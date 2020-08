El Casa de Campo Open se jugará en septiembre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Uno de los eventos para aficionados más importantes del Caribe no se detiene ante la pandemia: la edición 39 del Casa de Campo Open se disputará del 16 al 20 de septiembre de 2020 en el resort de lujo de República Dominicana.

En 2019, más de 160 golfistas formaron parte de un campeonato con historia y tradición que se desarrolla en los mejores campos de la región: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links, todos diseños del legendario Pete Dye.

“La camaradería entre todos los participantes hacen de este campeonato un evento único y por eso se mantiene en nuestro calendario desde hace tanto tiempo. Es nuestro Abierto y la gente lo vive de manera especial”, señala Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo.

El formato del Casa de Campo Open también es particular, ya que el torneo se disputa bajo la modalidad stableford modificado, a 54 hoyos, y cada jugador disputa una ronda en cada campo. Los premios serán otorgados a los ganadores netos y brutos de todas las divisiones, más el conjunto de las categorías Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior.

Para tranquilidad de cada uno de los visitantes, Casa de Campo ha realizado inversiones significativas para prevenir contagios de COVID-19 e implementó el programa “Casa Cares”. El nuevo protocolo consiste en específicas normas de bienestar y seguridad de salud que incluyen procedimientos concretos para asegurar que cada rincón del resort se mantenga con los más altos estándares de higiene y precaución mediante el uso de nuevos métodos de desinfección y tecnología avanzada en todas las áreas.