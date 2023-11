El círculo de la extorsión: Actores y proceso

Sacar los trapos sucios en política es el pan nuestro de cada día, al fin y al cabo la posibilidad de llegar y mantenerse en el poder, es más importante que el bienestar de una nación. Y claro, todo el mundo se escuda en la teoría o en el hecho, de que para poder generar los cambios se necesita estar en una posición de poder.

Por esta razón la lucha que se da entre los políticos, es demostrar que el otro es un incompetente y corrupto, no que tenemos en las manos una idea o proyecto superior y conveniente para la nación.

Como la idea es minar la confianza que una comunidad tiene sobre un funcionario o un candidato, exhibiendo sus errores y hasta sus delitos, entonces la batalla por derrotar al contrario invita a la idea pragmática de denostarle, difamarle, utilizar cualquier estrategia, no importa si es sucia, para que pierda credibilidad.

En ese proceso, surge un arma muy peligrosa, pero que no solo es utilizada por grupos contrarios al pertenecer a otros partidos políticos, sino también grupos de dentro del mismo partido, que desean sacar provecho de las debilidades e irregularidades de un funcionario, sobre todo cuando se percibe una mejora sorprendente en su calidad de vida o sencillamente porque son de tendencias contrarias.

Nace pues, la idea y el concepto de extorsión, que no es más que un proceso donde se conocen debilidades o irregularidades fraudulentas de un funcionario público y a cambio del silencio, se le exige el pago de un servicio o de una suma de dinero, casi siempre pagada en efectivo y por debajo de la mesa.

Por décadas en nuestro país se han develado escándalos en la prensa nacional, que casi nunca son investigados, desde el punto de vista de conocer, quienes se benefician con filtrar las informaciones y como se benefician. Sale una noticia y prácticamente luego de 24 horas no se habla más del tema.

Eso al parecer ha sido el pan nuestro de cada día, así como el ejercicio de callar conciencias mediante el pago o favores económicos, para evitar el escándalo en los medios y la prensa formal.

Al parecer, el primer interesado en evitar el escándalo es el funcionario corrupto y en este punto coinciden: el equipo de la extorción y el funcionario público, por lo que el proceso económico de silencio a cambio de dinero, funciona a la perfección, quedando como única víctima la entidad defraudada, es decir, el Estado Dominicano.

Claro, mientras más complejo es el caso, más personas son envueltas en el equipo receptor del pago por parte del funcionario, pero en la mayoría de los casos, vemos como noticias que son importantes, de repente ya nadie habla de ellas. ¿Y es lógico preguntarse, es que este tema tan importante no le importa a nadie?.

Pero todo lo que es crimen organizado, es organizado, valga la redundancia. Y la extorsión es Crimen Organizado aunque quiera disfrazarse con otros nombres lindos y alimente el populismo comunicacional de la gente.

La verticalidad en el Estado, tiene su cuota importante en los procesos de corrupción y hasta de impunidad. Empleados acatan una orden sin cuestionar y desarrollan malas prácticas, ensuciándose solo para mantener el carguito y conservar su chequecito. Muchos somos incapaces de decir: Lo siento, pero no voy a cometer un delito porque usted lo ordene.

En otros momentos nos centramos en compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con un tema tabú que para nuestra sorpresa fue publicado. Pues le denomine: Primera Cumbre Mundial de Narco Estados. Luego lo complemente con otro escrito todavía más sugestivo: El Manual del Capo.

El denominador común de este negocio ilícito es precisamente la necesidad de una organización, para garantizar su efectividad.

También nos hemos referido a la teoría de Paretto, y como la realidad nuestra en materia de combate del crimen luce ser su inverso.

Es decir, aquellos cargamentos que representan el 80% del volumen en tránsito, llegan a su destino, ya que son el 20% de los casos: los grandes cargamentos. Y la minucia que es la mayoría de los casos, son los que son detectados y luego proyectados para mostrar la súper eficiencia en el combate de este flagelo.

Asimismo ocurre con el tema de la extorsión a los funcionarios públicos. Se necesitan elementos que traicionan la confianza del funcionario, para filtrar informaciones clave, o que reciben el mandato de entregar ciertas informaciones para que pueda surgir entonces el escándalo.

Pues los casos que son dejados conocer, de repente son los más pequeños o tal vez uno importante, pero que se utiliza como luz de bengala para desviar la atención de otros temas aun más significativos.

Es diferente cuando ya el escándalo es de conocimiento público y por la misma política de transparencia, la entidad está obligada a suministrar informaciones.

Así como definimos la temática comentada en el Manual del Capo, queremos hacer lo mismo con este tema de la extorsión y por eso hemos denominado al escrito, El Circulo de la Extorsión.

Al hablarse de un círculo, debemos inferir que existe un proceso. Y al mismo tiempo que existen actores que hacen andar el proceso para que este logre su cometido.

Siendo así la lógica nos invita a pensar que los principales actores de este proceso que hemos denominado el círculo de la extorsión, podrían ser:

Actores Clave del Proceso

Entidad del Estado – Victima Real

Funcionario Corrupto – Victima Aparente

Empleados Clave de la Entidad – Conquistados

Caballos de Troya conquistados por la oposición.

Empleados de Entidades reguladoras – Conquistados.

Activistas / Abogados – Actores

Comunicadores – Prensa

Proceso de Extorsión

Proceso detallado

Formulación de la visión estratégica para el ataque

Identificación de Casos con Potencialidad Extorsionadora

Clasificación y selección de casos

Visitas a las fuentes clave en la entidad y otras entidades conexas

Levantamiento de información documentación soporte

Preparación del Caso y elaboración del arquetipo del caso

Reunión de equipo de Extorción

Acordar con el equipo la Meta Económica de la Extorsión y forma de reparto.

Preparación de una propuesta económica con varias alternativas

Beneficios del funcionario si acepta el negocio.

Elaboración y Asignación de tareas en el cronograma de actividades

Activación del Caso. Publicar una noticia tenue de un escándalo probable

Visita de investigación al funcionario clave

Contacto y negociación con el funcionario

Facturación, cobro y reparto

Celebración del equipo. En esta celebración también participa el socio estratégico del proceso: la supuesta víctima.

Archivo del Caso y felices los cuatro.

De no reaccionar a la activación: Escándalo Mediático Completo

No se debe dejar de lado una posibilidad que puede realmente implicar que el funcionario seleccionado, realmente no tenga participación directa o real en el tema en cuestión.

Por un lado podría utilizar presta nombres para la realización de las malas prácticas en el manejo de los fondos públicos. Pero también podría estar siendo víctima de malas prácticas perpetradas por otros dentro de la entidad para hacerle daño a su gestión. En estos casos podría no interesarse en participar en el negocio y estaría dispuesto a correr todos los riesgos.

Aquí en nuestro país, existe una altísima dosis de personalidades enfermas y capaces de cualquier cosa con poder político o en el manejo de entidades públicas. Y esta realidad, de ser capaces de cualquier cosa, puede llegar a extremos insospechados. Y llevar hasta la muerte a cualquiera, para quitarlo del medio y que no divulgue informaciones chantajistas.

Pero también, esa misma capacidad de hacer cualquier cosa, se puede ver en casos donde se han boicoteado o hecho fracasar un proyecto o gestión, con tal de que luego se tenga un caso de corrupción, la necesidad de aceptar una extorsión como defensa propia. Siendo de esta forma el funcionario victima doble: por los caballos de Troya y por los extorsionadores.

En nuestra cultura política se ha sabido señalar o insinuar o decir públicamente, que cuando aumenta la criminalidad y la delincuencia es que se le quiere hacer daño al jefe de la policía. Este pensamiento no es nuevo. Recientemente dirigentes de un partido indicaron, que otro partido estaría promoviendo situaciones de violencia en Haití.

En nuestra selva política el pragmatismo es creativo, no tiene escrúpulos, es criminal y capaz de cualquier cosa, con tal de dañar al otro y exaltar las cualidades éticas que no tenemos. Porque si somos capaces de este tipo de conductas inescrupulosas y manipuladoras, ¿de que no seriamos capaces en el manejo de la cosa pública?.

He querido esbozar brevemente lo que entiendo podría ser eso que he denominado El Circulo de la Extorsión, porque sencillamente es un proceso y por obligación ese proceso solo camina, si los actores comprometidos con el objeto del proceso participan activamente.

Debemos dejar claro, que este proceso y estos actores tipo, son hipotéticos y cualquier parecido a la realidad, es pura coincidencia.

Por Julián Padilla