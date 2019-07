El comienzo de ejecución de la tentativa (y IV de IV)

La teoría material:

Pero la teoría del comienzo de ejecución no puede ser apreciada o enfocada desde el único ángulo del formalismo o de la teoría formal como hasta ahora lo hemos hecho, sino también desde el ángulo material que ofrece dicha actividad para el bien jurídico protegido. La conjunción de ambos ángulos de enfoque permite pasar de una visión a blanco y negro a una total visión a colores del comienzo de ejecución. La teoría formal, sola, nos permite ver el comienzo de ejecución a blanco y negro. La teoría material, sola, nos permite ver el comienzo de ejecución tintado por los otros colores.

Pero una visión aislada de la otra no nos permitirá tener una visión a “full collors“. Ni es completa la visión a solo blanco y negro ni lo es tampoco una visión a base de los otros colores que no son ni el blanco ni el negro. Luis Jiménez de Asúa es de opinión “…que hay comienzo de ejecución cuando se penetra en el núcleo del tipo. Más ello no basta, porque a menudo el núcleo puede estar expresado por una acción inocente o la imagen rectora ser común a dos tipos distintos de delito…“ (La Ley y el Delito, página No. 478) Este “no basta“ de Luis Jiménez de Asúa no significa -en modo alguno- que Leoncio Ramos tuviese razón, todo lo contrario: los razonamientos del Profesor dominicano se circunscriben exclusivamente al ámbito de la relación directa e inmediata, por lo que no llegó a la conclusión perfecta.

Leoncio Ramos no comprendió la doctrina seguida por el autor de “La Ley y el Delito“; ello lo evidencia el hecho de que pese a que lo cita, lo hace tan sólo parcialmente pues no cita el otro aspecto de la posición doctrinal preconizada por el padre de la citada obra.

Ciertamente, Jiménez de Asúa allí, en la misma página donde se encuentra la cita hecha por Ramos, sostiene: “Beling ha venido, a nuestro juicio, a solucionar el asunto, aunque consideramos que su doctrina necesita proseguir elaborándose y a menudo completarse con el ataque al bien jurídico, como hace Frías Caballero en una magistral monografía (el subrayado es mío.GC).“ (Pág. 478) Ese “aunque consideramos que su doctrina (la de Beling.GC), necesita seguir elaborándose“, ese reparo de Jiménez de Asúa ha sido satisfecho por nosotros con el desarrollo y sistematización que de esa teoría hemos realizado, tal y como puede apreciarse líneas arribas.

En cuanto a Ramos: éste sostiene un amasijo contradictorio que al ser analizado cada uno de sus componentes lleva a conclusiones contradictorias que, a su vez, al final, llevan a la conclusión de que estaba errado. Pasemos ahora a ocuparnos de la teoría material. Esta fue expuesta por el alemán Max Ernesto Mayer. Según Mayer una acción de ejecución pone en peligro o ataca al bien jurídico, contrariamente al acto preparatorio que deja invariable su situación pacífica o de paz.

El Maestro Carrara dio la razón al Maestro alemán al admitir que “l`univocitá“ era un enfoque erróneo y sustituirlo por el criterio del “inicio de la violación del derecho ajeno“ (Carrara, Francesco: Programa del Corso di Diritto criminales, Parte General, p. 357) Otro autor italiano, Ottorino Vannini, sostiene el mismo criterio diciendo que “el elemento base de la tentativa es la acción que agrede, y por tanto ofende, al bien protegido por la norma“. (Il problema giuridico del tentativo, en Manuale di Diritto penales.

Parte general, p. 19) Para el fraco-italiano y Conde asesinado horrenda y execrablemente por los legionarios italianos, Pellegrino Rossi, “el comienzo de ejecución residen todo acto que pone en peligro el derecho especial cuya violación directa constituye el objetivo del delito…“ (Elements du Droit Penal, p. 728m kub, UUm cao, XXVIII). Hay que esclarecer que el Maestro Max Ernesto Mayer también es partidario de la teoría formal, pero hasta un límite: las infracciones de resultado.

En efecto, dice dicho autor: “…cada vez más se ha ido teniendo en cuenta el punto de apoyo que parece más natural y propio, el tipo legal: las acciones que a él se adaptan corresponden al concepto de ejecución…En cambio, cuando se describe un resultado, es difícil decidir si una acción cae ya en el tipo…Por tanto, es necesario retroceder desde el criterio formal al material. Acciones de ejecución son aquellas que atacan al bien jurídico; la primera acción que lleve un ataque es el principio de ejecución.

Los actos preparatorios no contienen ataque alguno y dejan en consecuencia inalterado el estado de paz del bien jurídico. A esta categoría responde (y así es reconocido generalmente teniendo en cuenta el resultado) la búsqueda y preparación de los medios e instrumentos, el acecho y vigilancia secreta del sujeto pasivo, el estudio de la ocasión, el acuerdo con cómplices y auxiliares, también el aseguramiento de la retirada y otras conductas parciales.

La razón interna de esta diferencia se halla de modo indudable en el hecho de que el bien jurídico sólo es hostilizado por el hecho a partir del comienzo del ataque; antes de ello no tiene otro enemigo que la mala intención del agente“. (Des allegemeine Teil des Deutchen Strafrechts, págs.. 349-353). No es cierto que haya que “retroceder“ como dice el Maestro Max Ernesto Mayer, ¿porqué habríamos de retroceder si la primera y más sólida conquista que logra la Dogmática ius-Penalista en materia de tentativa es precisamente la que se funda sobre el tipo legal, vale decir, la teoría formal? Yerra el insigne y gran teórico alemán al sostener y propugnar por semejante “retroceso“, él mismo, como se ha visto, lo califica así. El tipo y sólo el tipo puede ayudarnos a resolver el problema que él (el tipo), en sí mismo en semejantes casos plantea.

Como ya esa supuesta “dificultad“ fue tratada y resuelta por nosotros, no nos queda otra cosa que reiterar aquí nuestros planteamientos sobre el particular y los cuales expusiéramos en otra parte del presente escrito, por lo que una remisión a ellos es lo procedente. Sea. Sigamos, sin embargo con Max Ernesto Mayer y como complemento de las posiciones nuestras a que remitimos consideremos la presente crítica: Olvida el autor germano que no toda acción dañosa interesa al Derecho Penal, que sólo las acciones que se adecuan o corresponden al tipo tienen interés para esta disciplina y que así como hay acciones “típicamente“ antijurídica que atacan el bien jurídico, así mismo hay acciones no típicas y antijurídicas que también atacan al bien jurídico, ¿y podrían esas acciones no típicas y antijurídicas considerarse acciones de ejecución? En modo alguno; evidentemente que no, porque las acciones de ejecución son acciones típicas.

Para que se vea cuan equivocada es la posición de Max Ernesto Mayer: a) partamos del “supuesto“ de que queda “descartada“ la teoría formal para los delitos de resultado; y b) de que el único criterio para distinguir o precisar cuándo hay comienzo de ejecución es el peligro. Si eso hacemos nos encontramos entonces que, sin quererlo, hemos retornado a donde no debíamos de volver: a “l`univocitá“, teoría que, como hemos visto, hasta su creador abjuró de ella.

Pero se trata de un retorno inadvertido no sólo para Carrara, sino también para Max Ernesto Mayer y todos los demás autores que en los delitos de resultado confían únicamente en la teoría material, aún cuando supuestamente esta viene a contribuir a descartar la “univocitá“. La imprecisión del peligro en que incurren estos autores es, fundamentalmente, la causa de dicho retorno, pues si ya la referencia para determinar el comienzo de ejecución no lo fuera el tipo legal, ¿cuál sería la premisa o el punto de partida para determinar cuándo el bien jurídico peligra? Semejante situación nos conduce a un criterio eminentemente subjetivo, desde el punto de vista del observador, como lo es el de la “univocitá“.

Ello así, porque ningún autor ha precisado el tipo de peligro a que ellos hacen alusión en la teoría material y como no han hecho esa distinción habría que admitir que hay comienzo de ejecución tanto cuando hay peligro actual como cuando hay peligro inminente (distinción esta que hacemos nosotros), es decir, cualquier peligro generado por cualquier actividad sería susceptible entonces de considerarse que dará lugar a que esa “cualquier actividad“ pueda ser considerada como comienzo de ejecución. No puede soslayarse que todo delito es ante todo un acto, pero un acto que ha de reunir los elementos o condiciones exigidos por el tipo, inclusive el elemento intencional (si es de naturaleza intencional) (naturalmente la tentativa sólo se da en infracciones intencionales).

En caso de que el agente realice una actividad cualquiera que produzca un peligro actual para un bien jurídico específico sin corresponderse esa actividad, total o parcialmente, con las condiciones o elementos del tipo, ¿se podría decir que se está en presencia del comienzo de ejecución de la figura jurídica contemplada por ese tipo? En modo alguno. Todo comienzo de ejecución es comienzo de ejecución de una figura jurídica contemplada en un tipo legal, por lo que la actividad del agente ha de empezar a encajar dentro de las condiciones que conforman dicho tipo legal, y dentro de las cuales está también incluida la intención. Es lógico que así sea, pues la infracción penal es un todo orgánico. Cabe aquí la afirmación de Victor Molinier de que para que haya tentativa es necesario “que el delito mismo haya comenzado en sus elementos constitutivos“. Si nos salimos del marco de lo típico excluimos con esa salida toda posibilidad de solución correcta.

Frías Caballero acierta contundentemente cuando sostiene con una precisión fría y terrible que: “La delimitación del principio de ejecución consiste en el concepto de acción típica. La referencia a la acción típica no es, pues, más que una exigencia de la tipicidad…el criterio del peligro efectivo del bien jurídico permite resolver, sin duda, algunos casos, pero no puede ser utilizado sino en combinación con otros y señalándole como límites las exigencias de la tipicidad“. (Frías Caballero, Jorge: El Proceso Ejecutivo del delito: Lo objetivo y lo subjetivo en la tentativa, págs. 22 y 23) Aceptar la teoría material como la única aplicable en las infracciones de resultado podría traer como consecuencia el que se llegue a sancionar actos preparatorios lo que no puede ser calificado de otra manera que como un palo a ciegas, tal cual ocurrió con los ya citados casos de la Jurisprudencia francesa, y en lo que ha incurrido también la Corte de Casación alemana debido a la gran influencia de esa teoría en ese país. De modo, pues, que lejos de retroceder abandonando el criterio formal lo que debemos hacer es partir de él para continuar con el criterio del peligro. Tratemos ahora las características del peligro exigido para que haya comienzo de ejecución.

Dichos caracteres son: a) actualidad; y b) idoneidad. Ninguno de los autores partidarios de la teoría material, como ya hemos dicho, distingue o precisa a qué tipo de peligro se refieren. Vale decir, ninguno de éllos ha indicado si ese peligro debe ser un peligro actual o, por el contrario, un peligro inminente. Realicemos nosotros, entonces, la distinción: ese peligro ha de ser un peligro actual y nunca un peligro inminente. Es peligro actual aquel que lesiona la esfera de seguridad del bien jurídico penetrando, o, lo que es lo mismo, haciendo injerencia en su interior; en tanto que es peligro inminente aquel que se aproxima tanto a la esfera de seguridad del bien jurídico que, como mucho, hace contacto con la línea circular de dicha esfera sin penetrar al interior de esta.

La exigencia de que el peligro sea actual excluye toda posibilidad de retrotraernos al criterio erróneo de “l`univocitá“. Si el agente activo apunta el fusil contra el agente pasivo todavía no está acometiendo; el acto de apuntar es un acto preparatorio, aún cuando el peligro es inminente. Pero si el agente activo, en esa circunstancia, empieza a apretar el gatillo ha empezado a acometer contra la víctima, ya el peligro es actual. ¿Qué sigue después de apuntar?: el acto de apretar el gatillo. ¿Cuál es la consecuencia lógica, natural y normal de apretar el gatillo de un arma de fuego apuntada contra una persona? ¿Qué sigue después de apretar el gatillo?: normalmente la muerte de la víctima: evidentemente el peligro de muerte empieza al comenzar a apretar el gatillo: desde ahí el peligro es actual.

La inexistencia del peligro actual es señal o evidencia o indicio de que la actividad que realiza el agente no es el comienzo de ejecución o, lo que es lo mismo, hay el comienzo de ejecución cuando la actividad del autor ofrece un peligro actual para el bien jurídico. En cuanto a la otra característica, la idoneidad, esta significa que el peligro sea una turbación de la esfera de seguridad del bien jurídico intrínseca y suficientemente capaz de devenir en lesión efectiva de aquel, es decir, que ella sea capaz de terminar de atravesar totalmente la esfera de seguridad del bien jurídico protegido para interesar este lesionándolo. Para apreciar si un bien jurídico ha sido destruido o no, hay que hacer el enfoque desde un punto de vista de “es o no es“, es decir, que no haya medianía o término medio, entre la una y la otra situación de la realidad. El peligro idóneo resulta consecuencia de la idoneidad del medio que emplea el agente y de la existencia del bien jurídico.

La no actualidad del peligro conlleva la inexistencia del comienzo de ejecución y, como tal, el que la tentativa no se configure (es decir, no habría tipicidad). Lo mismo debe decirse respecto de la idoneidad: si el peligro no es idóneo (suficiente), no hay comienzo de ejecución y, también, la tentativa no se tipificaría. Habría, en ambos casos, lo que se suele denominar tentativa imposible. Ello es así porque entre la actividad del agente, que penetra en el núcleo del tipo, y el peligro generado por esta hay una relación de causa a efecto: si no se produce el efecto “peligro idóneo“ es porque la actividad no es idónea. Es decir, hay un nexo de causalidad.

La actividad actual e idónea del agente debe ser, dentro de las condiciones del tipo, el eslabón causal del peligro actual e idóneo, eso es lo que le interesa para fines de que exista el comienzo de ejecución, pues hay situaciones concretas caracterizadas por el uso de peculiares medios y por circunstancias específicas en las que “el peligro“ actual e idóneo causado puede extenderse, prolongarse en el tiempo llegando a desfasarse así de la actividad del agente que lo causó.

Es precisamente el caso del veneno colocado en la comida que citáramos líneas arribas. En estos casos para la infracción completarse, es decir, para pasar de la tentativa a la infracción consumada se necesitaría que la actividad causal iniciada por el agente fuese completada por el acto de un tercero inocente, de la víctima, de un coautor o un cómplice, por un hecho de la naturaleza, o por un instrumento o dispositivo electrónico o mecánico. Sin embargo, cuando se trata de medios que se activan a través de un dispositivo mecánico o electrónico hay que distinguir el momento en que se produce la activación de dicho dispositivo para que empiece a funcionar, pues sólo así, cuando ellos son usados, se puede deslindar el acto preparatorio que con ellos se pueda realizar del comienzo de ejecución realizado a través de su uso. De ahí que no se debe incurrir en confusión alguna de los conceptos de “inminencia-actualidad“; “mediatividad-inmediatividad“.

El peligro, al igual que la actividad, puede desdoblarse, de acuerdo a las circunstancias, en aparente y real, interesando únicamente este último para fines de tipicidad. El peligro actual real, su existencia, se comprueba examinando y verificando la idoneidad del medio empleado por el agente y/o el uso adecuado del mismo por éste, y/o la existencia del bien jurídico que él quería lesionar. Conviene no confundir el peligro exigido para que pueda haber legítima defensa con el peligro de la tentativa, pues mientras en aquella es para fines de defensa, en esta es para fines de punición o sanción penal.

Es decir, mientras que en la legítima defensa no necesariamente la agresión debe configurar un instituto jurídico-penal, en la tentativa, por el contrario, para que pueda decirse que esta existe es menester obligatorio que ese peligro que se cierne sobre el bien jurídico tutelado sí configure un instituto jurídico-penal: precisamente el de la tentativa de dicho instituto, pues la tentativa es en sí misma una figura jurídico-penal que se objetiva en la modalidad conductual prohibida y sancionada de que se trate (lo que no quiere decir que tenga autonomía -en modo alguno- pues el comienzo de ejecución lo es de una infracción penal particular).

El peligro en la tentativa no es el mismo que en la legítima defensa porque en esta basta que el peligro sea inminente para que haya necesidad de defensa; en tanto que, por el contrario, en la tentativa el peligro siempre deberá ser actual para que la actividad del agente (comienzo de ejecución), pueda ser punible. Esta situación de la tentativa es producto del “principio de intervención mínima“ y del “carácter fragmentario del Derecho Penal. La legítima puede realizarse tanto en caso de peligro inminente como en caso de peligro actual.

Correspondencia de características:

Las características del peligro se corresponden directamente con las características de la actividad. Esto significa que la actividad actual se corresponde con el peligro actual y viceversa. Del mismo modo la actividad idónea se corresponde con el peligro idóneo y viceversa. La penetración en el núcleo del tipo en las indicadas circunstancias pone inmediatamente en peligro el bien jurídicamente protegido por el sólo hecho de penetrar; fuera de esas circunstancias el movimiento corporal realizado no produce dicho peligro debido al empleo de un medio inidóneo, al uso inadecuado de un medio adecuado o a la inexistencia del bien que se quiere lesionar. En estas tres últimas situaciones sólo habría una “apariencia“ de actividad actual e idónea y de peligro actual e idóneo, pero no una situación “real“ de actividad actual e idónea y de peligro actual e idóneo.

Excluidas dichas tres últimas situaciones la referida penetración genera el aludido peligro. ¿O es que acaso puede darse el caso de que la conducta del agente penetre en el núcleo del tipo legal en cuestión en esas circunstancias (uso adecuado del medio adecuado, uso de un medio idóneo, existencia del bien jurídico y actividad actual), y no ponga en peligro el bien jurídicamente protegido de que se trate? ¿Es posible esta situación? No, la penetración en el núcleo del tipo en las susodichas circunstancias lleva ínsitamente la puesta en peligro del bien jurídico protegido a través de dicho tipo.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico-penal para que realmente haya comienzo de ejecución es menester que el acto que se realice sea idóneo para poner en peligro idóneo el bien jurídico en cuestión, ya que aunque la tentativa, como dice Ferri, es un delito imperfecto, no deja de ser delito, es decir, es delito; y si el medio que emplea el agente es inidóneo (y consecuencialmente la actividad también), lo que habría sería una tentativa imposible, es decir, un delito imposible -la tentativa imposible es una modalidad muy particular del delito imposible- (aunque para Ferri la tentativa imposible es tentativa como quiera y, como tal, punible debido a la personalidad peligrosa del agente que refleja dicha actividad).

La teoría material está conectada íntimamente con la idoneidad de los actos. Ambas teorías, la formal y la material, se complementan: si a la luz del tipo hay la apariencia del comienzo de ejecución sólo falta saber si el bien jurídico peligra por ese comienzo de ejecución formal y esto sólo se determina si dicha acción del agente es idónea. La exigencia de la idoneidad de la actividad conduce a la exigencia de la idoneidad del peligro y viceversa. La indisolubilidad de ambas teorías es tal que una aislada de la otra puede conducir a excesos, pues hay actos preparatorios que son tan próximos al comienzo de ejecución que dan “la impresión“ de que ponen en peligro un bien jurídico particular o específico sin que ni siquiera realmente haya principiado la ejecución del acto prohibido que es el que en realidad sí pone en peligro dicho bien jurídico.

El peligro en los delitos de resultado:

Cuando se trata de infracciones de resultado no es menester que se haya provocado lesión del bien jurídico, sino la puesta en peligro de este, pues si hay una lesión efectiva (esto es, si se produce la lesión), ya no estaríamos en presencia de la tentativa, sino en presencia de otra figura jurídica: la del delito ya configurado y no de su tentativa. Analicemos algunos casos y situaciones. En la tentativa de herida, en los casos en que limitativamente nuestro Código Penal prevé tal cosa, el agente lo que busca es lesionar el bien jurídico “integridad física“: para que se configure dicha tentativa es necesario que la actividad del agente ponga en peligro idóneo la integridad física del sujeto pasivo. Si se produce la herida de la víctima ya está configurado entonces el instituto de la herida intencional.

En la tentativa de homicidio el agente persigue lesionar, destruir el bien jurídico vida humana ajena: para que se configure esa tentativa es menester que la actividad de aquél ponga en peligro idóneo la vida del sujeto pasivo. Si se lesiona ese bien jurídico se configura, pues, el homicidio. Ahora bien, ¿qué realmente hay si el agente quiere matar a la víctima y en su intento de matarlo hiere a ésta, pero élla no muere? El legislador dominicano ha convertido en figura jurídica la herida causada a otro hombre o persona, de modo que si la muerte no se produce y la actividad del agente ha terminado en la causación de esa herida, entonces no hay ni homicidio ni tentativa del mismo, por lo que por más “animus necandi“ que exista en el autor esa acción suya se va a quedar estancada dentro del cajón de la figura jurídica de la herida intencional (Art. 309, párrafos I y II; y Art. 311 del Código Penal; y cuya determinación específica dentro de los mismos va a depender de la magnitud de la herida), sin que pueda ni deba considerarse jamás que pueda haber comenzado a pasar al cajón contiguo del homicidio.

Así lo ha admitido nuestra Suprema Corte de Justicia, actuando en función de Corte de Casación, al sentar por decisión del 4 de Marzo de 1927 que: “…;…si se admitiere que las heridas inferidas voluntariamente constituyen por sí solas el principio de ejecución requerido por el artículo 2 del Código Penal para que haya tentativa de crimen no habría crimen ni delito de heridas voluntarias, sino tentativa de homicidio en todos los casos en los cuales se infieren heridas voluntariamente“ (BJ No. 200, pág. 4) Pero entre el primer ataque que provocó la herida y el inicio de otro que provoca la puesta en peligro de la vida ajena sí existe el comienzo de ejecución del crimen de homicidio. Ahí lo que hay es: un primer ataque que en cuanto acto está terminado (infracción de herida), es decir, su ejecución está finalizada; comenzar a apretar de nuevo el gatillo para disparar sí es un comienzo de ejecución que en esas circunstancias sí podría ser retenido como tentativa de homicidio.

La Corte de Casación dominicana implícitamente admite esto cuando en la misma sentencia citada falla: “…; que si esas circunstancias (los elementos constitutivos de la tentativa.GC), están sujetas a la apreciación de los jueces, según el mismo artículo, no se sigue de ello que la Corte de Casación no pueda examinar si la apreciación de los jueces del fondo corresponde a los hechos y circunstancias tenidos por ellos mismos como constantes; que en el caso de la especie, no aparece en las enunciaciones de la sentencia impugnada el hecho y la circunstancia que impidió al acusado la consumación del homicidio;…, ni su suposición de que el acusado suspendió su ataque por considerarlo inútil, puede suplir la falta de los elementos constitutivos de la tentativa: el principio de ejecución o que el culpable hubiere hecho cuanto estaba de su parte para consumar el crimen y no lograse su propósito por causas independientes de su voluntad;…“ (BJ No. 200, pág. 4) Pero, ¿también puede haber el comienzo de ejecución del homicidio si el acometimiento o ataque del autor causase una herida grave capaz normalmente de provocar la muerte? La Suprema Corte de Justicia, en su función de Corte de Casación, niega esa posibilidad y ello se desprende de la forma en que se expresa en otro párrafo de la decisión que nos ocupa; en efecto, en él dice la citada Corte: “…; que ni la apreciación de los jueces del fondo de que las heridas que recibió la víctima tenían gravedad suficiente para haber causado su muerte en caso de que las hubiera recibido en otra región del cuerpo,…pueden suplir la falta de los elementos constitutivos de la tentativa;…“ (BJ No. 200, pág. 4)

Correspondencia de los desdoblamientos:

Del mismo modo que la actividad idónea real se corresponde con el peligro idóneo real, entre la actividad idónea aparente y el peligro idóneo aparente también se entabla una relación de correspondencia directa. El peligro actual aparente se infiere de que el acto que comienza a realizar el agente en esas condiciones y circunstancias formales normalmente es capaz, si se termina, de provocar el desenlace prohibido y querido y buscado por el agente.

Si por una de las causas expresadas una tentativa de asesinato no se configura (atipicidad), subsiste, sin embargo, por el movimiento corporal realizado, una apariencia de dicha tentativa, y aquél que fundadamente cree que peligra su vida se defiende no es entonces punible, pues él creyó fundadamente que su vida corría peligro. Hay aquí error de hecho invencible (legítima defensa putativa). La simulación del comienzo de ejecución de una infracción se conecta también con la apariencia, pero es tema que corresponde tratarlo cuando posteriormente analicemos con detenimiento la intención en la tentativa.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

