El COD y el Mauricio Báez rinden homenajes a Nelly Manuel Doñé

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Olímpico Dominicano (COD) despidió este martes a Nelly Manuel Doñé, uno de sus más ilustrados dirigentes, durante un acto de cuerpo presente celebrado en el salón de eventos, Ulises García Saleta “Wiche”.

Durante la actividad Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, definió a Doñé como la estructura del deporte dominicano, un dirigente capaz, honrado, integro, de gran carácter, ideólogo y sobretodo un amigo inolvidable. Doñé fue por muchos años la mano derecha y hombre de confianza de Mejía Oviedo, en la conducción de este organismo.

“Las palabras no son de tristeza más bien son de agradecimiento y fortaleza para la familia Doñé. Para mí siempre será una honra poder hablar de este gran ser humano que le entregó la vida al movimiento deportivo. El deporte dominicano le debe mucho a este hombre, Nelly fue la estructura del deporte, donde se formulaban las ideas de los grandes proyectos que hoy en día son del uso de nuestros atletas. Nos sorprendió la muerte, pero la distinción no”, culminó añadiendo el presidente del COD.

En la actividad se dieron cita para despedir a uno de los fundadores del Club Mauricio Báez, grandes dirigentes deportivos que formaron parte de la vida del difunto. Los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano dijeron presente en el salón de asambleas, junto a Leo Corporan, Felipe “Jay” Payano, antiguo Ministro de Deportes, José Joaquin Puello Herrera, anterior Presidente del COD, Luis Chequer Ortiz, atletas, delegados, miembros de la prensa dominicana y empleados del Comité Olímpico Dominicano.

En la despedida se mencionaron algunas anécdotas que estuvieron a cargo del Dr, José Joaquin Puello y el miembro del Comité Ejecutivo Nelson Ramírez, quienes también describieron lo que significó Doñé para ellos.

“Esto no es un adiós, es un hasta luego. De Nelly siempre recordaré cosas buenas, un hombre pulcro, honesto y trabajador. Nunca enfrentó mis ideas, cuando no estaba de acuerdo con mis cosas mejor me enviaba cartas haciéndome peticiones de lo que él entendía que debía de hacerse y déjeme decirles que en la mayoría de las ocasiones Nelly tenía la razón”, expresó Puello.

Luego del acto en el COD los restos de Doñé fueron trasladados en procesión al club Mauricio Báez, entidad de la que fue fundador y dirigente, donde fue celebrada una ceremonia religiosa la que asistió el expresidente Leonel Fernández.

La actividad dio inicio a las 2:00 de la tarde, a la misma asistieron los diferentes dirigentes clubistas, parte de la comunidad Villa Juanense, Boyón Domínguez, presidente del club Mauricio Báez, Gerardo Suero, jugador del conjunto, Fernando Teruel, presidente de la ABADINA, Danilo Díaz Vizcaíno, Ministro de Deportes y los dirigentes deportivos ya mencionados.

Las palabras principales estuvieron a cargo del Ministro de Deportes y Recreación, Danilo Díaz y el Presidente del Comité Olímpico Dominicano, quienes reiteraron el dolor por la pérdida y el afecto que le tenían a su gran amigo.

“En nombre del gobierno de la República Dominicana les damos nuestras condolencias a la familia de nuestro gran hermano Nelly Doñé, así también a la familia del club Mauricio Báez. Este señor nació para servir al deporte, se nos fue un dominicano que tomó la responsabilidad de entregarse al país”, comentó el Ministro Díaz.

“Doñé no era solo del Mauricio Báez, sino de todo el movimiento deportivo dominicano. El deporte está de luto, hemos perdido un gran hombre que ha inspirado que muchos dominicanos luchen por su país y por su barriada”, culminó diciendo.

La ceremonia terminó con las palabras de agradecimiento de la familia del finado a la dirigencia deportiva por el apoyo brindado en estos días de precariedad para ellos.

Los restos de Nelly Manuel Doñé Maleno fueron llevados al cementerio Cristo Redentor donde se llevó a cabo el sepelio.

