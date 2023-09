El Cata dice sus derechos como compositor fueron irrespetados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante y productor musical Edward Edwin Bello, mejor conocido como El Cata, arremetió contra la mala gerencia que ha tenido en los últimos años la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

El Cata cuestionó el derecho del compositor dominicano, certificando que se violentan y asegurando que ganó una demanda en la que se irrespetó el debido proceso como autor y que eso está escrito en el Estatuto Jurídico Internacional.

“Si Luis Abinader me da el chance, lo primero que hago es una auditoria en la SGACEDOM y ONDA, como un cañón. Porque este que está aquí, si te puede traer millones de dólares a este país, si me la ponen en las manos”, dijo.

Contenidos relacionados No se ha encontrado ninguno

Además, afirmó que el término ‘’derecho y propiedad intelectual’’ ha roto un alacrán terrible, que “hoy día, en vez de dárnosla nos han tirado al medio, deberían de dárnosla porque logramos que ese alacrán se fuera, pero sigue ahí el dolor”.

Las declaraciones fueron ofrecidas en “Alborotando el Diario Podcast” conducido por Rosa Galán, María Jiménez, Patricia Pérez Díaz y Katherine Sarita, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario Podcast.

Sobre la educación

El artista, en otro tema habló de la educación dominicana y señaló que las personas tienen que dejar de ser egoístas e hipócritas ya que la principal educación viene de la casa y de los padres.

“Pero eso no comienza en la escuela ni con el presidente, eso comienza con los jóvenes que, aunque usen condones, comienzan a muy temprana edad sin trabajar y no entienden el mensaje, de super equipar la población de jóvenes y ahí es donde viene la situación fea”, decía mientras afirmaba que crear conciencia no es responsabilidad de la escuela.

Sobre la vida

En su filosofar de la vida, El Cata resaltó que el hombre en su etapa de rebeldía, cualquier cosa puede pasar, “es hijo de cualquier destino por sus ambiciones y por lo que sea. Pero depende de ti como tú te enfoques hacia donde tú quieres ir, lo que quieres lograr tú haces conciencia de lo que tú quieres, pero es hoy, porque el tiempo es oro no es mañana”.

Finalmente, aseguró que existen pocos músicos y pocas personas que saben ponerle la tinta a un párrafo, en una coherencia única dentro de una melodía captable, en un arreglo musical que vaya con el sentimiento en el tono de esa inspiración en un VPN.