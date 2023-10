El cuento de la ONU: los verdaderos intereses

Con la crisis haitiana no es la primera vez que el “cuerpo de paz” o la Minustah ha invadido a la República de Haití. Intervención es invasión. No entendemos como el gobierno del PRM con una historia como la del 1965, se atreve a pedir la intervención en país alguno, violentando con esto sus derechos soberanos y abriendo la posibilidad de ser intervenidos también por mantener una calidad moral hoy indefendible.

La última experiencia de esta intervención la Minustah ni logro la solución al problema existencial de Haití y por el contrario sumó una cantidad de abusos por parte de los ocupantes invasores militares, contra mujeres y niños que fueron denunciados como violación a los derechos humanos.

Por eso no creo que pueblo haitiano pueda aplaudir al unísono una nueva intervención por parte de la ONU.

Los intereses de los supuestos amigos de Haití, países como Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Venezuela, Francia y otros, lo que menos les interesa es la prosperidad del pueblo haitiano, sino el deterioro de la paz en la Isla completa, de forma tal que de una vez y por todas, se puedan unificar los criterios para la explotación masiva de los recursos naturales de ambos pueblos.

Los verdaderos intereses que representa la ONU son Globalistas y por supuesto Mercenarios. “Si pudieran desterrar a la población total de Haití y que solo quede un desierto pero con el acceso a los recursos naturales mineros, con eso se lograría una victoria económica y el reparto de ese botín de guerra entre los países que acechan como buitres la oportunidad de una neo colonización”.

En realidad la ONU representando esos intereses oscuros, mantiene eso que denominamos El Cuento de la ONU. Embobando al pueblo haitiano y amarrados a los traidores que los hay tanto en el vecino país como en el pueblo dominicano.

Traidores que están representados en el congreso nacional, ONGs, importantes puestos públicos y no dude usted que hasta infiltrados en las mismas fuerzas armadas y organismos de “seguridad nacional”.

Y le coloco comillas a la “seguridad nacional” pues tengo la ligera sospecha que esa seguridad dista mucho de estar identificada en el bienestar de la república, sino mas bien, en el bienestar personal de quienes le dirigen y quienes gobiernan la nación.

Me refiero no solo al Estado Nación indignamente representado, sino al estado corporación con sus tentáculos y venenos que empujan aceleradamente una resolución también globalista y lógicamente anti soberanía y antinacionalista.

Pero claro mis palabras se corresponden a una nueva novela que describe La historia de dos pueblos, dos naciones, destruidas paulatina e indeteniblemente por sus políticos y elites económicas. Con un solo interés: satisfacer esa enfermedad incurable de Mamón y de Baco. Para el enriquecimiento total mientras se disfrutan las veladas del vino tinto.

Pero dejando fuera un poco este toque novelesco que exige el pago de un precio y que puede costar hasta la vida, vemos en el día de hoy los requerimientos no necesariamente del pueblo haitiano, sino de los intereses que representa su porta voz en función de re abrir la frontera.

Como si el su problema fundamental fuera la decisión ojala que firme de sellar la frontera para siempre.

Vemos además, como el tribunal de Kenia mantiene detenido el envío de tropas de Kenia a Haití, reafirma su posición de bloqueo y no salen tropas de ese país, supuestamente para ayudar al pueblo haitiano a combatir las bandas.

Hace pocos días dijimos tal vez adivinando o intuyendo o quizás infiriendo “a ojo de buen cubero”, como decía mi tío Alberto: dijimos que las bandas haitianas no son el problema de Haití, sino que las bandas son la respuesta que da la anarquía, a los abusos de poder que se cometen en esa nación por décadas.

Y esto es precisamente lo que debe cuidar la República Dominicana. Ya que los políticos no se hartan de abusar del pueblo y al final no quedarán respuestas institucionales, sino precisamente la Desobediencia Civil (Gandhi, Toureau) en diversas manifestaciones, incluyendo la anarquía como solución equivocada e impensable a los grandes problemas nacionales. Pero la gente esta Jarta, no nos olvidemos de eso.

Sé que estos temas asustan y a la gente no les gusta tocarlos. Tal vez debería enfocar la crisis dominicana, que aún está a tiempo de salvarse y no caer en respuestas de la naturaleza no institucional.

El cuento de la ONU está ahí, vigente. El interés real no es ayudar a resolver el problema haitiano. Porque precisamente esas bandas ayudan las ideas globalistas: de exterminio, reducir la población, ahuyentan a muchos y poco a poco, menos personas habitarían las tierras haitianas.

Lastimosamente muchos intentarán venir a dominicana y tal vez con este conocimiento previo, el gobierno actual actúa con cuidado, intentando controlar el paso de los que visiten el país.

El cuento de la ONU, el Cuento Haitiano, El cuento Dominicano. No representa realmente el interés nacional ni de la República dominicana ni de la República de Haití.

Son los intereses comerciales y mercenarios que no les importa otra cosa que hacer dinero, sin importar el precio a pagar.

Esa novela tal vez debiera ser escrita y de hecho lo intentare: La historia de cómo piratas del siglo XXI se han encargado de destruir dos naciones solo por un interés mercenario.

Como se trata de una historia en desarrollo cada día se suman nuevos elementos y actividades en apariencia desconectados, pero cuando usted los une, salen a la luz inferencias que revelan agendas que hace tiempo dejaron de estar escondidas.

Hace solo un par de días concluyó la cumbre de México por la migración y aunque el llamado fue general hacia Latinoamérica, asistieron 10 países, allí se planteó como un derecho humano el tema de las migraciones incluyendo una propuesta de responsabilidades entre países de origen, transito y final. La República Dominicana no fue invitada aunque Haití si participo y de hecho se toco como un tema de agenda el apoyo necesario para lograr su estabilización política, social y económica.

Localmente se realizó una ponencia por parte de la PNUD que de manera abierta es reconocida como portadora de los criterios de la agenda 2030 que impulsa la ONU y que ha sido el compromiso de INCONDICIONALIDAD del presente gobierno.

En esta conferencia su expositor y representante ante los asistentes de la PUCMM dejó claro que las universidades son una clave importante para el logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que están esa agenda 2030. Aunque es sabido que la famosa agenda contiene implicaciones eminentemente globalistas y que no valoran temas morales, éticos, familiares, de la fe cristiana y también incluye de forma expresa los temas migratorios y de refugiados.

Y por supuesto las universidades son clave pues de ellas salen los nuevos propulsores con criterios en apariencia académicos y que pueden servir de multiplicadores para realizar las aplicaciones de las políticas transversales que en 2012 fueron incluidas en la ley Estrategia Nacional de Desarrollo (ley 1-12) promulgada de manera expresa, para dar cumplimiento a la citada agenda 2030 a pesar de sus implicaciones existenciales para la nación y la familia dominicana. Cumplir con esta ley ha sido el centro de las actividades y reformas intentadas por el gobierno del cambio actual.

Ahora con el cuento del cierre de la frontera, se acelera por otro lado la construcción de un centro de acogida en la ciudad Juan Boch en teoría para aquellos migrantes en proceso de repatriación, a pesar de la protesta de los moradores de ese sector, que lógicamente temen por el incremento de la delincuencia y la necesidad de seguridad para sus familias. Y los más conspiranoides, que se trate de una nueva forma de asentamientos para los mismos propósitos de cero fronteras de la ONU y los pensamientos globalistas.

Lo triste es que su declaratoria de incondicionalidad con la UNU se sume a los verdaderos intereses que esta organización supranacional tiene y que distan mucho de los principios que fundamentan el nacimiento de la República Dominicana y su independencia nacional.

“Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos, seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones”. Juán Pablo Duarte

Por Julián Padilla