El COD hará tertulia con candidatos presidenciales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luisín Mejía Oviedo, informó este viernes que esa institución ha hecho solicitud a los candidatos presidenciales para que presenten sus propuestas para el área deportiva.

Entrevistado vía telefónica para El Nuevo Diario, Luisín indicó que aún no hay fecha, ya que espera el “ok” de los aspirantes a la presidencia.

“Ya se le ha hecho entrega formar a los candidatos la solicitud (invitación), para que ellos lleven sus propuestas al ejecutivo del COD, tal cual se ha hecho antes”, explicó.

“Cada vez que hay elecciones, los aspirante visitan nuestro local y nosotros entregamos nuestro plan, luego ellos dan sus planes para el deporte”, insistió. “Hasta ahora no tenemos fecha, pero tenemos eso en agenda, esperando sus respuestas”, sostiene.

Los tres principales aspirantes a la presidencia Gonzalo Castillo, Luís Abinader y Leonel Fernández hasta el momento no han llevado plan de Gobierno deportivo a la prensa. Sin embargo, el candidato del Partido Revolucionario Moderno se reunió hace dos años con atletas, dirigentes, viejas glorias e inmortales, donde habló de la problemática que afecta el deporte en sentido general.

Las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana y en las circunscripciones del exterior a celebrarse el domingo 17 de mayo de 2020, fueron movidas para el domingo 5 de julio, por la pandemia del coronavirus.

SOBRE RENUNCIA CANDIDATURA SEDE JUEGOS CENTROAMERICANOS

El también presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) no opinó sobre una posible renuncia de la candidatura de los Juegos Centroamericanos del 2026 por parte del gobierno de Guanajuato de León.

En un vídeo difundido por el gobierno, Isaac Piña Valdivia, director de la Comisión Estatal del Deporte de Guanajuato, anunció la decisión y narró cómo el gobierno federal se mantuvo indiferente a la candidatura, lo que obligó a la renuncia del proyecto.

Así las cosas, Santo Domingo tiene el carril derecho para obtener dicha sede, que será anunciada por la Odecabe el 30 de octubre.

“Sí, leí la noticia de un portal mexicano (https://www.am.com.mx/), pero no es algo oficial. Hasta que ellos (El gobierno de Guanajuato de León) no envían una carta oficial a la Odecabe no puedo dar declaraciones”, explicó Luisín.

Indiferentes

Según el portal mencionado anteriormente, Valdivia señaló que varias veces trató de pactar una entrevista del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, para pedir el respaldo federal a la candidatura.

Desde noviembre, cuando León presentó la candidatura, hasta este mayo, Guevara no dio respuesta a la petición.

Además, siempre según la declaración de Isaac Piña, en meses recientes pidieron el respaldo en un correo oficial del gobernador hacia el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Incluso Piña Valdivia entregó en físico la petición en las oficinas de la Presidencia de la República, pero no hubo respuesta.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH@GMAIL.COM

