El comunismo, el socialismo, y el sargazo

Al analizar los modelos comunista y socialista observamos muchas similitudes, y algunas disparidades. El primero aboga por un Estado grande, encargado de la producción y distribución equitativa de los bienes, donde se desconoce el concepto de propiedad privada y se aspira a la igualdad de las clases sociales – lo que es tuyo no es tuyo, es de todos. En este modelo, el Estado ostenta un rango cuasi divino y asume, por supuesto, que lo componen personas infalibles con la superioridad moral de siempre conocer la conveniencia del colectivo. Similarmente, el socialismo suplanta el concepto de propiedad privada por propiedad colectiva, y defiende la necesidad de un Estado grande con amplios mecanismos de control, pero, a diferencia del primero, favorece el dominio de las clases trabajadoras – lo que tú construiste no es tuyo, pertenece a quien te ayudó a construirlo. Ambas predican que todo lo tuyo es mío, comercializan la utopía de una igualdad de resultados, y contradicen uno de los principios más básicos de la naturaleza: es imposible cosechar aquello que no siembras.

Sin ánimo de profundizar en ambos modelos, me viene a la cabeza una frase que recoge plenamente mi sentir: “No conozco el mejor modelo económico o político, pero conozco uno que tiene a Argentina sin carne, a Cuba sin azúcar y a Venezuela sin petróleo”

Observamos con preocupación como en nuestra América Latina, tal cual leía en estos días, el brote pandémico que prevalece es el rebrote del comunismo y el socialismo. Países que, fuertemente impactados por la crisis inflacionaria global, ven resurgir actores y corrientes políticas que dan al traste con los principios básicos de propiedad privada e igualdad de oportunidades, y que, con demagogia, aprovechan coyunturas para vender lo invendible.

Muchas veces confundidos, otras veces engañados, pero siempre seducidos por discursos que germinan en la pseudo opresión, enarbolan banderas sin saber que, así como decía Churchill, estos modelos son “la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”.

El sargazo por su parte es un alga marina que ataca ferozmente un sector neurálgico para nuestra región: el turismo. Con su color particular, su olor peculiar y su resiliencia para superar barreras, invade nuestras costas hasta provocar la rendición de playas que, impotentes, ceden ante el rojizo embate de los invasores. Desde México hasta Panamá, desde Puerto Rico hasta Barbados, República Dominicana, Cuba, Colombia y muchos más; una región doblegada por praderas flotantes que atacan la biodiversidad de los ecosistemas marinos, e infringen una estocada potencialmente mortal a un importante motor de desarrollo.

Las soluciones son limitadas, barrera tras barrera es vencida por la superioridad del alga y los equipos de recolección en las playas se presentan como la opción menos deseada, erosionando grandemente nuestras costas al arrastrar consigo no solo el sargazo, sino también la muy valiosa arena. El sargazo constituye, en definitiva, una amenaza latente a nuestras costas, y un sonido de alarma para la región.

Los pronósticos desalientan. Año tras año aumentan, tanto la frecuencia como la cantidad de este invasor, al tiempo que se reducen las opciones efectivas para enfrentarlo. No obstante, observamos cierta luz al final del túnel, emprendimientos que, a pura fuerza de voluntad, realizan cuantiosas inversiones para buscarle uso y salida a este fenómeno.

Ahora, aparte de ser un problema ¿qué tienen en común el comunismo, el socialismo, y el sargazo? Que la solución es la misma: mantenerlos fuera de nuestras costas.

Los primeros dos son virus que se propagan y mutan, siembran en el terreno fértil de la ignorancia, y cosechan en la necesidad. Una vez creado un foco, replican como fuego avasallador con capacidad de desaparecer todo un sistema forestal. Mutilan la motivación individual, son fenómenos que abogan por los extremos, y se complacen en la destrucción; se contradicen en la realidad, pero se multiplican en la incertidumbre.

Una vez establecido, el sargazo se aferra como plaga que destruye su entorno. Impide todo tipo de actividad, y ahuyenta todo tipo de interés. Su cualidad destructiva se demuestra en su facilidad para crecer, pudiendo duplicar su biomasa en cuestión de días.

Resulta imposible el hacer desaparecer a los tres, pero se alberga la esperanza de contener siempre que se mantengan lo más alejado posible de los entornos que favorecen su propagación.

En lo que se analiza la efectividad un sistema en el que converja el modelo político comunista con un modelo económico capitalista, mientras se analiza un sistema socialista más inclinado hacia el centro como modelo de desarrollo ideal, y mientras se evalúa el uso del sargazo como abono, material de construcción o biocombustible, por lo menos, en lo que se resuelve el caso, aboguemos por soluciones que los mantengan fuera de nuestras costas.

Por: Carlos Guillermo Flaquer

