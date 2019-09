El Casa de Campo Open fue un éxito a orillas del Caribe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Con la presencia de más de 160 aficionados finalizó este sábado una nueva edición del Casa de Campo Open 2019, el evento insignia del resort de lujo en República Dominicana. El campeonato se disputó en tres de los mejores campos del Caribe que se ubican dentro de Casa de Campo: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links, todos diseños del gran Pete Dye.

“Fueron tres días espectaculares, el campeonato contó con jugadores de distintos países de América Latina y de Estados Unidos y el nivel de juego fue muy alto. Creo que lo más importante es que todos pasaron una excelente estadía en Casa de Campo, disfrutaron de tres canchas de golf únicas y la camaradería entre todos los jugadores permitió que el evento trascienda el juego en sí”, afirmó Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo.

Entre los ganadores de las distintas categorías se destacaron: Milko Brito (Mejor Gross Caballeros), Marcelo Ferri Jr. (Mejor Neto Caballeros), Cristina Ellena Galban Molinos (Mejor Gross Damas) y Cheryl Alex (Mejor Neto Damas). Todos ellos, junto al resto de los ganadores de las diferentes categorías y otros participantes, disfrutaron de un cierre de lujo del evento con entrega de premios y sorteos especiales.

“El Casa de Campo Open fue una experiencia increíble. Las canchas son muy buenas, el estado de los greens es perfecto, el clima fue ideal este fin de semana. Estoy asombrado por el nivel del torneo y espero estar aquí el año que viene”, comentó Francesco Russo, uno de los aficionados que formaron parte de la 38va edición de este evento que ya forma parte de la agenda del golf del Caribe y que reúne a jugadores de todo el mundo.

El próximo gran torneo de golf que albergará Casa de Campo será la edición inaugural del “Retiro Anual de Parejas de Golf y Spa” que se llevará a cabo del 16 al 20 de octubre. El evento incluye tres días de competencia bajo las modalidades scramble y best ball. Los participantes disfrutarán del lujoso spa del complejo y una gran cantidad de comodidades que se incluyen en el alojamiento. La estadía de cuatro noches con todo incluido comienza en U$S 1,774 (por persona en base doble).

