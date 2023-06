El Comisionado establece los pasos a seguir para la mudanza de Atléticos

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Un día después de que la Legislatura de Nevada otorgara la aprobación final para la utilización de fondos públicos para la construcción de un nuevo estadio, el Comisionado Rob Manfred detalló el proceso que terminará de definir la mudanza de los Atléticos de Oakland a Las Vegas.

Hablando en la conclusión de las Reuniones de los Dueños de la liga, Manfred dijo que el próximo paso para los Atléticos es enviar su solicitud oficial para la reubicación del equipo.

“Obviamente, la aprobación de la legislación de Nevada fue bien, bien importante”, expresó Manfred. “Es otro paso hacia adelante, pero hay un largo proceso de reubicación que el club necesitará superar, como antesala de la votación de los equipos”.

Ese proceso empieza con la solicitud, que será recibida por un comité elegido por Manfred. La solicitud incluye una conversación sobre “el mercado que estás dejando, los esfuerzos que has hecho por mantenerse ahí, el mercado a donde quieres ir y por qué es mejor”, señaló Manfred. Luego, el comité hará recomendaciones sobre varios aspectos, incluyendo la operación en el territorio y la televisión. El comité les hará recomendaciones después a Manfred y al Consejo Ejecutivo, con las tres cuartas partes del voto para la aprobación.

La Legislatura del Estado de Nevada aprobó una versión final del proyecto del estadio el miércoles por la noche, acordando US$380 millones en fondos públicos para la construcción del nuevo parque.

“Esta noche, le agradecemos a los miembros de la Legislatura del Estado de Nevada y a sus miembros por el arduo y minucioso trabajo de investigación que hicieron para traer a los Atléticos a Las Vegas”, expresó el club en un comunicado el miércoles por la noche. “Estamos agradecidos especialmente por el tiempo de los legisladores y la dedicación con este proyecto durante todo el proceso, incluyendo una sesión especial. No vemos la hora de obtener la firma del gobernador [Joe] Lombardo para seguir con el próximo paso”.

Manfred señaló que la política de la liga y su preferencia ha sido siempre que los equipos “se mantengan” donde están en situaciones como éstas, añadiendo que los Atléticos han intentado sin éxito, por casi una década, negociar un nuevo acuerdo para la construcción de un estadio en Oakland.

“Me siento mal por los fans en Oakland. No me gusta este resultado”, dijo Manfred. “Entiendo por qué se sienten de esa manera. Creo que la verdadera pregunta es si Oakland estaba preparado. No hay una oferta por parte de Oakland; nunca llegaron al punto de establecer un plan para construir un estadio en ningún lado… llega un punto en el que llegas a la conclusión de que no va a pasar”.

No hay un tiempo estimado de cuánto tomará el proceso de reubicación y Manfred dijo que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a dónde jugarán los Atléticos en el 2024, si la mudanza no se ha aprobado para ese entonces.

