Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: “El Covid-19 no ha sido, ni es, ni será lo peor que suceda a la humanidad, ¿Por qué?, esperando les sea de enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que no quiero verme como negativo o como pesimista, pero la historia universal nos revela que han sucedidos cosas peores que el Covid-19, como por ejemplo la primera y la segunda guerra mundial, donde en cada una de estas guerras murieron más de 50 millones de personas, más la pérdidas materiales, producto de las bombas y la explosiones y destrucciones mobiliarias e inmobiliarios, como casas, vehículos, ajuares, etc., etc., por estos hechos que registra de la historia ya sabemos que el Covid-19 no le da por los tobillos a estas guerras…

Ahora bien, los que vivimos en este tiempo, en esta generación no vivimos la experiencia amarga de la 1ra y la 2da. Guerra Mundial, por lo que para nosotros el Covid-19 es una de las peores cosas que está sucediendo a la humanidad, desde luego inferior a estas guerras en sufrimiento, pérdidas humanas y material, en virtud que el Covid-19 lleva aproximadamente 6 millones de personas muertas y estas guerras superaron en más de 10 veces más esa cantidad. ¿Si o no?

En este mismo sentido, algunos países en este tiempo en que vivimos han pasado peores experiencias que el Covid-19 y ponemos como ejemplo la República de Haití, donde un terremoto en el 2001 mató aproximadamente más 300 mil personas; también cuando explotó la planta nuclear de Chernobil, el tsunami de la India, y otros desastres que han sufrido otros países con terremotos, huracanes, inundaciones, guerras, etc., etc.

Mis queridos hermanos y amigos, también la historia bíblica registra hechos dolorosos colectivos e individuales donde el Covid-19 es una papa comparado con estos hechos de dolor, entre ellos, tenemos el Diluvio en los días de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las diez (10) plagas de Egipto. ¿No lo cree usted así? Genesis Cap. 6 y 19, Exodo, Caps.5 al 11…

Por otro lado, los juicios divinos por causa del pecado de la humanidad, hoy, ayer y para el futuro, demuestran que son en menor o mayor grado, según el proceder negativo de cada nación, continente o el planeta, por esto el Covid-19 aunque ha afectado a todo el mundo en nuestros días, no es, ni será, ni fue lo peor que ha de venir y el libro de Apocalipsis así lo revela, basado en el final de la historia de la humanidad y su rebelión a Dios…

Hermanos y amigos, en el Libro de Apocalipsis se habla de la gran tribulación y proceso escalonado de castigos intercontinentalmente hablando producto del rechazo de la humanidad al plan de Salvación y su preferencia por la maldad y el pecado en general y se lo transcribimos íntegramente, desde luego sin querer asustar a nadie, pero que podemos cambiar nuestro futuro, dependiendo de lo hagamos individualmente con Jesucristo, si lo aceptamos o lo rechazamos, será la diferencia. La gran tribulación contempla desde el capítulo 6 al 17 del libro de apocalipsis, he aquí los detalles: Los siete sellos (Apocalipsis 6:1-17; 8:1-5), las siete trompetas (Apocalipsis 8:6-21; 11:15-19), y las siete copas (Apocalipsis 16:1-21), son tres diferentes y consecutivos juicios de Dios del fin de los tiempos. Los juicios se vuelven progresivamente peores y más devastadores al acercarse al final de los tiempos.

Concluyendo, aunque venga mayor sufrimiento en el futuro contra la humanidad, es un sufrimiento temporal, porque es en este mundo pasajero, pero el sufrimiento que hay que tratar de evitar es el sufrimiento de la condenación eterna que menciona el Señor Jesucristo del Infierno y/o lado de fuego y azufre, para aquellos que no le sigan, que no le obedezcan, que no lo imiten, que no lo aprovechen, que no lo acepten y no vivan para él. Marcos 16:16 y 17; Juan 5:24; Mateo 25:46, Apocalipsis 20:10 y 15.

Así que, el Covid-19, no es, no ha sido y ni será lo peor que ocurra en este globo terráqueo, según la historia universal y las revelaciones de la Biblia. Agarrémonos y asegurémonos en Dios…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

