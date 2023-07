El cofundador de Twitter y Musk señalan que Threads recolecta todo tipo de datos

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-El confundador de Twitter Jack Dorsey y el propietario de esa red social, Elon Musk, señalaron que Threads, la nueva plataforma de conversaciones en línea que Meta planea lanzar el próximo jueves, recolectará todo tipo de datos de los usuarios.

Con Threads (hilos), Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pretende hacer la competencia a Twitter, que ha impuesto nuevas restricciones a sus usuarios bajo el mando del multimillonario Musk, según informaron el lunes por la noche medios estadounidenses.

La nueva aplicación de Meta ya está disponible en las tiendas de aplicaciones como Play Store, en la modalidad de acceso anticipado, y se pueden consultar sus condiciones de privacidad, que llamaron la atención de los dos antiguos consejeros delegados de Twitter.

Según esa política, Threads puede recopilar datos de identidad, salud y forma física, financieros, del historial de navegación, compras, localización, contactos e «información sensible» del usuario, entre otros datos.

En total, los datos pertenecen a unas 14 categorías y «pueden ser recolectados y vinculados a tu identidad», aunque Twitter no se queda lejos, ya que toma datos de 10 categorías, si bien no incluye los de salud, financieros, compras o información sensible.

Dorsey publicó las condiciones de privacidad de Threads en su cuenta de Twitter con un mensaje irónico: «Todos tus Threads nos pertenen», a lo que Musk reaccionó con una afirmación: «Yeah» (sí).

Musk también respondió con ironía a un usuario que se hacía eco de que la idea de Meta era crear una red social «dirigida con cordura», según reportó un ejecutivo a un medio, a lo que el multimillonario comentó: «Gracias a Dios que ellos están dirigidos con tanta cordura».

Según la descripción en las tiendas de aplicaciones, Threads quiere ser el «lugar donde las comunidades se reúnen para hablar de todo, desde los temas que te importan hoy a los que serán tendencia mañana», donde conectar con creadores y conseguir seguidores con los que «compartir ideas, opiniones y creatividad».

