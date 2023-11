El contenido curricular en la era digital

El currículo escolar es esencialmente útil para procurar dos aspectos fundamentales en el proceso de enseñar y aprender, en primer lugar, para ordenar el proceso que se desarrolla en forma de itinerario y, en segundo lugar, maximizar el proceso de aprendizaje de los participantes. La estructuración del currículo prima sobre lo que se debe enseñar y lo que los alumnos deben aprender.

Por esas razones básicas, el currículo tiene que estar precedido por el pensamiento, la reflexión y el análisis de lo que se pretende alcanzar desde la formación áulica. Desde ahí, se trabaja el diseño curricular. Esta última parte trata la arquitectura para hacer atractivo, coherentes y pertinentes los contenidos y las estrategias pedagógicas.

Por ser un asunto complejo en sí mismo, el proceso educativo tiene que ser pensado y sopesado desde las estrategias y las políticas educativas. Por esa razón, el currículo del sistema educativo es causa continua de preocupación.

Visto lo anterior consideramos que el docente debe replantearse su rol, para moverse dentro de un mundo en donde la información tiende a fluir en forma permanente, continua e innovadora. En ese orden, el profesor debe trabajar contenidos en formatos digitales, realizados con mucho cuidado, para luego aplicar estrategias efectivas de motivación y encantamiento, que le ayuden a convertir el salón de clases en una atracción perenne e interesante para sus alumnos.

El aula debe encantar al alumnado, convertirse en un lugar desde donde no quieran irse y deseen volver en forma entusiasta. Para lograrlo, se hace necesario que cada docente pueda transformar sus imaginarios, utilizar sus estrategias didácticas, estructurar en forma de síntesis el contenido curricular y sus herramientas metodológicas. Sólo así podrá desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, para aplicar nuevas y exitosas innovaciones, con el enfatizado propósito de lograr aprendizajes significativos.

Desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), debe planificarse un conjunto de acciones para que el profesor pueda trabajar estos nuevos escenarios áulicos y pueda arribar a los aprendizajes imprescindibles para la vida del siglo XXI. Profesores y procesos de planificación flexibles y a la vez rigurosos, para que puedan arribar y comprender la multiplicidad de saberes fundamentales en el desarrollo de sus competencias.

Al hablar de las competencias, debemos puntualizar que las competencias en investigación son esenciales en la docencia áulica. Por esa razón, hay que entender que aprendizaje está integrado desde un proceso de múltiples dimensiones, en donde entran al juego del quehacer docente y del alumnado, la experiencia, el pensamiento, la acción y hasta los afectos, en un proceso nuevo de relación entre los participantes como aprendientes y el profesor como enseñante.

Es responsabilidad del MINERD analizar el modelo curricular para acercarlo a las necesidades actuales, para de esa forma poder afirmar sus finalidades básicas en los propósitos de cada escuela. Se hace necesario revisar las reformas que se han hecho para ver sus limitaciones e incluso su falta de operatividad. El modo en que se trabajan las reformas influye en forma relevante en la selección de los contenidos del currículo y es en la definición de los contenidos, en donde se encuentran relacionados los modelos de personas y de sociedad, la que se construye desde las aulas escolares y desde las familias.

No podemos olvidar, que los contenidos curriculares abren la controversia acerca de la naturaleza de los mismos. Se trata de la definición de, si deben ser principalmente conceptuales o deben limitarse a trabajar los hechos o simplemente deberán aportar datos para ser reflexionados.

Es importante reconocer, que los contenidos curriculares se colocan en la discusión sobre aspectos esenciales, tales como la puntualización acerca de los saberes prácticos y sobre los que conducen al desarrollo de actitudes, entre otras aristas esenciales para la formación ciudadana. De ahí que los contenidos fundamentales del currículo deben estar en correspondencia con los saberes en su más amplio sentido, porque su aprendizaje y adquisición son imprescindibles para todos los estudiantes.

Si el currículo no es lo suficientemente efectivo en cuanto a propósitos, puede que los estudiantes no adquieran los saberes básicos, colocando a los egresados en desventaja particular y colocando a la sociedad en situaciones de vulnerabilidad con respecto a competir con otros conglomerados. Por eso, los contenidos básicos para que un estudiante pueda ir al próximo grado, deben ser adquiridos por cada participante en las edades correspondientes a cada curso, no solo para evitar problemas de sobreedad, sino para que adecuadamente alcanzados, sean viables y efectivos los procesos posteriores de la educación.

Es importante puntualizar, que los contenidos del currículo deben importarle al país y preocupar a cada familia, porque ellos son la referencia fundamental de los procesos de cualquier reforma educativa. Pero, sobre todo, porque ellos sustentan el adecuado desarrollo individual y social de los estudiantes.

Finalmente, creemos que en este momento es necesario que ese contenido se trabaje en consonancia con la era digital, pero, estando conscientes de los peligros que conlleva la formación mediocre, que no asuma su papel cognitivo sobre las maquinas, las plataformas y los dispositivos. El docente tiene que trabajar con ellas, pero, sabiendo el riesgo de acomodarse y anular la reflexión, el análisis, la comprensión y el entendimiento, porque eso sería dejarle a la Inteligencia Artificial el comando de la humanidad, esclavizándose la raza humana a las máquinas por dependencia y adicción.

Por Francisco Cruz Pascual