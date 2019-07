El chisme ayuda a la salud mental

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.-Ser una persona chismosa al parecer no es del todo malo, de acuerdo con un estudio publicado en el Social Psychological and Personality Science Journal, lejos de lo que se cree, chismear no es negativo y de hecho nos ayuda a crear alianzas sociales y es bueno para la salud mental.

La investigación está basada en los resultados de 5 estudios, en los que participaron cien personas, cuyas conversaciones fueron registradas y analizadas durante dos años.

Los expertos y psicólogos concluyeron que las mujeres son más chismosas que los hombres, sus chismes son acerca de personas específicas y los difunden con un tono neutral.

Además, descubrieron que la mayor parte de los chismes son acerca de colegas o compañeros de su oficina o lugar de trabajo.

La doctora Elena Martinescu, líder del estudio, afirma que recaudar información sobre otros sirve para conocerlos y entenderlos mejor. Esto sin omitir que ser chismosos nos sirve para saber qué tipo de comportamiento es aceptable y cuál no en un grupo y lo que puede ocurrir si nos salimos de las normas sociales.

Ser chismosa te sirve para crear alianzas y encontrar apoyo, por ejemplo, cuando tu interlocutor tiene problemas con un colega al igual que tú.

Esto sin omitir que el chisme promueve el intercambio de ideas y de distintos puntos de vista.

Anuncios

Relacionado