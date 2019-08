El Danilismo bajo la mira del país

En estos momentos la atención de la República Dominicana se encuentra puesta en los movimientos que se realizan a lo interno de la corriente política que lidera el presidente Danilo Medina, de cara a las primarias peledeistas que se celebraran el próximo 6 de octubre.

Unos siete precandidatos del Danilismo, recorren toda la geografía nacional, en busca de captar el favor de los seguidores de esa corriente política para poder enfrentar al ex presidente Leonel Fernández, en la consulta peledeista.

De estos aspirantes a la candidatura presidencial del PLD, seis que salieron al ruedo político fueron bautizados con el mote de “precandidatos Alitas Cortas”, debido al escaso porcentaje que les han asignado la mayoría de las encuestas que se realizan en el país.

Esa situación y al parecer la motivación de sectores influyentes del Danilismo, empujaron al ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a lanzar su precandidatura presidencial para poder contener lo que se veía como inminente, el triunfo del ex presidente Leonel Fernández, frente a los aspirantes Danilistas, a pesar de esa corriente contar con la mayoría de militantes del PLD.

El furor con que Castillo, ha salido a las calles en busca de aglutinar la mayor cantidad del voto Danilista, de inmediato le ha generado críticas por parte de algunos precandidatos, que por haber salido antes que él se consideran merecedores del apoyo mayoritario del Danilismo, pero el entusiasmo de los seguidores del presidente de la República al parecer se ha inclinado a favor del ex ministro de Obras Públicas.

Lo cierto es que Gonzalo Castillo, se ha convertido en el depositario de la inmensa cantidad de seguidores del presidente Danilo Medina, que hasta el momento del anuncio de su renunciación a buscar la reelección presidencial, esperaban pacientes para respaldarle en su proyecto continuista de cara a las elecciones presidenciales del 2020, lo que ha puesto al empresario privado en los primeros planos de la actividad política Peledeista y a nivel nacional.

A castillo, también le ha favorecido el hecho de que se le ve y considera como uno de los aspirantes más leales al presidente Danilo Medina, por la cercanía que ha mantenido por muchas décadas con el mandatario y los aportes que ha hecho a los proyectos presidenciales que el mismo ha presentado al país, así como la reconocida gestión gubernamental que ha realizado al frente del Ministerio de Obras Públicas.

La impronta de Gonzalo Castillo, desde el Ministerio de Obras Publicas se ha hecho sentir en toda la geografía nacional, a través de las ejecuciones de obras viales, asistencia vial a los conductores y en el acompañamiento de programas de saneamiento y pavimentación de calles y aceras, a la mayoría de los alcaldes del país.

El respaldo recibido por el ex ministro de Obras Públicas, no solamente se ha expresado mayoritariamente a través de la proclama que han hecho más de 100 alcaldes que se han identificado con su candidatura presidencial, sino por medio de senadores y diputados que habían asumido el compromiso de apoyar a Reinaldo Pared Pérez, los cuales se han ausentado de las actividades proselitistas encabezadas por el presidente del Senado.

A menos de dos semanas del lanzamiento de su precandidatura presidencial Gonzalo Castillo, de acuerdo a los sondeos que se han realizado, aventaja considerablemente a los otros seis aspirantes presidenciales del Danilismo, lo que se da como un hecho que será el delfín del presidente de la Republica que habrá de enfrentar al ex presidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre en el Partido de la Liberación Dominicana, debido a que no habrá condiciones para impedirle al ex mandatario participar en esa consulta del partido oficial.

Por Balbueno Medina

