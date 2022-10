El compositor Manuel Alejandro llega al Teatro Nacional a piano y voz

Comparte esta noticia

El viernes 4 de noviembre, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, se vivirá una noche histórica e irrepetible con los éxitos de uno de los grandes maestros de la música.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Manuel Alejandro, considerado el compositor de música en español más importante de la historia, autor de incontables éxitos interpretados por artistas de la talla de Raphael, Rocío Jurado, Alejandro Sanz, Emmanuel, José José, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Nino Bravo, Lolita y José Luis Rodríguez “El Puma”, entre otros, repasará su legendaria carrera en un encuentro íntimo con el público dominicano.

Con seis décadas escribiendo letras y melodías inmortales, el artista español ha dejado una profunda impronta en la vida de múltiples generaciones y ha grabado su nombre en las páginas más importantes de la historia de la música.

Para el autor de temas como Yo soy aquel, Amar y querer, Se nos rompió el amor y Dueño de nada, “una canción es un suspiro, un lamento, un quejido, un grito; un estado de ánimo, alimentado por las circunstancias y el perfil que desprenda el cantante al que irá dirigida esa canción”. Estas y otras perspectivas sobre la música y su laureada trayectoria ofrecerá el compositor a partir de las 8:30 de la noche del 4 de noviembre en el Teatro Nacional.

El inédito evento es una producción de Skypro, empresa presidida por Pedro García, para quien el gran artista español representa algo auténticamente especial: “Manuel Alejandro me ha acompañado desde la niñez, es parte de mi vida. Sus canciones, que escuchaba con mis padres, hoy las escucho con mis sobrinos. Múltiples generaciones han cantado sus temas, han vivido su música a través de las mejores voces en español. A uno de esos artistas, Emmanuel, lo he presentado varias veces en el país. Manuel Alejandro es el más grande de todos los tiempos, así que, para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, es una oportunidad que nunca pensé se me presentaría. Es un privilegio, un auténtico honor”.

Manuel Alejandro ha recibido a lo largo de su carrera importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Premio de Honor en los Premios de la Música, otorgado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música de España; un Grammy Latino por su inigualable carrera; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgado por el Consejo de Ministros de España en 2014. En 2020, fue nombrado Hijo Predilecto de Jerez, donde desde 1987 hay una calle dedicada a él.

Las boletas para el encuentro único e irrepetible con la voz, el piano y la vida de Manuel Alejandro están a la venta en Uepa Tickets y la boletería del Teatro Nacional.

