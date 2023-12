El clásico infantil, «Papolino, ¿Dónde está Santa Claus?” contará con estrellas de la danza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional será el escenario donde se presentará del clásico infantil dominicano más esperado de la Navidad, Papolino, ¿Dónde está Santa Claus?, los días 8, 9 y 10 de diciembre, con una super producción que contará con la participación estelar de las bailarinas Ana Karina Cuello, Alina Abreu, Isadora Bruno, Giselle Cuello, Fabiola Espinola y Laura Ramírez

“Es un honor tener a este grupo de bailarinas que por años lo dieron todo en las obras musicales de La Pinky, ahora en una participación especial. Tres de ellas fueron coreógrafas de sus espectáculos en diferentes épocas, como Alina Abreu, Isadora Bruno y la misma Ana Karina Cuello. Será una super producción también por el maravilloso equipo, los actores, bailarines, los niños, la música, coreografía, dirección”, expresó emocionada Catherine Peña Sanlley, productora general de Papolino, ¿Dónde está Santa Claus?

Señaló que la idea de juntarlas fue del también productor que Papolino, Fidel López, cuando en una reunión con la coreógrafa Ana Karina Cuello, entró su hermana Gisselle Cuello, y ambas emocionadas recordando la época, dijeron casi en broma que querían bailar, pues a Fidel le surgió la idea de contactarlas a todas, y sin dudarlo aceptaron”.

De igual manera, Catherine Peña Sanlley resaltó que la puesta en escena de este espectáculo es para ella una montaña de emociones, porque su madre, la destacada artista, Nuryn Sanlley tenía en proyecto Papolino, ¿Dónde está Santa Claus? para 2011, pero no pudo realizarlo… “El yo volver a los escenarios luego de tantos años, y hacerlo acompañada de la familia, mi hijo, mis sobrinos y mi hermana, rebosa mi corazón. Contar con la participación en escena de artistas que crecieron con ella y con quien también compartí escenario. Estamos reviviendo lindos momentos, recordando anécdotas, disfrutando, riendo y llorando juntos”.

Expresó que Papolino, donde está Santa Claus fue un sueño que su madre no pudo cumplir, ya que estaba preparando celebrar los 25 años de este clásico para diciembre de 2011, pero su enfermedad no se lo permitió. Tenía escrito su guion modernizado a la época y había hasta avanzado unos ensayos. “Luego de varios intentos, hoy podemos rendirle homenaje haciendo “Papolino, ¿dónde está Santa Claus?» tomando su guión y adaptándolo a lo que verán este 8, 9 y 10 de diciembre”.

Reiteró que en esta ocasión en el espectáculo participarán dos generaciones de la inolvidable Nuryn Sanlley, algo que le colma de alegría porque van a estar sus dos hijas, con los personajes de PinkyGenie y Katica, así como también sus tres nietos, quienes van a debutar en este hermoso homenaje. “Agatha, Luis Felipe y Samuel, los tres han demostrado ser super talentosos y nos sentimos super orgullosos del trabajo que han logrado con sus personajes. ¡Estoy segura de que al público les encantarán”!

Al continuar con el legado de su madre es para Catherine Peña Sanlley un gran orgullo y una enorme satisfacción. “Con esto revivimos los recuerdos de los adultos que disfrutaron de La Pinky en su infancia, y que sus hijos, los niños de la generación de hoy, la conozcan, es lo que queremos dejar con Papolino, de esta forma mantenemos su legado”.

Dice que, una de las cosas que ha tratado siempre es de mantener el nombre de su madre vivo de alguna manera, la cual siempre está presente con fotos, biografía y detalles que la gente no conoce. “Siempre la gente habla de ella y la recuerda con tanto cariño, eso me llena de mucho orgullo, por eso me inspiré en sacarle su cuenta de instagram @lapinkybolitasrojas para que la gente la recuerde y reviva esa época, con videos, fotos e informaciones, cuenta que mantenemos para Papolino”.

Finalmente, Catherine siente que sueña despierta porque este espectáculo ya es una realidad. “Luego de varios intentos desde el 2014 Dios quiso que este fuera el momento, es una deuda pendiente, es cumplir un deseo, es complacer al público que tanto la quiso. Han sido noches sin dormir, pensando en los detalles, para que todo sea como ella lo hubiese hecho o querido y tratando de respetar lo que dejó escrito. Cuento los días para que todos puedan disfrutar de esta hermosa puesta en escena, en la que sus corazones se desbordarán de emoción, reirán, cantarán, llorarán y se llevarán a sus hogares un hermoso recuerdo junto a sus hijos”.

El musical regresa con una producción general de Catherine Peña Sanlley y Fidel López, quienes prometen una entrega llena de magia, alegría y aventura.

Cuenta con la dirección teatral de Ramón Santana, la coreografía de Ana Karina Cuello, dirección Musical de Luichy Guzmán, escenografía de Fidel López, dirección vocal, Paola González; diseño Luces, Lillyanna Díaz; sonido y luces, Ariel Ramos; vestuario, Enmanuel Caamaño; maquillaje, Claudia González, y diseño gráfico, Haffet Saba. En honor a la memoria de su abuela, Nuryn Sanlley, debutan como actores en esta versión de “Papolino, ¿Dónde está Santa Claus”, sus nietos, Agatha Alberti Peña (Palangana), Luis Felipe Alberti Peña (Papá Oso) y Samuel González (Jarro)

De igual manera, forman parte del elenco artístico Gracielina Olivero (Búho Nicanor), Kenny Grullón (Nabucodonosor), José Guillermo Cortines (Santa Claus), Catherine Peña Sanlley (Katica), Yelitza Peña Sanlley (PinkyGenie), Carolina Rivas (Bruja Anacleta) Ana Rivas (Mamá Osa) y Benny Pérez (Jafrito). Además, integran el elenco los niños Montserrat De León (Anita), Manu Chacin (Tommy) e Ivanna Rojas (Brujita Anaclética).

Dijo que además de las canciones de la Pinky, escrita por Nuryn Sanlley, hay una nueva canción especial escrita por Frank Ceara.