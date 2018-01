El cortometraje de Kobe Bryant “Dear Basketball”, es nominado al Oscar

EL NUEVO DIARIO.- El cortometraje “Dear Basketball” (“Querido Básquetbol”), creado por el exjugador de los Lakers Kobe Bryant, y por el animador veterano de Disney Glen Keane, ha sido nominada a un Oscar.

La película es una de cinco nominadas en la categoría de Corto Animado este martes.

“Dear Basketball” fue inspirada por un poema escrito por Bryant tras su retiro, el cual fue publicado en el Players Tribune. Bryant es el narrador del cortometraje.

Los Oscars serán otorgados el próximo domingo 4 de marzo y serán televisados por ABC en los Estados Unidos.

Bryant publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que reaccionaba a la nominación.

What?? This is beyond the realm of imagination. It means so much that the @TheAcademy deemed #DearBasketball worthy of contention. Thanks to the genius of @GlenKeanePrd & John Williams for taking my poem to this level. It’s an honor to be on this team. #OscarNoms pic.twitter.com/M2joyk9D1V

— Kobe Bryant (@kobebryant) 23 de enero de 2018