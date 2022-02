El control de la irracionalidad del poder con violín o con guitarra

Es de extendido conocimiento que la irracionalidad del poder y la necesidad de su control es el eje esencial de la visión de Eugenio Raúl Zaffaroni Cataneo respecto del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal.

Y sobre la base de ese eje hay muchos partidarios de seguir esa concepción en la República Dominicana. Sin embargo, resulta contradictorio que precisamente esos partidarios de Zaffaroni a la vez se muestren partidarios furibundos de derogar tipos penales del Código Penal vigente que son expresiones concretas y muy atinadamente concebidas y creadas, como formas específicas de control de la irracionalidad del poder.

¿Cuáles son esos tipos penales?

De ellos resalto los siguientes:

“Art. 114.- Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno, que hubieren ordenado o cometido `un acto arbitrario o atentatorio` a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o `a la Constitución`, serán condenados a la pena de la degradación cívica. Si justificaren, sin embargo, que han obrado por orden de superiores a quienes debían obediencia jerárquica por asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado la orden.“

Atentado a o contra la Constitución:

Previsión legal: Artículo 114

Elementos constitutivos:

1.- Calidad de funcionario, agente o delegado del Gobierno.

2.- Haber ordenado o haber cometido un acto arbitrario atentatorio a o contra la Constitución (es decir, se refiere a hechos no punidos por otra disposición penal que violen los derechos individuales que la Constitución garantiza: como la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad de consciencia, la libertad de trabajo, la libertad de asociación, la libertad de reunión, etcétera; o cualquiera otra disposición de la Constitución no castigada especialmente, por ejemplo: la falta de promulgar una ley; no convocar a las asambleas, etcétera, por el Presidente de la República. Puede cometerlo otro Poder del Estado o cualquier órgano con carácter estatal, sea este autónomo o descentralizado, y, por ende, cualquier funcionario, agente o delegado de dicho órgano con carácter estatal, por la redacción amplia que tiene).

3.- La intención.

Penalidad: Degradación cívica y encarcelamiento de cinco años (estos cinco años lo dispone el Artículo 33 del Código Penal que prescribe: “Art. 33.- Siempre que la degradación cívica se pronuncie como pena principal, podrá acompañarse con la de encarcelamiento, cuya duración fijada por la sentencia de condenación, no podrá exceder de cinco años. Si el culpable fuere un extranjero, o un dominicano que hubiere perdido su nacionalidad, la pena del encarcelamiento debe pronunciarse siempre.“)

“Art. 121.- (Modificado Constitución 1966). Son reos de prevaricación, y serán castigados con la degradación cívica: los oficiales de policía, los fiscales, jueces o sus suplentes, que provocaren, dieren o firmaren una providencia o mandamiento, con el fin de perseguir personalmente, o poner en estado de acusación al Presidente y Vicepresidente de la República, los Secretarios de Estado, a los Senadores, Diputados al Congreso, a los Magistrados y Procurador General de la República, al Prelado y las dignidades del cabildo eclesiástico, los agentes diplomáticos de la República, los delegados y comisionados del Gobierno y los Gobernadores de las Provincias, sin las autorizaciones prescritas por la Constitución y las Leyes del Estado; o que, salvo los casos de flagrante delito o de clamor público, dieren o firmaren, sin las mismas autorizaciones, el mandamiento de prisión o de arresto, contra uno o muchos de los funcionarios especificados en el presente artículo.“

Prevaricación por persecución incorrecta:

Previsión legal: Artículo 121

Elementos constitutivos:

1.- Calidad de oficial de policía o de Fiscal o de Juez o de suplentes de uno de ellos.

2.- El acto de provocar, o dar, o firmar una orden de perseguir personalmente o poner en estado de acusación al Presidente de la República o al Vicepresidente o a un Ministro del Gobierno o a un Senador o a un Diputado al Congreso o a un Juez de la Suprema Corte de Justicia o al Procurador General de la República o al Arzobispo o a una de las dignidades del cabildo eclesiástico o a un agente diplomático de la República Dominicana o a un Delegado o Comisionado del Gobierno.

3.- Dictada dicha orden al margen de los procedimientos constitucionales y legales del Estado; o fuera del flagrante delito o del clamor público (es decir, fuera de la flagrancia).

4.- La intención.

Penalidad: Degradación cívica y encarcelamiento de cinco años.

“Art. 122.- (Modificado Constitución 1966)… En la misma pena (degradación cívica.GC) incurrirán los funcionarios expresados en este artículo (al Procurador General de la República, a los Fiscales, Jueces o sus suplentes, y a cualquiera otro oficial público.GC), cuando hicieren comparecer, en calidad de acusado, ante un tribunal criminal, a cualquier ciudadano contra quien no hubiere recaído previamente el auto de calificación de la cámara.“

Crimen de hacer comparecer a Juicio ante un tribunal criminal a una persona sin envío a Juicio:

Previsión legal: Artículo 122

Elementos constitutivos:

1.- Calidad de Procurador General de la República o de Procurador General de Corte de Apelación o de Procurador Fiscal o de Fiscalizador o de Juez o de cualquier otro oficial público (o de suplente de uno de ellos).

2.- El acto material de hacer comparecer como acusado ante un tribunal criminal sin Auto de Apertura a Juicio o Auto de Envío a Juicio.

3.- La intención.

Penalidad: Degradación cívica y encarcelamiento de cinco años.

“Art. 123.- Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios público.“

Coalición de funcionarios:

Modalidad del Artículo 123:

1.- Calidad de funcionarios o empleados públicos, de corporaciones o depositarios de parte de la autoridad pública.

2.- Un concierto, es decir, un acuerdo entre éstos.

3.- El objeto de ejecutar medidas y disposiciones contrarias a las leyes (esto significa todo lo que no sea simples medidas no autorizadas por la ley, como una huelga de funcionarios por la simple suspensión del trabajo); o que con el mismo objeto lleven correspondencia (es decir, comunicación); o se envíen diputaciones (es decir, representantes).

4.- La intención.

Penalidad: 2 a 6 meses de prisión correccional e inhabilitación absoluta de 1 a 5 años para cargos y oficios públicos.

“Art. 124.- Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios y empleados de que trata el artículo anterior, tiene por objeto contrariar la ejecución de las leyes o de las órdenes del Gobierno, se impondrá a los culpables la pena de destierro. Si el concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y sus jefes, aquellos que resultaren autores o provocadores, serán castigados con la reclusión, y los demás culpables lo serán con la pena de destierro.“

Coalición de funcionarios:

Modalidad del Artículo 124:

1.- Calidad de funcionarios o empleados públicos, de corporaciones o depositarios de parte de la autoridad pública.

2.- Un concierto, es decir, un acuerdo entre éstos.

3.- El objeto de contrariar la ejecución de las leyes o de las órdenes del Gobierno. (En Francia se interpreta como las órdenes del Presidente de la República.)

4.- La intención.

Penalidad: Destierro, salvo si el acuerdo se ha producido entre las autoridades civiles y cuerpos militares y los jefes de estos, caso este último en el que los autores o provocadores serán castigados con reclusión y los demás con el destierro. Si de este concierto resultare un Atentado contra la Seguridad Interior del Estado, a los culpables se les impondrá la pena de 20 años de reclusión.

“Art. 125.- (Modificado por la Ley No. 5007 de 1911). Si el concierto resultare un atentado contra la seguridad interior del Estado, la pena de veinte años de trabajos públicos se impondría a los culpables.“

“Art. 126.- Los funcionarios públicos, que deliberadamente hubieren resuelto dar dimisiones, con el objeto de impedir o suspender la administración de justicia, o el cumplimiento de un servicio cualquiera, serán castigados como reos de prevaricación y castigados con la pena de confinamiento.“

Coalición de funcionarios:

Modalidad del Artículo 126:

1.- Calidad de funcionarios.

2.- Un concierto, es decir, un acuerdo entre éstos.

3.- Para dar dimisiones con el objeto de impedir la administración de Justicia; o suspender la administración de Justicia; o suspender el cumplimiento de un servicio cualquiera. Aunque el objeto no haya sido logrado.

4.- La intención.

Penalidad: Confinamiento.

Se les considerará prevaricadores.

“Art. 127.- Se considerarán reos de prevaricación, y serán castigados con la degradación cívica: los jueces, fiscales o suplentes, y los oficiales de policía que se hubieren mezclado en el ejercicio del Poder Legislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones legislativas o suspendiendo la ejecución de una o muchas Leyes o deliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o promulgarán.“

Usurpación de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o del orden judicial: Artículos 127 a 131:

Los Artículos 127 a 131 buscan, con sanciones penales, garantizar el Principio de Separación de los Poderes del Estado. Se considera que dicho Principio, junto al de la Irretroactividad de las leyes, constituyen la salvaguardia de la libertad.

Crimen de mezclarse funcionarios judiciales y policiales en el ejercicio del Poder Legislativo:

Previsión legal: Artículo 127

Elementos constitutivos:

1.- Calidad de juez o de suplente de juez; o de un Fiscal o de suplente de Fiscal; u oficial de policía.

2.- Usurpar atribuciones legislativas dando reglamentos que que contengan disposiciones legislativas; o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes; o deliberando en cuanto a saber si una ley se ejecutará o promulgará.

3.- La intención.

Penalidad: Degradación cívica y encarcelamiento de cinco años.

“Art. 128.- Se castigarán con la misma pena, los jueces, fiscales o sus suplentes, y los oficiales de policía que se excedieren en sus atribuciones ingiriéndose en materias que correspondan a las autoridades administrativas, ya sea que reglamenten en esas materias, o ya que prohíban que se ejecuten las órdenes que emanen del Gobierno.“

Crimen de mezclarse funcionarios judiciales y policiales en materias que correspondan a las autoridades administrativas:

Previsión legal: Artículo 128

Elementos constitutivos:

1.- Calidad de juez o de suplente de juez; o de Fiscal o de suplente de Fiscal; u oficial de policía.

2.- Usurpar atribuciones administrativas: reglamentando en materia administrativa; o prohibiendo que se ejecuten las órdenes que emanen del Gobierno.

3.- La intención.

Penalidad: Degradación cívica y encarcelamiento de cinco años.

“Art. 130.- (Modificado Constitución 1966). Los Gobernadores de Provincias, los Ayuntamientos, Síndicos y demás administradores, serán castigados con la degradación cívica, cuando se ingieran en el ejercicio del Poder Legislativo, tomando disposiciones o dictando providencias generales, cuyas tendencias sea infirmar órdenes o prohibiciones a los tribunales.“

Crimen de mezclarse autoridades provinciales, municipales u otros administradores en el ejercicio del Poder Legislativo:

Previsión legal: Artículo 130

Elementos constitutivos:

1.- Calidad de Gobernador de Provincia; Ayuntamiento; Síndico; o cualquier otro administrador (del Poder Ejecutivo o de un órgano descentralizado).

2.- Usurpar atribuciones legislativas tomando una disposición o dictando una providencia general.

3.- Que esa disposición o providencia general tienda a establecer una orden o una prohibición a los tribunales.

4.- La intención.

Penalidad: Degradación cívica y encarcelamiento de cinco años.

“Art. 131.- (Modificado Ley No. 4427 de 1956). En igual pena incurrirán los empleados administrativos indicados en el artículo anterior que usurparen atribuciones judiciales, injiriéndose en el conocimiento de derechos e intereses privados de la jurisdicción de los tribunales, y que después de la reclamación de las partes o de una de ellas decidieren, sin embargo, el asunto; o que de algún modo requirieren, instruyeren o hicieren recomendaciones a las autoridades judiciales para que ciñan sus actuaciones, decisiones o fallos, al interés o criterio particular de aquellos.“

Crimen de mezclarse autoridades provinciales, municipales u otros administradores en el ejercicio del Poder Judicial:

Previsión legal: Artículo 131

Elementos constitutivos:

1.- Calidad de Gobernador de Provincia; o de Ayuntamiento; o de Síndico; o de cualquier otro administrador (del Poder Ejecutivo u órgano descentralizado).

2.- Usurpar atribuciones judiciales ingiriéndose en el conocimiento de derechos e intereses privados competencia de los tribunales.

3.- Que después de la reclamación de una de las partes decida el asunto, no obstante; o, que de algún modo: requiera, instruya, o haga una recomendación a una autoridad judicial para que ciña su actuación, decisión o fallo, al interés o criterio particular del agente activo de la infracción.

4.- La intención.

Penalidad: Degradación cívica y encarcelamiento de cinco años.

Es obvio que los partidarios de ambas posiciones contradictorias son partidarios furibundos de derogar esos tipos penales del Código Penal vigente que, como dijimos, son, sin embargo, expresiones concretas y muy atinadamente concebidas y creadas como formas específicas de control de la irracionalidad del poder; y dicha proclividad furibunda de ésas personas a derogar esos tipos penales del Código Penal vigente obedece al menos a una de las siguientes dos razones: 1.- ó por desconocimiento de esos tipos penales y de la importancia de los mismos en orden a tratar de lograr el control de la irracionalidad del poder; ó 2.- por conveniencia. También puede ser por ambas razones combinadas.

Ahora bien: ¿La conveniencia de quién o, mejor dicho, de quiénes? De los afectados por la existencia de dichos tipos penales, pues ¿a quiénes afectan dichos tipos penales?

De manera, pues, que esas son las dos únicas razones que pueden explicar el porqué de semejante contradicción.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

