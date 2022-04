El club 30-30, ¿posible para Vladimir Guerrero Jr. ?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DUNEDIN, Florida — Cuando Vladimir Guerrero Jr. dobló por la tercera base rumbo al plato en la parte baja de la primera entrada en la victoria de los Azulejos el domingo por 7-5 sobre los Yankees, el dominicano lució como una locomotora a tal velocidad, que ni la señal de alto pudo detenerlo.

El coach de la antesala, el puertorriqueño Luis Rivera, lo intentó, pero Guerrero venía corriendo con la cabeza agachada y su casco bailoteándole sobre su cabeza. Guerrero no había corrido de primera a tercera en mucho tiempo y en esta jugada, en la que Bo Bichette logró dar un salto rápido desde la intermedia y forzó un mal tiro del lanzador dominicano Luis Gil, Guerrero finalmente tuvo la oportunidad de soltarse en las bases.

Existen tres factores que hay que tomar en cuenta aquí. Guerrero es un hombre de gran tamaño, juega la primera base y conecta cuadrangulares. Esa combinación raramente va de la mano con la velocidad, y Guerrero no se va a convertir en una amenaza en las bases de la noche a la mañana. Pero hay más en el tanque de lo que la gente piensa.

“Ése es un aspecto de Vladimir Guerrero Jr.: Podría convertirse en un jugador 30-30 [30 HR, 30 estafas] si se lo propusiera”, dijo el piloto de los Azulejos, el puertorriqueño Charlie Montoyo. “Debido a su gran tamaño, la gente cree que no es veloz. No queremos [que intente] ser un jugador 30-30, ¿pero 30-10 o 40-10? No nos vendría mal. El muchacho podría lograrlo. Es un jugador bien talentoso”.

Eso de 30-30 podría pertenecerle a Bo Bichette, después de éste haber disparado 29 jonrones y robado 25 bases el año pasado, pero la condición física y agilidad por debajo del radar de Guerrero siempre han sido impresionantes. Incluso cuando tenía unos kilos de más en el 2019 y el 2020, el dominicano exhibió su rapidez de pies y manos suaves. Ahora que ha bajado de peso y luce más esvelto, estamos siendo testigos con más frecuencia de su habilidad de tomarse esa base extra. Es verdad, Guerrero debió haber sido puesto out con facilidad en el plato el domingo, pero todavía restan algunos días hasta que los resultados importen.

“Me siento mucho mejor. Me siento más rápido”, aseguró Guerrero. “Puedo correr las bases mucho mejor que el año pasado. Me siento muy, muy bien ahora mismo”.

Guerrero luce cada vez mejor físicamente, habiendo mejorado en ese sentido en comparación incluso con la temporada pasada, cuando conectó 48 vuelacercas y finalizó de segundo en la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Americana detrás de Shohei Ohtani.

Sin embargo, esto no se trata del todo acerca de elevar el techo de su poder o condición física. Guerrero siempre ha tenido manos bien rápidas desde su tiempo como adolescente, pero mientras el cuerpo va cambiando, el swing de un jugador evolucionará naturalmente a la par de éste.

“Cuando pierdes peso como yo lo hice, tienes que hacer ajustes”, explicó Guerrero. “Puedes ser más rápido o tus manos pueden ser más rápidas, entonces tu timing podría ser más rápido. Todo tiene que ver con los ajustes, especialmente cuando perdí peso. En el Spring Training, éste es el mejor momento para hacerlos”.

Montoyo ha jugado recientemente con la idea de colocar a Guerrero de segundo en el lineup, un lugar por encima del que pasó la mayor parte del 2021. A Guerrero no le importa en qué lugar batee, pero el ascenso en la alineación le daría unos cuantos turnos más al bate en el verano y lo colocaría justo detrás de George Springer, quien se ha convertido en un recurso valioso para este núcleo de jugadores jóvenes.

Springer pegó su segundo jonrón de la primavera en el sexto inning el domingo, un cohetazo de 420 pies por todo el bosque central.

“Cada día aprendo más”, afirmó Guerrero. “Es la clase de persona y la clase de compañero que siempre está tratando de ayudarte y es algo que tienes que agradecer. La relación ha venido creciendo cada día y el respeto que le tengo es grande. Está aquí para ayudarnos con sus consejos. Es grandioso. Es increíble contar con George en nuestro equipo”.

Con las expectativas por las nubes para el equipo y para Guerrero, no hay lugar para esconderse para el toletero de 23 años de edad. No esperen que ignore muchas señales de alto en la temporada regular, pero eso debe de ser más fácil cuando doble por la tercera base a un trote lento.

