“El derecho a la educación debe seguir siendo una prioridad”, dice representante del país ante ONU

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Berioska Morrison, coordinadora política en la Misión de República Dominicana ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo este jueves que “el derecho a la educación debe garantizarse y seguir siendo una prioridad”.

La representante del país en la organización también dijo que “un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo”, en torno a la educación a nivel global.

Morrison se expresó en esos términos durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo ataques contra las escuelas como una grave violación contra los niños.

Asimismo, la coordinadora volvió a confirmar, en nombre de la nación, su compromiso con la protección de las escuelas y la educación contra los ataques y el uso con fines militares.

"One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. The right to education must be guaranteed and remain a priority.."

