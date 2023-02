El chino rd: «No hay victoria sin sacrificio»; exhorta a jóvenes actuar de manera correcta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las vicisitudes que representa ser motoconcho en la República Dominicana, no fueron impedimento para que Yeison Vólquez, mejor conocido en redes sociales como “El chino rd”, se levantara todos los días a trabajar movido por su imperante deseo de superación.

‘El motoconcho viral’, así es llamado por algunos luego de que, el oficio en que se desempeña y sus orgánicas ocurrencias catapultaron su salto a la fama a través de las redes sociales.

Nacido en Punta de Villa Mella, de padres humildes, con una crianza basada en valores y consciente de que de no hay victoria sin sacrificio, “El chino rd” decide ser moconcho en busca de mayores ingresos, luego de un tiempo trabajando para una oficina de abogados, sin saber que esta decisión le cambiaría la vida.

Durante un diálogo con los comunicadores Hanfiel Polanco y Máximo Miñoso en el programa “La República”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Vólquez indicó que a pesar de la fama que lo rodea, no pretende abandonar el oficio que le brindó la oportunidad de crecer.

(Ver programa).

“Más vale palo en mano que mil volando, entonces hasta que yo no me sienta seguro y que yo pueda decir que puedo dejar el concho, yo no puedo creérmela, no puedo vivírmela, porque yo he visto muchos que se han pegado, se la han vivido y se han quedado en el olvido”, comentó.

De igual forma, aconsejó a la juventud que a pesar de las circunstancias que atraviese su vida, siempre opten por hacer las cosas bien, argumentando que esa son las actuaciones que Dios premia.

“No hay victoria sin sacrificio, hay que hacer las cosas bien, usted que cree que ser bueno no deja, hay que hacer las cosas bien porque eso es lo que Dios, premia, yo soy una persona creyente de Dios y yo creo que yo estoy aquí por el propósito de Dios, por mi buen corazón, porque yo nunca estuve en los malos caminos, nunca intenté cogerle lo de nadie», expuso.

Relacionado