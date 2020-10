El Covid-19 tiene los días contados en RD

Admitámoslo, nos burlamos del Covid-19; en los siguientes párrafos explico por qué.

Tenemos la mayor parte de este año enfrascados como país, al igual que el mundo, en una lucha contra una pandemia sin precedentes. No hay ningún país desarrollado, que haya “cantado victoria” aún, por el contrario, han sido las principales economías del mundo, las primeras en colapsar, y todas las debilidades de sus sistemas sanitarios, han quedado al desnudo públicamente.

Pero como República Dominicana es un país tan especial, a este delicadísimo escenario del calumniado 2020, nosotros le agregamos salsa picante, o dicho de otra forma, montamos tres procesos electorales. Mientras las grandes potencias sanitarias tenían la piel de gallina, nosotros le sacamos la lengua al Covid-19. Fíjese, en una esquina estaban los candidatos presidenciales, en el Prime Time de sus campañas; en otra esquina, los aspirantes a posiciones electivas en las alcaldías buscaban sellar su triunfo en las calles; en otra, teníamos al gobierno central, enfocado la gestión de la pandemia; y en la otra esquina, a la oposición, aglomerando jóvenes en la plaza de la bandera. Honestamente, no sé cómo no explotó la isla.

Entonces, ¿por qué pretender que aquí no está pasando nada? La campaña electoral pasó, necesitamos quitarnos la ropa proselitista y empezar a trabajar para garantizar que todo salga bien. No me alcanzaría este espacio para recordar las duras críticas de la oposición a la pasada gestión gubernamental de la pandemia. Todo estaba mal, y peor. Todavía resuenan en mi cabeza las consignas de “no más toque de queda” “País colapsa por endeudamiento” y muchas más que usted podría comentar. La oposición se la pasó creando unas maravillosas expectativas de “cambio” durante toda la campaña, al tiempo que se proyectaba un escenario funesto y una gestión corrupta e inaceptable de la pandemia.

En virtud de las expectativas de ese “cambio” que le ofertaron, usted se preguntaría: ahora que llegaron al poder ¿Cuál sería el futuro de los criticados programas de asistencia social del pasado gobierno, como respuesta a la pandemia? Ningún cambio, los ratificaron todos completamente, el “Quédate en casa” “Pa` ti” y el “Fase”, pero ni señales de “La Doble”; Usted también pudo haber pensado que tendríamos una solución mágica para sustituir la medida del regateado toque de queda, pero no hubo ningún cambio, sino que fue confirmado tal y cual; denunciaban la necesidad de realizar pruebas masivas, pero aquí tampoco hubo ningún cambio, están en el mismo promedio; denunciaban la necesidad de más camas, más hospitales, recuerdo que donaron carpas vacías, ningún cambio, ni ellos utilizaron las carpas. Sorpresivamente, desde que se instaló el nuevo gobierno, su primera medida fue continuar con las visitas sorpresas.

A pesar de asumir el gobierno, después de celebrar elecciones nacionales presenciales, a ellos no les colapsó el sistema sanitario. Se eliminaron las pruebas rápidas en aeropuertos, se están abarrotando los hoteles y se llama a normalizar jornada laboral, aparentemente esta nueva administración va a despachar rápido al tal virus. El covid-19 se cansó, o lo derrotamos por rendición. ¿Qué otra explicación tiene? Si no se ha tomado ni una sola medida nueva y el virus se aleja del territorio nacional como los huracanes. Al parecer, la solución del Covid-19, era gestionarlo sin una oposición activa.

Por José Balbuena