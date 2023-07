El derecho de defensa de los acusados es de ley

En esta semana les voy a hablar de las declaraciones del vocero de la presidencia de la República Dominicana Lic. Homero Figueroa y las declaraciones de algunos abogados que defienden al gobierno en su postura judicial. Resulta muy sospechoso que luego de los anuncios hechos por la barra de la defensa del imputado Donald Guerrero, donde su defensa anuncia la contratación de una firma de asesores y consultores jurídicos internacionales de mucho prestigio, el gobierno haya emprendido una ofensiva negativa a ese derecho que tiene ese imputado, buscar los bufetes de abogados y consultores para una mejor defensa y sobre todo para un juicio justo en los tribunales es un derecho; escuchar al vocero de la presidencia de Luis Abinader denunciar esa contratación es una muestra de que el gobierno del presidente Luis Abinader es el responsable de los apresamientos, no el ministerio público quien fue el que debió hablar sobre esa contratación.

Cabe destacar que los derechos de los imputados a buscar defensa, está contemplado en nuestros códigos y en la constitución de la República Dominicana, la oficina del ex legislador Connie Mack, es una oficina de lobistas y consultores de mucho prestigio en EEUU, además el imputado Donald Guerrero es un residente legal permanente de los Estados Unidos y eso les da derecho a buscar ayuda calificada para su defensa, ver a personas como Vinicito Castillo, que no está de acuerdo en que Donald Guerrero contrate esa compañía para su defensa, es desconocer lo que establece el derecho internacional y la Corte Interamericana de derechos humanos en uno de sus artículos, donde establece el derecho de cada imputado a buscar y tener derecho a la defensa y un juicio justo.

Los Intereses y la ceguera, no pueden llevar a los profesionales del derecho a desconocer las leyes, ese caso deberá llevarse al pie de las leyes y, si el gobierno busca y paga asesores Internacionales para que lo ayuden en algunos casos, porque ahora se ruboriza con esta contratación, acaso es que eso es una persecución política o un show mediático del gobierno, solo por las elecciones de 2024.

Acaso este gobierno está tan débil que cualquiera puede desestabilizar sus acciones por el hecho de contratar una compañía de abogados, sabemos que el gobierno no tiene realizaciones para mostrar al público, pero de ahí a ponerse a la defensiva por una contratación de asesores es el ridículo. Al gobierno hay que recordarle que su principal asesor de nombre Mauricio Bergochea, es extranjero, colombiano para ser más preciso y obtuvo su ciudadanía en este gobierno, que a propósito, existen algunos países donde esta persona no puede entrar a prestar sus servicios por lo funesto que fue, sin embargo, aquí en la República Dominicana, está a sus anchas y, ganando mucho dinero, pagado por el Estado Dominicano, creando percepción engañosa sin que pase nada. En fin, el derecho de los imputados a su defensa es de ley, no importa sean culpables o inocentes, eso lo decidirán los tribunales y las pruebas que se puedan demostrar ante un juez.

