El deporte dominicano podría reactivarse el primero de junio, asegura ministro Díaz

Polideportivo de Puerto Plata será entregado antes del 16 de agosto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La reapertura económica y social en su totalidad en República Dominicana se dará por fase, por lo que el deporte no estuvo en la primera etapa que inició el 20 de mayo, pero si podría reiniciarse en la segunda, según el ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaino.

La segunda fase iniciará el primero de junio, por lo que el ministro de Deportes llevará un planteamiento este lunes a la Comisión de Alto Nivel para el COVID-19, en busca de aprobación.

“Estamos depositando un plan para el deporte y que este entre de manera gradual para la reanudación de algunas disciplinas que se practican de manera individual y con distanciamiento”, reveló el ministro a El Nuevo Diario vía telefónica. “El deporte podría entrar en el inicio de la segunda fase de la desescalada”, añadió.

Deportes como el golf, tenis de campo, tenis de mesa podrían ser privilegiados en esta segunda fase, pero si lo aprueba la Comisión de Alto Nivel, siempre y cuando quienes lo practican respeten el protocolo, indicó el ministro.

“Atletas de alto rendimiento que practiquen deportes que no tengan peligro de contacto deben para esa fecha (1 de junio) entrar en acción. Ya para deportes de combate (boxeo, taekwondo, karate), y otros de conjunto como baloncesto, voleibol, deberían esperar en la última fase por el tema del contacto”, declaró.

Juegos Nacionales

Para el ministro de Deportes, los XV Juegos Nacionales, que tendrán como sede la región Valdesia (Azua, Peravia y San José de Ocoa) tienen una gran importancia, por lo que la recomendación sería de dos opciones “jugador en diciembre para no perder el auge de que se haga cada dos años, claro eso si la situación del país –coronavirus- lo amerita, sino moverlo para el 2021, tal cual hizo la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio”, explicó.

“Pero los Juegos Nacionales deben ser el principal soporte del deporte dominicano. Lo hemos convertido en el encuentro de la dominicanidad, donde vienen atletas de Estados Unidos, Europa, Puerto Rico…se captan talentos que luego nos dan medallas en eventos internacionales como Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos. Tenemos un sin número de ejemplos de atletas como Ruth Santana, de Higuey, quien luego entró a la selección nacional y al Parni. Y así hay un sin número de atletas marginados que a través de los Juegos Nacionales se dejan a conocer”, argumenta.

Empero, está claro que todo va a depender de la situación financiera del Gobierno “porque el presupuesto se va a reformular no solo para el deporte, en todos los ministerio, es en general por la situación de la pandemia del COVID-19″.

Insiste: “Pero fue mucho al talento que se descubrió. Los Juegos Nacionales son una fiesta nacional”.

En los próximos juegos, al igual que los Hermanas Mirabal, que costaron unos mil millones de pesos, se aprovechará para rescatar instalaciones deportivas, para ello se tiene un levantamiento.

Entregarán el Fabio Rafel González de Puerto Plata

Antes del 16 de agosto del año en curso, el ministro Danilo Díaz entregará el Polideportivo Fabio Rafael González de Puerto Plata, una obra que fue declarado en proceso de urgencia por el Ministerio de Deportes el 5 de agosto del 2019.

“Está muy adelantado y será entregado antes del 16 de agosto del 2020”, reveló el ministro sobre la obra que tenía un presupuesto de 49 millones de pesos.

Y no solo este: “Entregaremos el multiuso de Tamboril que estaba en malas condiciones…además de otras instalaciones que tenemos en carpeta, se ha parado algunos trabajos por la pandemia, pero ya estamos de lleno para entregar un sin número de obras antes del 16 de agosto”, argumentó.

Pero una de la más aclamada no será siquiera iniciada, el del Estadio La Normal.

“Si, debo decirte que La Normal es un desafía que tenemos y que a partir del 16 de agosto le vamos a dar duro”, dice, al tiempo que confirma que el PLD seguirá en el Palacio, por lo que ese partido pondrá como prioridad esa obra, la del Estadio La Normal.

¿Seguirá Danilo Díaz como ministro de Deportes si gana Gonzalo?

“Soy un solado de mi partido, William. Si él (Gonzalo) así lo entiende debo hacerlo”, revela, para luego contestar cuál es su cercanía con Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD.

“Sí, somos amigos y compañeros. El partido seguirá gobernando y la idea es que en materia de deportes no vamos a decrecer, vamos hacia adelante”, subrayó. “El deporte es siempre un reto para un Gobierno”, añade que a donde vaya (si gana Gonzalo), va con retos.

¿Qué le falto, ministro?

“Siempre hay tareas pendientes…el deporte toma tiempo, sé que faltan cosas. El que entra al ministerio de Deportes, sea yo u otro compañero del partido sabe que el reto es que el deporte debe iniciarse en las escuelas, y para eso estamos trabajando con los monitores, porque el deporte escolar es la semilla, de ahí debe salir todo”, explicó, al tiempo de informar que entre Deportes y el Ministerio de Educación próximamente suscribirán un acuerdo para seguir fortaleciendo el deporte escolar.

Insiste en que “la escuela debe ser la oferta y escenario para quienes practican el deporte desde temprana edad”.

Informó que el éxito del deporte dominicano en el ciclo olímpico actual (Juegos Centroamericanos, Panamericanos) no es solo del Miderec, por lo que alabó el trabajo que hace el Creso y el Comité Olímpico Dominicano y las Federaciones Deportivas Nacionales.

“Con los federados me he llevado muy bien. No creo que haya tenido problema con alguno, al inicio hubo quizás confusiones por la subenciones y el cambio, pero luego ellos entendienron. Todo el deporte necesita, por lo que tratamos de ayudarlo en lo que más se puede”, indica “pero conformidad creo que no hahy”, concluye.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

