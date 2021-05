El derecho penal como realidad inevitable

“5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.

6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.

7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.“ (Génesis 6:5-7 Reina-Valera 1960)

Cada sociedad, cual que sea su tipo o índole, se organiza para girar alrededor de determinados valores que se consideran esenciales. Es decir, cada sociedad funciona moviéndose alrededor de esos valores y por eso trata de impedir que esos valores sean puesto en entredicho, en cuestionamiento o impugnación.

En toda sociedad siempre han habido, hay y habrán: a) los que nada tienen contra el sistema social instalado; y b) los que están en contra de dicho sistema social, sea de manera parcial, sea de manera total.

Para proteger esos valores respecto de los que están en contra de dicho sistema social y, por ende, para poder proteger el sistema social al cual responden dichos valores la sociedad se arma y ese armamentismo social se refiere a hacer acopio del Derecho Penal y de instituciones para aplicar ese Derecho Penal.

Esto es, cada sociedad instala un sistema (social) determinado y ese sistema (social) es hecho respetar por diferentes vías, entre ellas por la vía del Derecho Penal que es la vía más drástica y enérgica para ello. El Derecho Penal funciona para permitir que ese sistema social siga vivo, para permitir que ese sistema social siga respirando.

Tal cosa es lo que diferentes autores coinciden en denominar “concepción funcionalista del Derecho Penal“, según la cual, el Derecho Penal surge en cualquier tipo de Estado para mantener la funcionalidad de su sistema social, para proteger y hacer cumplir un sistema social específico, vale decir, cumple una función política para contribuir al gobierno o regulación de la sociedad.

Al Derecho Penal crear una figura jurídico-penal el Derecho Penal lo que hace es crear una condición que contribuye a facilitar el normal y buen desenvolvimiento de la vida comunitaria.

De ahí que quienes con su accionar supongan un grave peligro al normal y buen desenvolvimiento de la vida comunitaria y, por ende, amenacen seriamente el funcionamiento del sistema social el Derecho Penal tiene como objetivo el de neutralizar a esos elementos parásitos perjudiciales a esa sociedad que amenazan y perturban su funcionamiento.

El que desafía a la organización social es un rebelde a esa organización social que atenta contra dicha organización social y si esa organización social no se defiende del ataque de su retador corre el riesgo de que otros imiten el mal ejemplo de dicho retador con lo cual el riesgo se incrementa enormemente y estamos hablando ya entonces de un riesgo enorme de desaparición de la organización social en cuestión.

El Derecho Penal es un instrumento necesario para una sociedad poder funcionar en correspondencia con los valores que le sirven de base y que la modelan. Por ello el Derecho Penal es, incontestablemente, una realidad inevitable. Este es el corolario de la “concepción funcionalista del Derecho Penal“.

Los anarquistas creían ingenuamente que asesinando a las autoridades del Estado descabezarían a este para suprimir la propiedad privada por lo que la sociedad no tendría ni Estado ni Derecho y cada ente social, es decir, cada individuo volvería a ser soberano aisladamente considerado y la vida de todos sería “mejor“ y “más feliz“.

El marxismo planteaba la misma ingenuidad (la eliminación de la propiedad privada para lograr la desaparición del Estado y del Derecho), pero no como resultado de acciones anarquistas, sino como un supuesto proceso con un supuesto “sello científico“ que previamente ameritaba de reforzar el Estado (en la etapa llamada socialista), lo cual luego supuestamente daría lugar a un proceso de desalienación que terminaría extirpando de los seres humanos todo cuanto fuese opuesto a la convivencia social y haría de ellos seres (prácticamente “angelicales“) que se conducirían sin lesionar a los demás (en la etapa de la llamada “sociedad comunista futura“).

El problema de estos sectores es que ellos creen que el único factor generador de problemas que puede haber entre humanos lo es la propiedad privada y que antes de la propiedad privada no se suscitaban problemas entre humanos. El primitivismo de las masacres recíprocas que se producían a consecuencia de esos problemas deja claro que hay ahí un claro error de apreciación.

Puede ser el sistema social más carente de entes estatales, puede ser el sistema social poseedor del mínimo de entes estatales, puede ser el sistema social de una única supuesta oficina “de dirección de los procesos de producción“ (pretencioso término eufemístico usado por los marxistas para pretender substituir el término de “gobierno de los hombres“ como si esos procesos de producción no los fueran a dirigir hombres y como si la producción no recayera sobre los hombres) y en ese sistema social la necesidad del Derecho Penal siempre será una constante porque hay seres humanos que pueden responder a sentimientos innobles, a causas espurias, a manías, a emociones, etcétera. La supresión de la propiedad privada no va a suprimir ni de cuajo ni a larguísimo plazo esos sentimientos innobles, esas causas espurias, esas manías, esas emociones, etcétera.

Todo eso que puede anidar en los seres humanos se proyecta sobre cualquier realidad social, por más que esa realidad social se esfuerce en desterrar y extirpar de su seno esos sentimientos innobles, esas causas espurias, esas manías, esas emociones, etcétera.

La Humanidad ha conocido todos los tipos de organización social (excepto la ya referida “sociedad comunista futura“, pero que es claramente utópica; y es posible que surjan nuevos pensadores, es decir, nuevos creadores de pensamientos complejos que sigan inventando y proponiendo más), pero la realidad es que cada una de las formas de organización social conocidas por el Hombre lo que ha tenido que enfrentar siempre es básicamente lo mismo: todo aquello que surge de esas causales (sentimientos innobles, causas espurias, manías, emociones, etcétera); y todo eso mismo es lo que enfrentará cualquier tipo de sociedad futura que pueda surgir o ser inventada.

Cualquier sociedad puede diagramar su organización (social) específica, es decir, puede auto dotarse de una forma determinada de organización (social), la que sea, pero siempre veremos que todas esas causales (sentimientos innobles, causas espurias, manías, emociones, etcétera) se proyectarán en el seno de las diferentes actividades sociales llevando su sombra a dicho seno y esa sombra abarcará desde los más bajos fondos hasta las más altas cúspides de esa organización social.

Por la existencia de esas causales (sentimientos innobles, causas espurias, manías, emociones, etcétera) como motorizadoras de conductas humanas, una sociedad que no use del Derecho Penal está condenada irremisiblemente a fracasar, a ser destruida, a desaparecer.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

