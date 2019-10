El Chaval de la Bachata lanza “Mil historias”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Chaval de la Bachata regresa al mundo del disco con el álbum “Mil historias”, considerado por el popular intérprete de música de amargue como una de sus mejores producciones musicales.

El álbum que sale al mercado en todas las plataformas de música digital es el número 18 en la exitosa carrera de 22 años del intérprete del súper hit “Dónde están esos amigos”.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación del país, celebrado este martes 15 de octubre en Hard Rock Café Santo Domingo, de Blue Mall, El Chaval dijo que “este álbum fue creado con el propósito de remontarnos en la bachata de los 90, pero con un toque de modernidad. De ahí, el nombre: Mil historias”.

Las 13 historias que integran el álbum son: Me sacaste del llavero (Linar espinal), La próxima cita (Linar Espinal), No renunciaré (Linar Espinal y Wilson Espinal), Te puedes quedar (César David Castro), Segundo Plato (Linar Espinal y Deyvi Antonio Rodríguez), El último golpe (Miguel de la Cruz Ortiz), Anda ve con él (Linar Espinal), Qué malo (Linar espinal y Wilson Espinal), Pasión morbosa (Linar Espinal y Wilson Espinal), No creo nada (Linar Espinal Y Juan de los Santos “Krisspy”), Aún estoy vivo (Linar Espinal y Wilson Espinal), Dile a él (Linar Espinal y Wilson Espinal) y No me olvides (Joan Eduardo Gómez).

