El COVID-19 en la sociedad internacional y su repercusión

A diferencia de pandemias anteriores que han afectado la historia contemporánea de la humanidad, es en esta ocasión cuando disfrutamos de la cuarta revolución industrial, de tener los servicios y procesos automatizados, de ser un mundo interdependiente con una diversidad de canales de comunicación que nos permiten estar interconectados, y avances tecnológicos que 50 años atrás podrían haber sido considerados como una fantasía producto de la industria cinematográfica.

El coronavirus 19 o Covid 19 vino a cambiarnos el modo de vida. Clasificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo pasado por su rápida propagación en todos los continentes, y que para ese entonces se tenían registrados más de 118,000 casos en 114 países y 4,291 víctimas mortales, lo que ha evidenciado una serie de falencias en los sistemas sanitarios de todos los Estados que componen la sociedad internacional.

A pesar del poder político y militar que ostentan las grandes potencias, armas químicas, nucleares, aviones de combate de quinta generación como el F-37 Lighting, F-22, Eurofighter Typhoom, no han podido vencer a este enemigo imperceptible a nuestros ojos.

Habíamos olvidado fortalecer un poder vital, a pesar de contemplarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25, un derecho fundamental a la sanidad, la salud, al que denomino ¨poder vital¨, pues sin él no es posible desarrollar ninguno de los anteriores.

La incapacidad de los Estados para salvaguardar la salud y vida de sus ciudadanos, la carencia de hospitales, la débil reacción frente a la crisis sanitaria, confirma que ese poder vital lo hemos descuidado.

Actualmente el mundo tiene una población de más de 7,700 millones de habitantes, y más de 1.5 millones de infectados en los 193 países que conforman la sociedad internacional, con Estados Unidos con la mayor cantidad de infectados seguido por España e Italia. La República Dominicana con 2,349 casos es el país con mayor cantidad de infectados en la región del Caribe. Pero estas cifras no reflejan la realidad por la carencia de pruebas.

Intentamos analizar el posible impacto de esta pandemia desde diferentes aspectos económico, político y por tanto social.

Impacto económico en un mundo neocapitalista, con una economía dinámica de bienes y servicios, de libre mercado, donde el metapoder de las grandes transnacionales ha dirigido la economía global desnacionalizada del siglo XXI, se nos desploma.

Los Estados tratan de contener con políticas subsidiarias el debacle económico que se avecina. El aumento del endeudamiento púbico es un hecho inevitable, y de manera exponencial en aquellos países que están siendo impactados drásticamente por el Covid-19.

Se entiende que continúe en aumento la tasa de desempleo y cierres temporales o definitivos de pequeñas y medianas empresas (Pymes), y posiblemente un período de congelamiento del mercado laboral.

De acuerdo a expertos y economistas internacionales, la recesión y la caída de los mercados bursátiles colocan al mundo en una situación económica posiblemente similar a la de 2008, lo que dependerá de cuánto tiempo dure el proceso de contención y recuperación post Covid-19.

El cierre de las fronteras para evitar la propagación del virus y su uso exclusivo para fines de emergencia impacta la industria aeronáutica, que es uno de los sectores que más aporta al movimiento económico global junto al turismo que se paralizó.

Posiblemente, luego de pasar esta crisis sanitaria, el sector aeronáutico experimentará cambios, revisión del protocolo sanitario en los aeropuertos y en las aeronaves a nivel global.

Impacto político por la inefectividad de los sistemas sanitarios de los países desarrollados y emergentes, la falta de experiencia y capacidad de los estadistas y líderes políticos mundiales para enfrentar la enfermedad y la falta de preparación de las organizaciones internacionales para dar respuestas a la exorbitante demanda de utensilios, medicamentos y equipos de protección para el personal de la salud que está enfrentando directamente la parte contenciosa del virus, a lo cual se añade la carencia de suministros y pruebas en el mercado global por la creciente demanda que sobrepasa los niveles de producción desnudan la necesidad de modificar las políticas sanitarias, invertir en investigación para vacunas y en desarrollo tecnológico para prevenir futuras situaciones como esta, principalmente en países como el nuestro, donde se debe promover e impulsar el sector.

A esto se suma la tardanza en dar respuesta inmediata por parte de algunos gobiernos, especialmente en América, en países como México, Brasil, Estados Unidos y en menor medida nuestro país.

El hacinamiento en el que vive gran parte de la población mundial se convierte en un factor de propagación principal.

Por otra parte, la Unión Europea como bloque de integración económico-político regional se ve debilitada por la falta de acuerdo entre sus miembros para la toma de decisiones ante la creciente amenaza y propagación del virus, especialmente en España, Francia e Italia.

Cierre de la zona Schengen, durante esta pandemia los Estados han retomado el control de sus fronteras, cuestión que no se había visto desde el año 1995.

El Grupo de los 7 (G7), grupo político de los países más poderosos del planeta, asegura hacer todo lo necesario para dar una respuesta global a través de la cooperación para mitigar esta crisis sanitaria. Sin embrago, de los siete países que componen este grupo todos están luchando con sus situaciones internas, principalmente Italia, Francia y Estados Unidos, que encabezan las métricas de las mayores tasas de contagiados.

El sistema de Naciones Unidas (ONU) y las organizaciones económicas y financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), aunque lentos en el accionar, han diseñado una serie de disposiciones económicas para apoyar a los países más pobres a enfrentar la crisis.

La ONU destinó 15 millones de dólares para combatir el virus. Por su parte el FMI puso en marcha mejoras al Fondo Fiduciario para el alivio de la deuda y la movilización de 1,000 millones de dólares, y el BM podría proporcionar en los próximos 15 meses hasta 160,000 millones de dólares en asistencia para los países más vulnerables.

Estados Unidos y su relación con China, cada día más cambiante, en un inicio tensas con acusaciones constantes por parte de Donald Trump a China, y luego de cooperación entre ambos.

Los países subdesarrollados están en mayor riesgo que los desarrollados por lo que se hace urgente la creación de una vacuna que detenga la propagación del virus.

Impacto social: de perdurar más el aislamiento, las muertes de personas, la escasez y encarecimiento de equipos de protección para la ciudadanía, nos veremos afectados psicológica y emocionalmente, con incertidumbre, depresión, ansiedad, inseguridad ciudadana y enfrentamiento por sobrevivir, especialmente en países pobres como el nuestro, donde millones de personas viven el día a día del trabajo informal.

De los gobiernos no lograr garantizar cubrir las necesidades básicas a su población estaríamos destapando una caja de pandora con consecuencias catastróficas.

Podrían generarse reacciones de xenofobia y racismo hacia los chinos y su industria alimenticia, ya que el virus tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, China.

La sociedad civil se ha unido y solidarizado con los más necesitados, y los grandes empresarios aportan a la búsqueda de solución a nivel global.

Toda crisis trae consigo enseñanzas, hemos vuelto a conversar, a compartir en familia, a disfrutar de nuestros seres queridos, hemos recuperado nuestra fe o creencia, despertado nuestra solidaridad, disfrutar de las cosas pequeñas como el canto de las aves, hacer aquello que antes no hacíamos por falta de tiempo, practicar el agradecimiento, valorar la vida y quien eres, no lo que tienes, porque eso no te sirve de mucho.

Finalmente, los grandes cambios en la historia de la humanidad se materializan cuando está en peligro la permanencia de nuestra especie en este planeta, por lo que se vislumbran cambios de paradigmas, restructuración social y de conciencia.

Palabras claves: #Covid19, #coronavirus, #sociedad, #internacional, #repercusión, #impacto.

La autora es máster en Diplomacia y Relaciones Internaciones y máster en Gestión Pública Directiva.

Por: Mariet Espinal

Anuncios

Relacionado