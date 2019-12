El cuento que la vida  me contó

Hoy el automático discurso de los ancianos jineteros democráticos se centra en eternizar sus infecciosas pezuñas en la miseria de nuestra minusválida bandera; más no limpiar el sudor de la historia con la honestidad y pulcritud de quienes a fuerza de pétalo y espina, reconstruyeron los HOY, oscuros cristales de la Patria.

Desde que buenos dominicanos forjaran sus heridas para que la comadrona histórica pariera lamparas de libertades e independencia a fuerza de utopía. Se inicio el fusilamiento de luces y gemidos

Pero zopilote trémulo de ocaso,han descuartizado la esperanza nacional con mandarías fraudulentas y crímenes contra primaveras de su otoño con la finalidad de reelegir su macondo.

En estos momentos, nadie piensa en resolver la crisis profundizada por el saqueo y anaquia democrática, amamantada y profundizada por el corrupto carrusel gubernamental. El fraude es el jefe de campaña del candidato oficialista,no desde ahora.

El pueblo dominicano está frustrado sin esperanza de que en estas elecciones electoral 2020/2021 resurja un desnudo samaritano de gloria que preñe las urnas de cloro y lluvia, con la finalidad de hacer justicia en los lámparas del tiempo.

No creo que el Partido de la Liberación Dominicana, ahora nadie cree que con el Penco, pintoresco en este circo electoral, como entidad representativa del holocausto democrático del pasado, este ilustrado/blindado como para extirpar el cáncer del dolo, huellas trujillistas/balagueristas

La continuidad en el Palacio Nacional de los buitres de Danilo Medina, significa que continuaremos de rodillas frente a un estado corrupto fallido de redención.

Donde solo se le rinde culto a la mediocridad y al uso alegre de los recursos de los pendejos

Y ni pensar en el otro envejecido rostro del PLD,ya que Leonel Fernández, es la imagen del lucifer de esta putrefacta pandemia política.Si no pregúntele al actual presidente de la república, si encontró dinero en las arcas del Estado, cuando gano las elecciones por primera vez?

Cuando el mineral vampiro le levanto las manos a Leonel Fernández, con el bautizo de su candidatura en el frente anti patriótico en Mayo del 1996,para la segunda vuelta electoral, ahí esa letrina ideológica limpio y legalizó un siglo de miseria democrática, torturas y crímenes de girasoles que descansaban en la ceguera de los lentes del Dr. Joaquin Balaguer /Trujillo.

Al Dr. Jose Francisco Peñas Gómez, solo así agrupándose como aves de rapiñas, pudieron ganarles las elecciones de ese espacio del 1996.La gente del PLD, vomitaron en esa satánica plaza su resguardo de honestidad y patriotismo, hundieron su puñal en el vientre de nuestra bandera tricolor.

Desangraron las memorias rectilíneas del profesor Juan Bosch.Entonces, en estos años de gobiernos morado, solo se ha fortalecido la oscuridad.

Se impusieron otra vez, los oxidados antípodas que lubricaron las pólvoras ideológicas antipatrióticas en lumbrales democráticos de expedicionarios como Cayo Confites (1947), también mártires de Luyeron (49), Constanza, Maimón y Estero Hondo(1959)

Desenfundando una vez mas su agónica ira, veneno de su cause,en la guerrilla de Manaclas, encabezada por el comandante Dr. Manuel Aurelio Tavarez Justo (1963).

Playa Caracoles, el coronel Francisco Alberto Caamaño y sus compañeros tomaron la cima más altas de la dignidad, para combatir otra vez, aquellos lánguidos cocodrilos de la historia.

Entonces, los fariseos de hoy son los mismos del ayer, su diana está siempre acribillando el sudor del voto democrático como se orquestó en aquel lluvioso calendario del fraudes, incinerar la piel de esa palmera madrugada,1996…

Embalsamaron el discurso centenarios de José Francisco Peña Gómez, en el luto de nuestro fango histórico.Pero renacerá su escándalo en la cintura de la lucha popular, si continúan desalojando luces de esta antorcha libertaria.

Pronto empuñaremos el verdadero voto, para redimir, aquellas candilejas, mártires, que yacen en nuestro pecho,y que en cada manotazo a los hambrientos, se construirá el túnel del tiempo.

Tenemos recuerdos verdecidos de horizonte, como el Baluarte del 1965 cuando el pueblo empuño su alma contra los corruptos latidos del dolor, la imagen más noble de la sangre derramada en la trenza de la Patria, la espiga por una nueva democracia.Los alumnos del jefe olvidaron el sacrificio de la raza inmortal

Entonces, según los teóricos del mercado electoral, y las huellas indelebles del humo tradicional del acoso democrático,el candidato más potable en este envejecido mercado persa, lo es el Lic. Luis Abinader es el mejor.

Y hasta me lo creo, porque en su rostro deja observar que no tiene sangre de tirano,ni tierras en sus uñas.Claro, no estamos hablando que viene a reconstruir la Nueva Jerusalén.

Pero entre la galería de corruptos fariseos que nos imponen en las desacreditadas boletas electoral,la fotografía de Luis Abinader no pierde el color.Tras este temporal lluvioso de sombras y ruinas de amapola,que representó la osada primarias

Estos son históricos párrafos y versos republicanos que la vida me Contó

Por Danilo Correa

