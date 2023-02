El COD debe ser independiente

El Comité Olímpico Dominicano, que siempre ha estado al margen de la política del país debe seguir siendo un órgano independiente, que lucha por los intereses de las Federaciones Deportivas Nacionales y los atletas. El COD debe ir de la mano con el Ministerio de Deportes, pero no un aliado, pues cada institución tiene su política y eso debe ser muy claro.

El COD recibe fondos del Estado vía Miderec y organiza todo lo que tiene que ver con las delegaciones que van a los eventos que pertenecen al ciclo olímpico; Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos; ahora también se han unido los Juegos Bolivarianos, Panamericanos Junior, entre otros. Por su parte, Miderec les brinda los recursos a las 37 federaciones, además de dar soporte con los viajes de los atletas, entre otros.

He oído tantas historias con la llegada del nuevo comité ejecutivo del COD, de hecho, muchas personas dicen “ahora tenemos todo, Miderec y el COD”, y eso no se ve bien, porque cada institución tiene su norte.

El COD debe ser el guardián de toda la política del movimiento olímpico. Debe luchar por su descentralización y no permitir que desde Miderec le bajen líneas.

Ojalá que, con la llegada de este nuevo comité ejecutivo, que sé hay hombres honestos y que han luchado por la independencia del COD, no traten de opacar todo lo que han hecho hombres como Wiche García Saleta, Roque Napoleón Muñez (Polón), José Joaquín Puello Herrera y hasta Luisín Mejía.

¿Hay problemas en el COD?

Por supuesto que sí, todo el mundo sabe que Luis Chanlatte es un hombre de la entera confianza del ministro de Deporte, igual que Gary Bautista, quien públicamente dijo que en los comicios de diciembre fue apoyado por el funcionario de mayor rango de Deportes.

Hay muchas historias, que desde fuera las escucho y callo. Que no hay dinero, que la administración pasada no dejó nada y muchos problemas. Que van a barrer…lo que debe hacer el nuevo ejecutivo es trabajar en la política del movimiento deportivo, en no dividir el movimiento y no jugar con una institución que data desde el 1962.

Ojo, traten de nombrar un nuevo vocero, porque la institución se siente acéfala, nadie habla, nadie dice nada.

Esperemos la rueda de prensa de este marte que ahí se dirá todo. Llevaré mi grabadora y tomaré apuntes.

