El concejal Méndez pide al consulado en NY crear departamento de abogados para defender dominicanos

Afirmó que dicho departamento contribuirá a evitar “excesos, abusos y atropellos que muchas veces e injustamente, se cometen contra sus compatriotas residentes en el área triestatal”.

El concejal del tercer barrio de Patterson, New Jersey, dijo sentirse comprometido con el bienestar de la comunidad, e informó que su misión será trabajar y aunar esfuerzos junto a otros líderes y autoridades dominicanas, a fin de ir logrando los objetivos que persiguen los quisqueyanos en New Jersey, New York.-