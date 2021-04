El comunicador Aneudys Santos se destaca con “Impolíticamente correcto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experimentado productor y comunicador Aneudys Santos gana cada vez más terreno y notoriedad en los medios de comunicación, con las impactantes entrevistas y controversiales comentarios sobre temas de actualidad, que ha venido realizando en su canal de Youtube, “Impolíticamente correcto”.

“Luego de 20 años trabajando como productor en diferentes medios de comunicación y para destacadas figuras, me percaté de que mi forma de ver la realidad generaba cierta fricción con mi entorno, por eso decidí abrir una plataforma que me permitiera no sólo expresarme sin cortapisas, sino también que sea un espacio donde las personas puedan hacer uso de la diversidad de ideas y expresarse libremente”, explicó Santos.

Una fórmula que le ha resultado exitosa a juzgar por la gran cantidad de reproducciones que suelen tener sus videos y que cada vez le añade más seguidores.

“Entiendo que la gran aceptación de mi canal ha sido fruto de un conjunto de factores, tales como el cuidado de la estética y la manera tan inquisitiva de entrevistar a los invitados, en la cual suelo tomar sus propios argumentos y trato de encontrar el punto donde podrían entrar en contradicción. Además, la constancia y creer en ti y tu proyecto también han jugado un rol importante”, detalló.

Figuras políticas, empresarios o personalidades involucradas en algún tema socio político y el juego de poder, más personas ligadas al mundo del entretenimiento, han sido protagonistas de esta emprendedora plataforma que también suele ser generadora de noticias.

“Nuestros planes inmediatos en “Impolíticamente correcto”, son continuar profundizando en la mejora de la producción de nuestro canal, con la riqueza de recursos audiovisuales en los cuales hemos sabido invertir y seguir siendo una ventana que apueste a la libre expresión de las ideas”, expresó Santos.-