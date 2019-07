El comienzo de ejecución de la tentativa (I de IV)

A pesar de la diferencia de redacción entre el Art. 2 del Código Penal de Francia y el Art. 2 del Código Penal de la República Dominicana, ambos coinciden en cuanto a la exigencia, para la tentativa, de un comienzo de ejecución. El texto francés dice, refiriéndose a la tentativa: “…,…cuando ha sido manifestada por un comienzo de ejecución;…”; y el dominicano: “…cuando se manifieste con un principio de ejecución,…” Pero, ¿cuándo material y objetivamente se produce el comienzo de ejecución? En el Maestro francés de Derecho Penal René Garraud pueden distinguirse varios Garraud cuando trata el comienzo de ejecución, esto es, Garraud adopta varias posiciones de enfoque sobre el comienzo de ejecución de tal suerte que hay un Garraud adversario de la teoría carrariana de “l’univocitá”; hay un Garraud refinador o partidario refinado de “l’univocitá”; un Garraud partidario de “l’univocitá”; un Garraud creador de una teoría propia sobre el comienzo de ejecución; y un Garraud que se aproxima considerablemente a la teoría correcta. Analicemos cada una de estas cinco posiciones doctrinales increiblemente adoptadas por el Maestro francés en una misma edición (la tercera), de su “Traité Theorique et Pratique du Droit Penal Francais”.

El Garraud adversario de l`univocitá:

La tesis de “l’univocitá” fue creada por el Maestro Francesco Carrara, de Italia. Según ella los “actos de ejecución solos serían unívocos por oposición a los actos de preparación que serían equívocos.” (Garraud, René: Traité Theorique et Pratique du Droit Penal Francais, tome premiere, p. 494, note 12, troisieme edition, 1913). Esto es, que los actos de ejecución son inequívocos, en tanto que, por el contrario, los actos preparatorios si son equívocos. Garraud manifiesta su juicio de valor sobre esta teoría, reprobándola, de la siguiente manera: “La idea que los criminalistas italianos expresan por el término, intraducible en nuestra lengua, de “l’univocitá” de los actos de ejecución es un concepto muy relativo, pues, según las circunstancias, tales actos: el escalamiento, la fractura, serán ora actos de ejecución, ora actos preparatorios.” (Garraud, R.: Ob. cit., p. 494) La expresión “muy relativo” de que es contentivo el párrafo citado no dejar lugar a dudas del desacuerdo de Garraud con la tesis del Maestro italiano. Pero el mismo Carrara, bastantes años después de su teoría haberse enseñoreado del campo doctrinal logrando cimera predominancia, se retractó de su creación teórica admitiendo que la misma era errónea.

El Garraud partidario refinado de l`univocitá:

El siguiente párrafo que escribe Garraud nos lo presenta, sin embargo, como un partidario refinado de “l’univocitá”: “Pero no se puede pensar en atender únicamente a la naturaleza del acto considerado en sí mismo, sin vincular extrínsecamente este acto a las circunstancias y al objeto que perseguía el agente. Hay, en efecto, dos categorías de actos de ejecución: aquellos que consisten en el hecho mismo del delito, y aquellos que consisten en hechos vecinos del delito, que son el comienzo de ejecución. Los primeros sólos no dejan ninguna duda sobre la intención del agente; ellos son unívocos (según la expresión de Carrara); los segundos tienen un carácter menos determinado, ellos son equívocos, y deben ser aproximados a esta intención, cuya búsqueda previa se impone al juez.” (Garraud, R.: Ob. cit., pp.489-90) Tanto es así, que Garraud hace acopio y uso, como se ve, de la terminología carrariana.

Garraud partidario de l`univocitá:

De la citada y evidente simulación refinada pasa Garraud a presentarse como abierto partidario de la esencia de la doctrina del célebre Maestro italiano. En efecto, el siguiente desglose de explicitación que hace Garraud no deja lugar a dudas: “La tentativa nace con el comienzo de ejecución. Es en este momento solamente que se revela, de una manera no equívoca, al mismo tiempo que la intención del agente, la irrevocabilidad y la persistencia de esta intención…Los actos preparatorios tienen todos primeramente un carácter equívoco; ellos no se vinculan a una infracción determinada. Son actos que tienen doble sentido, doble portada. Sin duda, la compra, sea de un arma, sea de una substancia venenosa, puede constituir la preparación de un asesinato o de un envenenamiento; pero este acto puede ser igualmente indiferente, si el comprador solamente ha tenido en vista un uso ilícito del objeto cuya posesión se ha procurado. La voluntad de cometer el delito no es, en estos casos, de ningún modo manifestada por el hecho considerado en sí mismo, y esta incertidumbre sobre la relación entre la infracción y los actos que sirvieron para prepararla es, ciertamente, uno de los motivos que ha puesto la ley al dejar los actos preparatorios impunes.” (Garraud, R.: Ob. cit., pp. 484-5) El Maestro español Luis Jiménez de Asúa, que captó también las contradicciones doctrinales de Garraud (aunque únicamente las reduce a dos), se refiere a él diciendo “que para él (Garraud. G.C.),… la univocidad carrariana es la que le sirve para caracterizar los actos de ejecución y distinguirlos de los preparatorios.” (Jiménez de Asúa, Luis: Tratado de Derecho Penal, T. VII, pp. 531-2, segunda edición)

Teoría propia de Garraud:

Pero Garraud no sólo se mostró partidario de la tesis de Carrara, sino que también llegó a elaborar una tesis propia. Esa teoría garraudiana puede denominarse “de la relación directa e inmediata”. Comenta el también Maestro francés Emile Garcon que: “En su primera edición M. Garraud proponía el criterio siguiente: “Los actos que constituyen un comienzo de ejecución son aquellos que tienden directa e inmediatamente a la realización del crimen tal como la ley lo ha definido, mientras que por el contrario los actos preparatorios no tienen una relación necesaria ni aún directa con un delito determinado”. Pero esta fórmula desapareció en la segunda, en la cual M. Garraud, retomando la cuestión, la analiza con mucho cuidado.” (Garcon, Emile: Code Pénal Annoté, p. 20) No es cierto, sin embargo, este comentario de Garcon: Garraud no modificó nunca el contenido, la esencia del primer párrafo de esa cita; y en lo que al segundo párrafo de la misma respecta sí hubo un cambio, el cual consistió en sustraerlo, en borrarlo, pero ese cambio o, más bien, esa sustracción o borradura fue aparente, pues en otro párrafo sobre el mismo tema y el cual analizaremos más adelante, Garraud recae sobre su idea original, según la cual “los actos preparatorios no tienen una relación necesaria ni aún directa con un delito determinado”. Según Garraud: “Se está de acuerdo en reconocer que siendo los actos preparatorios los que se encaminan hacia el delito, se pueden distinguir tres clases: los actos preparatorios; los actos que tienden a la ejecución del crimen; los actos de ejecución del hecho material que está incriminado… En una palabra, lo que el artículo 2 incrimina, es el comienzo del crimen: la ley quiere que el agente haya ya comenzado no el crimen mismo, es decir, el acto incriminado, sino la ejecución del crimen, es decir, la serie de actos en vinculación inmediata y directa con el objeto criminal a realizar.” (Garraud, R.: Ob. cit., p. 487) Más adelante, Garraud agrega: “Lo que es necesario y suficiente, es que el acto incriminado como comienzo de ejecución de tal crimen tienda directamente e inmediatamente a su perpetración y que se pueda considerar el agente como estando en acción del crimen que él quiere realizar.” (Garraud, R.: Ob. cit., p. 494) Como supraindicáramos, esta teoría de Garraud puede ser llamada “teoría de la relación directa e inmediata”.

Crítica de la teoría de la relación directa e inmediata:

Ya el argentino Julio Herrera, tratando de demostrar que lo inequívoco no es un criterio correcto para precisar cuando hay comienzo de ejecución, había llegado a la conclusión de que “el hecho de estar en relación directa con el delito no lo hace ejecutivo”. (Herrera, Julio: La Reforma Penal, p. 505) Para el también argentino Rodolfo Rivarola “la “relación directa” no es más que la univocidad…” (Rivarola, Rodolfo: Exposición y crítica del Código Penal de la República Argentina, tomo I, núms. 49, 50 y 52, p. 274) Es decir, para Rivarola el criterio de “la relación directa” no representa criterio alguno de avance respecto de “l’univocitá”, porque aquella es esta y viceversa.

Cuando decimos que el criterio de la relación directa es equivocado a lo que hacemos alusión es a que es impreciso ya que no sirve para indicar tajantemente la frontera entre los actos de ejecución y los actos preparatorios, pues tanto guardan relación directa con el crimen los unos como los otros, naturalmente unos más que otros y cada uno en función de diversas perspectivas (una cronológica, una en retrospectiva, una de creencia por visualización, etcétera) que pueden resultar engañosas en lo que a los actos preparatorios se refiere. Tratemos ahora el criterio de la inmediatividad o de la relación inmediata que coyunda Garraud al ya tratado de la relación directa.

El Maestro Emile Garcon es partidario de que la distinción del acto preparatorio y del comienzo de ejecución “se vincula a la distinción de los actos que tiendan mediatamente e indirectamente al crimen y de los actos que tienden inmediatamente y directamente. La doctrina (sigue diciendo. G.C.) no puede, creemos nosotros, proporcionar ningún criterio más preciso.” (Ob. cit., tome premier, p. 20) Este criterio, que según Garcon es el más preciso que ha podido aportar la Doctrina, es, sin embargo, erróneo, pues hay actos que guardan una relación mediata con el crimen y, no obstante, constituyen el comienzo de ejecución; y, también, hay actos que guardan una relación inmediata con el crimen, empero no constituyen el comienzo de ejecución.

Verbigracia de la primera situación: el agente coloca la sustancia venenosa en la comida servida en el plato de la víctima, la cual salió unos veinte minutos antes y comerá esa comida en la noche, tras su retorno a casa. Hay en este ejemplo la tentativa de envenenamiento. Obsérvese, no obstante, la relación de mediatividad: hay un amplio espacio de tiempo entre el mediodía y la noche; entre el momento en que la comida es puesta a su disposición en la mesa y el momento en que ciertamente se sienta en la mesa. Otro ejemplo de esta primera situación: el agente coloca la bomba para que explote dentro de tres días al pasar el primer vehículo por ese lugar de la carretera que para esa fecha será inaugurada.

Aquí también hay comienzo de ejecución. Verbigracia de la segunda situación: el agente blande el puñal homicida escasísimos segundos o fracciones de segundos antes de acometer contra la víctima, este acto guarda una relación inmediata con el crimen, pero no constituye un acto de ejecución, sino un acto preparatorio. Así, pues, este criterio, que es cronológico, no es el más preciso (no por ser cronológico), como plantea Garcon. De modo que es evidente que esos criterios de Garraud no constituyen una fórmula general y precisa para determinar cuándo se produce o tiene lugar el comienzo de la ejecución.

Por desgracia, sin embargo, la Corte de Casación francesa parece estar orientada por ellos y es así como vemos que fundamentos tan errados norman sus decisiones: en un fallo suyo de fecha 3 de Enero de 1913 se lee lo siguiente: “…los delincuentes habían entrado en el período de ejecución del crimen”, puesto que habían llegado ante la puerta de un banco dispuesto a lanzarse al interior para asaltar y despojar a un muchacho encargado de guardar el dinero (garcon de recette), en el momento en que descendía la escalera del establecimiento; fue, entonces, mientras acechaban a su víctima, cuando la policía les sorprendió”.

(Sirey, I, 281) Posteriormente, el 5 de Julio de 1951, la Corte de Casación del país de origen de nuestra legislación dicta otra decisión análoga: unos individuos “habían hecho el proyecto de apoderarse de una caja fuerte colocada en la oficina de una empresa. Provistos previamente de instrumentos para fracturas, fueron de noche junto al inmueble en un camión destinado a asegurar la sustracción de la caja.

Se aproximaron a la puerta de entrada, examinaron desde allí lo que ocurría en el interior y llegaron hasta a tocar los barrotes de una ventana para probar su solidez. Pero al comprobar la inesperada presencia de obreros y de gentes que pasaban, se fueron sin llevar más adelante la realización de su designio.” (Bull. Crim., p. 198) La lectura de estas dos decisiones confirma lo erróneo de aceptar el criterio de la relación directa e inmediata. En ambos casos lo que había era un peligro inminente, el cual tampoco es criterio acertado para la determinación de cuando hay el comienzo de ejecución, como veremos más adelante. Descartado entonces el criterio cronológico de la inmediatividad y, más aún, su conjunción con el de la relación directa, ¿a qué criterio debemos adscribirnos? ¿Cuál es el correcto? Más adelante lo veremos.

Leoncio Ramos se adscribe a la teoría de Garraud sobre la relación inmediata y directa:

El Profesor Leoncio Ramos, tras referirse a la teoría seguida por Jiménez de Asúa la descarta ex – abrupto, inopinadamente, y proclama su preferencia por la tesis de Garraud diciendo: “…, nos parece más acertado decir, como lo hace Garraud,…” (Ob. cit., p. 187) En efecto, el Profesor Ramos, evidentemente poco conocedor de la teoría formal de la tentativa, en un comentario no acertado la califica de “un tanto restrictiva, y puede dejar fuera muchos otros casos que quedarían impunes.” (Ob. cit., p. 187) Tras citar a Garraud, Ramos resalta que según éste “lo que es necesario y suficiente es, que el acto tienda directa o inmediatamente a la realización del crimen”. (Ob. cit., p. 188) Por su parte, el fenecido catedrático de la Universidad de Santo Domingo (hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD), llega a la siguiente y también errada conclusión: “Dicho todo lo anterior, podemos definir los actos de ejecución diciendo: Son actos de ejecución, aquellos por medio de los cuales el agente pone en acción los medios o instrumentos para la ejecución de un delito, y que tienen una relación directa e inmediata con el mismo, demostrada al comprobar la intención delictuosa.” (Ob. cit., p. 188) Este enfoque de Leoncio Ramos yerra acremente porque se centra en el uso o la utilización de los medios de que habrá de valerse el agente para la ejecución de la infracción.

Hay actos en los cuales el agente pone en acción los medios o instrumentos para la ejecución de un delito y, sin embargo, no son actos de ejecución, sino preparatorios, actos preparatorios que guardan también una relación directa e inmediata con dicha infracción. Ejemplo: el agente activo espera escondido tras unos arbustos cuchillo en mano. Sabe que la víctima se aproxima a caballo.

El agente corta algunas lianas con su afilado cuchillo y las amarra desde el arbusto en que está hasta los más próximos a su frente, para hacer caer el caballo y a quien lo cabalga y así irle encima a éste y darle muerte. En este caso el agente hizo uso de su arma poniéndola en acción no para principiar la ejecución del crimen, sino para realizar un acto preparatorio que le permitiera muy poco tiempo después principiar dicha acción criminosa.

“Poner en acción los medios o instrumentos para la ejecución de un delito” es una frase muy genérica, abarcadora también de actos preparatorios, aún con la siguiente frase que le conecta el Profesor Ramos, como ya hemos visto. Su seguidismo propio de afrancesado, por lo menos en este tema, pierde al Profesor dominicano, quien, como se ha apreciado, manifiesta a título de proclamación, la aceptación de una tesis de un ius-penalista francés que sólo en su más agudo razonamiento llega a tocar, sin desarrollarlo, el punto de partida correcto para edificar la teoría de la tentativa, pero que difumina sus esfuerzos en cinco frentes doctrinales contradictorios casi todos.

Garraud atisba o se aproxima a la teoría correcta y Leocio Ramos acoge la cuarta posición doctrinal de Garraud:

La quinta posición doctrinal de Garraud le llevó a aproximarse bastante al punto de partida correcto, y esa posición suya la resume Garraud en el siguiente párrafo: “Los hechos de ejecución son aquellos cuya serie y conjunto constituyen el cuerpo del delito. O, el cuerpo del delito no es otra cosa que el delito mismo.” (Ob. cit., p. 484) Ese párrafo que escribe Garraud en su Traité es el que le permite a Jiménez de Asúa decir: “Acaso podría citarse a R. Garraud, como otro ejemplo de aproximación verbal a la teoría del tipo. …Sin embargo, nos permitimos transcribir debidamente traducido, este párrafo, previa recordación de que el corpus delicti es el origen del tabstand, o tipicidad”. (Jiménez de Asúa, Luis: Tratado…, T. VII, págs. 531-2).

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

