diferencia en todas las épocas de la Humanidad, lo cual sabemos que no ha sido nunca así. Es decir, si el Derecho Penal fuera una ciencia no estaría sujeto a la más mínima de las variaciones a pesar de todo el tiempo que pueda transcurrir.

O, lo que es lo mismo, si el Derecho Penal fuera una ciencia entonces el mismo, exactamente el mismo Derecho Penal, sin la más mínima de las variaciones, hubiese existido siempre en todos los tiempos, incluyendo este presente que vivimos, y en cada sociedad humana.

Por ejemplo: si el Derecho Penal de Hammurabi hubiera sido una expresión científica entonces dicho Derecho Penal de Hammurabi habría existido no sólo en un mismo arco de tiempo en la Edad Antigua, sino que habría sido el Derecho Penal vigente en cada una de las Edades posteriores en que también se ha dividido a la Historia (Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea) y hoy por hoy dicho Derecho Penal de Hammurabi seguiría en vigor incluyendo en el mismo a todos y a cada uno, sin excepción, de los diferentes pueblos de la Humanidad.

El Derecho Penal no es una ciencia: es una disciplina que es el producto cultural de una sociedad. En la medida en que la cultura de una sociedad varía, en esa misma medida varía su Derecho Penal.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

