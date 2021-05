El Cherry Scom celebra el éxito de su colaboración con El Alfa y el rapero CJ

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con más de 20 millones de visualizaciones en YouTube y posicionado como uno de los videos más grabados en TikTok, El Cherry Scom celebra el éxito que está teniendo la canción “La mamá de la mamá”, junto a El Alfa y el rapero estadounidense CJ.

A nivel mundial, el pegajoso dembow producido por Chael Produciendo, se encuentra en la posición número 39, mientras que en la lista de los Billboard ocupa el puesto número de 12, por encima de importantes artistas internacionales.

“Muy agradecido con el apoyo que me ha dado El Alfa, la verdad es que esta canción le ha dado un giro a mi carrera, la gente conoce de mi proyecto en países donde no me imaginaba sonar y eso se lo debo, primero a Dios, y luego al El Jefe”, expresó Scom.

El Cherry, para este año tiene una carpeta llena de grandes proyectos, dentro de los que se destacan su primera gira por Estados Unidos.